Moraes é ovacionado em show de Alcione sob gritos de "sem anistia"

Ministro do STF foi aplaudido pelo público durante apresentação em Brasília

Publicado em 12/10/2025 às 15:11

Alterado em 12/10/2025 às 15:15

Por Guilherme Levorato - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes marcou presença no show da cantora Alcione, realizado neste sábado (11) em Brasília. A plateia, ao reconhecer sua presença, reagiu com fortes aplausos e entoou repetidamente o coro de “sem anistia”, em alusão à tentativa de setores ligados ao bolsonarismo de articular no Congresso um perdão aos condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023.

De acordo com a Folha de S. Paulo, Moraes acenou diversas vezes para o público em agradecimento. O episódio ocorreu no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, onde Alcione dedicou sua apresentação ao ministro. Em determinado momento, a artista revelou que Moraes esteve em seu camarim antes do show e compartilhou sua admiração por ele, gesto que foi acompanhado por mais manifestações da plateia em defesa da punição aos envolvidos nos ataques às instituições.

Alcione manifesta apoio público

Durante o espetáculo, Alcione lembrou de ocasiões anteriores em que já havia exaltado a postura de Alexandre de Moraes, responsável por relatar os processos relacionados à tentativa de golpe no fim do governo de Jair Bolsonaro (PL). Em março deste ano, em um show em São Paulo, a cantora chegou a brincar sobre sua admiração pessoal:

“Adoro nosso ministro Alexandre de Moraes. Sempre falei para a minha irmã que, se tivesse conhecido ele há mais tempo, eu tinha casado com ele”, declarou na ocasião, antes de interpretar a canção “Faz uma Loucura por Mim”.

O simbolismo político do momento

A forte recepção ao ministro ocorre em meio a pressões da extrema direita para emplacar um projeto de anistia no Congresso, medida criticada por entidades democráticas e movimentos sociais. O gesto espontâneo do público, ao gritar “sem anistia”, reforçou o apoio popular à posição do Supremo de manter as condenações aos responsáveis pelos ataques de 2023.

Ao final do show em Brasília, Moraes, que assistia da área reservada, voltou a ser saudado pelo público, respondendo mais uma vez com acenos.