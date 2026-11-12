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Publicado em 12/11/2026 às 08:55

Alterado em 12/11/2026 às 08:55

Uma onda azul tomou conta do NBB neste início da temporada 2026/27. Apesar de todos apontarem Mogi, Flamengo e Sesi Franca como os grandes favoritos ao título neste ano, é o Minas Storm quem lidera a competição de forma invicta: os mineiros venceram os seis primeiros jogos da temporada.

Talvez seja efeito dos novos ares, já que o time mineiro está renovado dentro e fora das quadras. Em quadra, chegaram para o elenco o pivô Wesley Castro (ex-Flamengo e Franca) e o ala Elyjah Clark (ex-Corinthians), Santiago Scala(Ex-Franca) e o armador Henrique Coelho está de volta ao clube. Fora delas, para comandar essa versão 2026/27 do Minas, a diretoria trouxe o brasiliense Paulo Bassul, 58 anos.

Depois de 14 anos na Liga Nacional, o treinador volta ao comando de uma equipe, após uma trajetória marcada por conquistas no basquete feminino brasileiro, passagem pela seleção brasileira e uma atuação de destaque nos bastidores da modalidade. Ele chega ao clube com a experiência de quem já esteve no mais alto nível do basquete nacional e internacional, e terá pela frente o desafio de manter o Minas entre as principais forças do país.

ENTREVISTA

Volta à beira da quadra

Nas Quadras: O senhor passou 14 anos na Liga Nacional, vendo o NBB por dentro, como gestor, e não dirige um time desde o título da Copa América de 2009, em Cuiabá, com a seleção brasileira feminina. O que o fez querer voltar a ser técnico agora, e por que no Minas? [Nota: Bassul comandou a seleção até 2010]

Paulo Bassul: Tive anos muito felizes trabalhando na LNB, tanto do ponto de vista profissional como pessoal, mas minha vocação/paixão sempre foi trabalhar como técnico. Ocorre que as condições de trabalho na LNB eram tão boas que eu não sairia desse cargo se não fosse uma proposta compensadora e de um clube estável e com um projeto sério e de médio/longo prazo, que é o caso do Minas.





Momentos decisivos

O Minas teve uma década consistente: dois títulos da Copa Super 8, a primeira final de NBB da sua história e três bronzes na BCLA(20/21, 21/22 e 22/23). Mas, nos jogos que valiam título, como a final do NBB e as fases finais da Champions Américas, o time não conseguiu dar o último passo. O senhor acompanhou esse trabalho de perto e, com respeito ao que o Léo Costa construiu, o que acha que faltou para o Minas transformar essas oportunidades em títulos? Que lição essas campanhas podem se aplicar para o time atual?

Bassul: Sendo bem sincero, não acho que faltou nada. A equipe do Minas não era a favorita, nem a equipe com o maior investimento em nenhuma dessas competições citadas. Ou seja, temos é que valorizar o salto qualitativo que o Minas deu nos últimos anos, mudando de patamar. Qualquer título conquistado nessas competições seria surpreendente.





Abaixo do radar

Quem acompanha o NBB coloca Mogi, Flamengo e Franca como favoritos. O Minas, com elenco praticamente todo reformulado, chega um pouco fora desse foco. Até que ponto estar ‘abaixo do radar’ ajuda na construção do time?

Isso tem relação direta com a resposta da pergunta anterior. As três equipes citadas são as que têm atualmente o maior investimento e, sim, são as grandes candidatas ao título. O Minas, assim como outras equipes que também foram muito bem montadas, corre por fora e trabalhará forte, jogo a jogo, para tentar surpreender e contrariar as expectativas, mas sabemos que isso é um enorme desafio e teremos que crescer muito no dia a dia para termos alguma chance.





Aprendizados

Seus 14 anos na Liga mudaram a forma como o senhor enxerga o trabalho de técnico? Tem algo que só aprendeu olhando o NBB de fora da quadra e que pretende levar para o Minas?

Sim, com certeza! Costumo dizer que toda experiência de vida, e também de áreas correlatas, como foi o caso, faz de você um profissional mais preparado. E eu tenho o hábito de observar muito e tentar aprender com os erros e acertos de outras pessoas, para tentar evoluir a cada dia. Já estou me sentindo muito bem acolhido e respeitado dentro do clube e também no dia a dia da equipe. Tenho o orgulho de liderar uma comissão técnica competente e dedicada e um grupo de jogadores muito comprometidos e com espírito coletivo, e isso pode fazer toda a diferença. Nossa única chance de entrar nessa briga é formarmos um conjunto muito forte, e é nisso que estamos trabalhando.





Reveja o jogo Minas Storm x Unifacisa, acontecido nessa terça (11), pelo NBB, no canal oficial da Liga Nacional de Basquete.



