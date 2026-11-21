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Publicado em 21/11/2026 às 17:46

Alterado em 21/11/2026 às 17:53

Quando falamos de gestão de projetos em empresas, um dos itens mais importantes são os épicos: uma demanda grande que precisa ser "fatiada" em diversas demandas menores. Certa vez, conversei com um técnico de basquete que me disse existir algo parecido no planejamento de um time. Os épicos, nesse caso, são os jogos de maior importância, seja pela dificuldade de logística, seja pela rivalidade.

Me parece que o time de basquete do Flamengo se enrolou em algumas "sprints" e falhou em alguns épicos. Primeiro, foi a derrota para o Sesi Franca, no Maracanãzinho (relembre a cobertura da Nas Quadras). Depois, na semana passada, a quase eliminação na Liga Sul-Americana, com uma atuação errática na derrota por 84 a 83 para o Brasília, em Medellín (ouça aqui). A vaga no Final Four só veio no dia seguinte, com uma virada no último quarto sobre o Boca Juniors, por 82 a 74. Os argentinos estavam desfalcados do craque Vildoza e de Cuello, ambos ex-Flamengo. E agora, no dia 19 de novembro, o time foi a Campina Grande enfrentar a Unifacisa e, mais uma vez, oscilou demais.



O placar de 102 a 79 não foi só elástico. Foi um retrato. Sete jogadores do time paraibano terminaram com dois dígitos de pontos. A Unifacisa deu 27 assistências, contra 16 do Flamengo. Luis Montero (24 pontos) e Negrete (16) tentaram, mas o Rubro-Negro passou a noite correndo atrás. Enquanto Negrete mostra evolução, o mesmo não pode ser dito de Baralle, que teve poucos bons momentos com a camisa do Flamengo nesta temporada.



Voltando aos épicos, temos que lembrar que o time de Demétrius Ferracciú estreou no NBB com derrota para o Bauru, por 82 a 81, com uma cesta no último segundo. Depois, cinco vitórias seguidas. Agora, duas derrotas. São 5-3, e o time está em 6º.



Se formos comparar com a complicadíssima temporada passada, a coisa piora. Em 2025-26, o Flamengo de Sergio Hernández só sofreu a segunda derrota no NBB em 3 de dezembro, na 13ª rodada, quando já tinha 11 vitórias. Neste ano, com oito jogos, já são três derrotas (Bauru, Franca e Unifacisa).



É verdade que o elenco foi reformulado, com as chegadas de Yago e Didi Louzada, e que o técnico ainda está ajustando as peças. Mas, na linguagem dos projetos, o cronograma está atrasado. O próximo grande épico será o Final Four da Liga Sul-Americana, em casa, nos dias 5 e 6 de dezembro, contra o Nacional, do Uruguai. Quem vencer faz a final contra o vencedor do outro jogo, entre Brasília e Mogi (mais sobre os mogianos adiante).



O caminho até o dia 5 começa no domingo (22), contra o Basquete Cearense, em Fortaleza, às 16h.



Bons ventos



Ao contrário das temporadas anteriores, o Botafogo supera as expectativas em 2026 Foto: Wallace Lime/BFR

Ao contrário do Flamengo, o Botafogo parece superar as expectativas neste ponto da temporada. E o teste veio justamente num épico de logística: dois jogos no Nordeste em quatro dias.



Na terça-feira (17), em Campina Grande, a mesma Unifacisa (3ª colocada no NBB) que dois dias depois atropelaria o Flamengo precisou da prorrogação para vencer o Botafogo, por 104 a 95. O Alvinegro chegou a ficar 18 pontos atrás, reagiu no segundo tempo e empatou em 91 a 91 no tempo normal. Na prorrogação, faltou perna, e a Unifacisa fez 13 a 4. Ricardo Fischer terminou com 27 pontos. O australiano Alex Mudronja somou 18 pontos e oito assistências.



Na sexta-feira (20), em Fortaleza, veio a recompensa. O jogo ficou equilibrado até a metade do último quarto, quando o Botafogo emendou 15 pontos sem resposta e venceu o Basquete Cearense por 80 a 67. Mudronja, ex-Cearense, foi o cestinha da partida, com 23 pontos e sete rebotes. Fischer fez 19. Aliás, se continuar com essa produtividade, ele tem que estar no próximo Jogo das Estrelas, em abril de 2027.

A vitória levou o time de Jorge Balbis ao 12º lugar, com três vitórias e cinco derrotas. O time caminha para conseguir pegar sua vaga nos playoffs sem os riscos que sofreu nas últimas temporadas. Agora, o Botafogo terá um respiro no calendário: o próximo jogo é só em 2 de dezembro, contra o São José, fora de casa.



Fim de ciclo

O Mogi Basquete anunciou, na quinta-feira (19), a saída de Victor Sarro do quadro societário da All Sports, a empresa que administra o clube. Com isso, ele também deixa a presidência de honra da equipe.



Segundo a nota oficial, a mudança faz parte de um processo de reestruturação societária, alinhado ao planejamento estratégico para o próximo ciclo. A All Sports segue à frente da gestão, e todos os patrocinadores e parceiros estão mantidos para a temporada 2026/27.



Sarro fez questão de deixar claro que a decisão não foi dele. "Estou saindo da presidência. Estou saindo da gestão do Mogi. Não é uma decisão minha, é uma decisão societária, dos sócios", disse, em vídeo nas redes sociais. Na carta de despedida, resumiu: "Saio da gestão, mas não saio do Mogi."



A passagem foi curta e necessária para o basquete nacional. Por ser mais conhecido pelo seu trabalho cômico, Sarro chegou sob desconfiança em julho de 2025. A dúvida sumiu diante dos esforços dele. Seu trabalho à frente da gestão executiva e do marketing, com foco em dar mais visibilidade ao time, foi impecável. Com "spoilers" das contratações bombásticas (tirou Lucas Dias e Georginho do Sesi Franca) e com excelente uso dos canais digitais, o agora ex-CEO do Mogi manteve a conversa sobre o NBB mesmo quando não havia jogo nenhum acontecendo.



Estive com ele apenas uma vez, na edição deste ano da NBA House, e todos à sua volta só falavam do seu envolvimento com o NBB. Uma "furada de bolha" que o NBB não via havia muito tempo. Esportivamente, nesse período, o Mogi foi tricampeão paulista, montou um elenco com jogadores da Seleção e voltou ao Final Four da Liga Sul-Americana depois de dez anos.



Sarro também não fugia de polêmica. Em outubro, como presidente do Mogi, gravou um vídeo cobrando melhores condições para o basquete nacional, depois dos problemas enfrentados pelo Corinthians numa viagem ao Equador pela Liga Sul-Americana. Ele foi o "ombudsman" do basquete nacional durante todo esse tempo.



Pelo seu trabalho, pelo alcance digital e pelo bom trânsito junto ao público, a Liga Nacional de Basquete tem que arrumar alguma maneira de manter Victor Sarro no ecossistema do NBB, assim como fez nesta semana com o anúncio da voz do basquete do Brasil, Rômulo Mendonça, como narrador do canal oficial do NBB.



De volta ao Ibirapuera

Depois de 42 anos, tem Seleção Brasileira em quadra no Ibirapuera! Na próxima sexta-feira (27), o confronto é contra os Estados Unidos. Para essa janela FIBA, o técnico Aleksandar Petrovic convocou Yago e Ruan Miranda (Flamengo), Reynan e Gui Deodato (Sesi Franca), Georginho e Lucas Dias (Mogi), Caio Pacheco (Coruña), Raulzinho (Brisbane Bullets), Vitor Benite (Fuenlabrada), Léo Meindl e Felipe dos Anjos (Obradoiro) e Gabriel Jaú (Kaohsiung Aquas), mas não poderá contar com os jogadores da NBA e da Euroliga, nem com Bruno Caboclo, do Hapoel Tel Aviv, que se recupera de lesão.



Mais informações sobre a partida entre Brasil e EUA estão na "Agenda".







Termômetro



SOBE

Miami Heat. O time começou a temporada com quatro derrotas. Desde então, emendou seis vitórias seguidas e chegou a 9-6, com Giannis Antetokounmpo e Bam Adebayo em alta. Na última semana, o ataque teve média de 138 pontos. O próximo teste é contra o líder do Leste, na quarta-feira (veja a Agenda).



DESCE

Toronto Raptors. Kawhi Leonard voltou a Toronto, mas ainda não estreou: está fora com o joelho esquerdo inchado. Sem ele, o time tem 3-9 e caiu para 5-10.







Agenda

NBA | Heat x 76ers

Quarta-feira (25/11), 19h, ESPN 2 e Disney+

Giannis contra LeBron na véspera do feriado

Seleção | Brasil x Estados Unidos

Sexta-feira (27/11), 20h10, Cazé TV

Ibirapuera lotado, vaga no Mundial em jogo