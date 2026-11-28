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Publicado em 28/11/2026 às 15:49

Alterado em 28/11/2026 às 19:15

O dia 27 de novembro de 2026 pode ser considerado o ápice do retorno da Confederação Brasileira de Basketball. Depois de uma longa e tortuosa retomada, a CBB fez sua "entrega" mais impactante para o esporte, mercado e o público. Todos os “ingredientes” funcionaram. Teve Ibirapuera lotado, emoção, show de luzes, jogo pegado, Yago em quadra, arbitragem ruim, adversário complicado, celebridade e, o mais importante, vitória!



Depois de 42 anos, a seleção brasileira masculina voltou ao Ibirapuera para o primeiro jogo da penúltima janela das Eliminatórias da Copa do Mundo Fiba Catar 2027, e não decepcionou. Das ações de marketing (leia a próxima notinha) ao resultado, vitória por 92 a 88, tudo deu certo. Em quadra, o Brasil teve Lucas Dias como cestinha, com 24 pontos e cinco bolas de três. O Monstrinho Yago Mateus contribuiu com 16 pontos, Vitor Benite apareceu na hora certa, com 11 de seus 14 pontos no quarto final, e Gabriel Jaú fez um duplo-duplo de 12 pontos e 10 rebotes.

Melhores momentos do jogo



Coube a Jaú a jogada salvadora. Nos dois segundos finais, com o Brasil à frente por 92 a 88, o americano Swider levou a bola até o meio da quadra, quando Jaú soube o momento exato de tentar o roubo de bola. O simples toque foi o suficiente para que Swider perdesse o controle, vendo a bola bater em seu joelho e sair caprichosamente de quadra. Posse para Brasil e praticamente fim de jogo, com a seleção embalada pelo coro da torcida.

Do lado americano, Tim Frazier (ex-Pelicans e Minas) foi o grande antagonista da noite, com direito a treta com Yago e 8 pontos. O cestinha dos EUA foi o ex-Suns Haywood Highsmith, com 16. Como sempre, a arbitragem foi um show de horrores à parte.

A vitória praticamente carimba a ida do Brasil ao Catar, já que o México, próximo adversário, perdeu para o Chile por 66 a 64.

Brasil e México se enfrentam na segunda-feira (30), às 20h10, com transmissão da CazéTV. Vencendo, os dois jogos de fevereiro, contra EUA e República Dominicana fora de casa, viram amistosos de luxo.



O basquete brasileiro venceu em todos os sentidos ontem. Ganhou sua partida, suas diferenças internas e a indiferença do mercado.



Oscar Eterno



Camisa comemorativa da seleção brasileira com o escudo 'Oscar Eterno' Foto: divulgação

A metáfora já veio pronta. A seleção entrou em quadra contra os EUA, nesta sexta-feira (27), com o Mão Santa no peito. A CBB e a sua fornecedora de uniformes, a carioca Braziline, lançaram uma edição limitada da camisa oficial do Brasil com um patch dourado com o rosto de Oscar Schmidt e a frase "Oscar Eterno". Foi um sucesso. Na loja on-line da Braziline, o item esgotou em cerca de uma hora.



Não é surpresa todo esse sucesso. Em fevereiro de 2017, quando a Netshoes lançou uma camisa comemorativa de Oscar com o uniforme do Brooklyn Nets, o time que o draftou em 1984, o estoque também acabou em poucas horas.



Será que só quem está envolvido com o basquete nacional não entende que, para o brasileiro médio, o grande público, Oscar é sinônimo da modalidade? É como Ayrton Senna para a Fórmula 1. Por isso, Oscar tem que estar presente em toda e qualquer oportunidade.



A CBB acertou em cheio na ação de marketing. Agora, deve fazer como a já histórica camisa: manter Oscar estampado no coração.



Baralle deixa a Gávea

Depois de quase uma semana de especulações, o Flamengo oficializou, na quinta-feira (26), a saída amigável do armador Franco Baralle. Foi uma passagem conturbada desde o início. Pouco mais de um mês depois do anúncio da contratação, Baralle foi atropelado quando chegava para o treino na Gávea, e fraturou o tornozelo, lesão que o afastou por cerca de quatro meses na temporada 2025/2026. Mesmo depois de voltar, o argentino nunca teve a sequência dominante dos tempos de Minas.

Nesta temporada 2026/2027, com a chegada de Yago Mateus e a volta de Alexey Borges após lesão, ambos da mesma posição, a minutagem de Baralle despencou. Infeliz e aparentemente desmotivado, o argentino parecia ter os dias contados no clube, e foi o que aconteceu.



O Flamengo já repôs a vaga de Baralle com a chegada do ala-armador norte-americano Anton Cook, ex-Brasília.



Este é mais um caso de algo que, infelizmente, tem se tornado frequente no Rubro-Negro: jogadores estrangeiros consagrados que não conseguem se firmar no clube.

Nessa triste estatística estão nomes como Brandon Robinson, José Vildoza e Shaq Johnson.



Acompanhe no nasquadras.online a conversa com Matheus Superbi sobre a saída de Baralle e a estranha sina dos estrangeiros na Gávea.



Termômetro da semana

SOBE — Cooper Flagg (Dallas Mavericks): foi destruidor contra o Suns, nesta sexta-feira (27). Com 34 pontos, 8 assistências, 7 rebotes, 5 roubos e 4 tocos, comandou a virada sobre uma desvantagem de 21 pontos, e fechou a fase de grupos da NBA Cup com 100% de aproveitamento (4-0) e mando de quadra nas quartas.



DESCE — Oklahoma City Thunder: dilapidado pelas lesões, sem Chet Holmgren, Jalen Williams, Cason Wallace e Alex Caruso, o Thunder perdeu cinco dos últimos sete jogos, e chegou a enfrentar o Pelicans com apenas nove atletas disponíveis e sem Shai Gilgeous-Alexander.



Agenda — Semana de COPA

A semana tem cara de mata-mata: copa lá e copa cá.

NBA

Sexta (4) — Quartas de final da NBA Cup. Philadelphia 76ers x Atlanta Hawks, em Atlanta, às 21h; San Antonio Spurs x Dallas Mavericks, em Dallas, às 23h30.



Sábado (5) — Quartas de final da NBA Cup. Boston Celtics x Detroit Pistons, em Detroit, às 21h30; Memphis Grizzlies x Portland Trail Blazers, em Portland, à 0h (madrugada de domingo). Detroit, Philadelphia e Memphis estreiam no mata-mata, e Dallas foi o único invicto da fase de grupos (4-0). As semifinais são nos dias 8 e/ou 9, e a final no dia 11, no histórico Hinkle Fieldhouse, em Indianápolis.

SulAmericana - ingressos à venda

Sábado (5) — Semifinais do Final Four da Liga Sul-Americana, Maracanãzinho (RJ). Mogi x Brasília abre a noite (16h10), e em seguida tem Flamengo x Nacional (URU) às 19h10



Domingo (6) — Disputa do 3º lugar e final. São três brasileiros entre os quatro, brigando pela taça que pertence ao Ferro, da Argentina, e pelo menos um deles estará na decisão.