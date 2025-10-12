FOTOS E VIDEOS
Moraes é ovacionado em show de Alcione sob gritos de "sem anistia"
Por JB JURÍDICO com Brasil 247
Publicado em 12/10/2025 às 15:11
Alterado em 12/10/2025 às 15:15
Por Guilherme Levorato - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes marcou presença no show da cantora Alcione, realizado neste sábado (11) em Brasília. A plateia, ao reconhecer sua presença, reagiu com fortes aplausos e entoou repetidamente o coro de “sem anistia”, em alusão à tentativa de setores ligados ao bolsonarismo de articular no Congresso um perdão aos condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023.
De acordo com a Folha de S. Paulo, Moraes acenou diversas vezes para o público em agradecimento. O episódio ocorreu no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, onde Alcione dedicou sua apresentação ao ministro. Em determinado momento, a artista revelou que Moraes esteve em seu camarim antes do show e compartilhou sua admiração por ele, gesto que foi acompanhado por mais manifestações da plateia em defesa da punição aos envolvidos nos ataques às instituições.
Alcione manifesta apoio público
Durante o espetáculo, Alcione lembrou de ocasiões anteriores em que já havia exaltado a postura de Alexandre de Moraes, responsável por relatar os processos relacionados à tentativa de golpe no fim do governo de Jair Bolsonaro (PL). Em março deste ano, em um show em São Paulo, a cantora chegou a brincar sobre sua admiração pessoal:
“Adoro nosso ministro Alexandre de Moraes. Sempre falei para a minha irmã que, se tivesse conhecido ele há mais tempo, eu tinha casado com ele”, declarou na ocasião, antes de interpretar a canção “Faz uma Loucura por Mim”.
O simbolismo político do momento
A forte recepção ao ministro ocorre em meio a pressões da extrema direita para emplacar um projeto de anistia no Congresso, medida criticada por entidades democráticas e movimentos sociais. O gesto espontâneo do público, ao gritar “sem anistia”, reforçou o apoio popular à posição do Supremo de manter as condenações aos responsáveis pelos ataques de 2023.
Ao final do show em Brasília, Moraes, que assistia da área reservada, voltou a ser saudado pelo público, respondendo mais uma vez com acenos.
???????? Cantora Alcione dedica show em Brasília para o ministro Alexandre de Moraes.— Eixo Político (@eixopolitico) October 12, 2025
Ele estava na plateia e, antes, visitou a cantora em seu camarim. Alcione já disse publicamente outras vezes que admira o trabalho do ministro do STF.pic.twitter.com/PO0JVpUULh