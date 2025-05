Freixo chama Eduardo Bolsonaro de COVARDE E FUJÃO

Postura golpista do deputado federal, que se licenciou da Câmara para conspirar contra o Brasil nos Estados Unidos, rende críticas de todos os lados. Agora, o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, sobe o tom contra o apelidado "Bananinha", filho do ex-presidente da República

Publicado em 29/05/2025 às 10:11

Alterado em 29/05/2025 às 10:15