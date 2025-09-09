FOTOS E VIDEOS
Nos Estados Unidos lutando contra o Brasil, deputado Eduardo Bolsonaro reclama que sua 'presença' na Câmara 'não tem sido registrada'
Filho do ex-presidente diz que reclamou com o presidente Hugo Motta
Por POLÍTICA JB
Publicado em 09/09/2025 às 10:20
Eduardo Bolsonaro viajou para os Estados Unidos alegando estar sendo 'perseguido' no Brasil Foto: reprodução de vídeo
Desde 20/7 minha licença venceu e, mesmo apto, minhas presenças não contam na Câmara, ao contrário de outros que votam virtualmente. Questionei Hugo Motta e sigo sem resposta. Em uma democracia normal, Bolsonaro poderia disputar e eu sairia ao Senado por SP.— Eduardo Bolsonaro???????? (@BolsonaroSP) September 9, 2025
