A foto da Democracia

Publicado em 09/01/2025 às 08:58

Alterado em 09/01/2025 às 08:58

Evento da Presidência da República para marcar os 2 anos da tentativa golpista do 8 de janeiro Foto de Ricardo Stuckert

Durante o evento dessa quarta-feira (8), na Praça dos Três Poderes, em Brasília, para marcar os dois anos da tentativa golpista do 8 de janeiro, o fotógrafo Ricardo Stuckert, da Presidência da República, ex-JB, fez a foto do ano, desde já. Delicie-se com tamanho talento.