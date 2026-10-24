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Publicado em 24/10/2026 às 11:05

Alterado em 24/10/2026 às 16:17

O Philadelphia 76ers é a nova corte de LeBron James, o King James Imagem: Pedro Rodrigues/feita com IA

A nova corte de Sua Majestade já mostrou seu brilho. São apenas dois jogos na recém-iniciada temporada 2026/2027 da NBA, mas o Philadelphia 76ers de LeBron James, ou King James para os íntimos, já empolgou a torcida. O Sixers começou a temporada com duas vitórias, sobre o atual campeão New York Knicks e o Cleveland Cavaliers. Um de seus novos cavaleiros, Tyrese Maxey, foi o fio condutor das duas partidas, com 28 e 32 pontos, respectivamente.

Vamos começar do começo.

Logo na abertura da temporada — ou, se quisermos manter a metáfora real, da campanha do Rei —, o 76ers foi a Nova York estragar a festa do Knicks. Em pleno Madison Square Garden, na noite em que a equipe nova-iorquina recebeu seus anéis de campeã da NBA, o time de LeBron James, que contribuiu com 14 pontos, nove rebotes e seis assistências, venceu por 106 a 100.

O atual Lancelot de LeBron, o recém-chegado Jaylen Brown, contribuiu com 19 pontos e oito rebotes. Já o bispo Joel Embiid terminou a partida com 13 pontos e 11 rebotes.

Para o técnico Nick Nurse, a vitória deve ter um sabor ainda mais especial. Nos playoffs da temporada passada, o Knicks varreu o Sixers na segunda rodada e iniciou uma sequência de 13 vitórias consecutivas que culminou na conquista do título pela equipe de Jalen Brunson.

Assista os melhores momentos do jogaço entre Knicks e 76ers:





Na segunda parada da campanha, desta vez em seus domínios, os súditos foram presenteados com uma virada espetacular. Na estreia em casa, na quinta-feira (22), o Sixers venceu o Cleveland Cavaliers por 114 a 106.

A equipe de Donovan Mitchell e James Harden abriu 35 a 18 no primeiro quarto, foi para o intervalo vencendo por 69 a 45 e chegou a ter 29 pontos de vantagem. A reação do Philadelphia, porém, foi impressionante: a equipe dominou o segundo tempo, com parciais de 37 a 21 e 32 a 16.

Foi a maior virada da história da franquia desde a temporada 1997/1998, quando a NBA passou a registrar as partidas lance a lance, e também a maior da carreira de LeBron James. O Rei terminou o confronto com 17 pontos, dez rebotes, cinco assistências e três roubos de bola.

Confira aqui os melhores momentos do decisivo quarto período de 76ers x Cavaliers:

Pelo visto, o ditado “Quem é rei nunca perde a majestade” continua valendo para o quarentão LeBron James. O próximo desafio será contra o perigoso Indiana Pacers de Tyrese Haliburton (confira na Agenda da semana). Será mais uma oportunidade para o Rei mostrar a um adversário direto que a disputa pelo trono da Conferência Leste está aberta.



Teatro sem tenor





Ricardo Fischer do Botafogo contra o Flamengo em um Tijuca de portões fechados Foto: PaulaReis/Flamengo

No dia 20 de outubro, terça-feira, Flamengo e Botafogo se enfrentaram pelo NBB em um Tijuca Tênis Clube com portões fechados. A vitória rubro-negra por 81 a 71 ficou em segundo plano diante de um problema de planejamento: o conflito de datas com Vasco x Boca Juniors, pelo futebol, tirou dos dois times a oportunidade de termos torcida no ginásio.

Mesmo com tentativas de encontrar alternativas, faltaram diálogo e bom senso para preservar o espetáculo. Existe sempre o receio de punições, e defendemos que o regulamento do NBB precisa ser cumprido, mas o bom senso e um pouco de conceito mercadológico também faz parte do jogo.

De que adianta clubes com nome, tradição e rivalidade reunirem grandes talentos, se eles jogam para um ginásio vazio?



A Liga Nacional de Basquete tem que ser a mediadora e conciliadora nestes momentos de impasse. A mensagem tem que ser clara de que o NBB valoriza quem disputa e acompanha a competição, oferecendo espetáculos à altura de suas ambições.

Veja aqui os melhores momentos de Flamengo x Botafogo:





A reconquista Sulamericana





Yago Matheus(13 pontos) foi um dos destaques do Fla contra o Paisas da Colombia Foto: PaulaReis/Flamengo

O Flamengo iniciou sua caminhada na Liga Sul-Americana de Basquete 2026 nesta sexta-feira (23), com uma vitória tranquila diante do Paisas, da Colômbia, no Maracanãzinho - 84 a 53. O Rubro-negro contou com a (boa) estréia do pivô Sam Freeman e a volta do ala Daniel Onwenu, de lesão. Na partida de abertura, o time uruguaio Defensor venceu de virada no último minuto o Oberá, da Argentina, por 74 a 69.

Na segunda rodada, o Flamengo joga neste sábado (24), às 20:10, contra o Oberá, da Argentina, e no domingo (25), diante do Defensor Sporting, do Uruguai. O último confronto encerra a participação rubro-negra na primeira fase, pelo Grupo D. Os dois primeiros colocados avançam à próxima etapa.

A Liga Sul-Americana é a competição-chave para o time comandado por Demétrius Ferracciú neste início de temporada 2026/2027. É um torneio de tiro curto, em que cada partida pode ser decisiva para a classificação. A disputa reúne equipes competitivas, como o Brasília e o reforçado Mogi, e exige concentração desde o primeiro jogo.

Uma boa campanha continental é fundamental para dar confiança ao elenco e construir uma base sólida para os próximos compromissos da temporada.

Compre aqui os ingressos para os jogos de sábado e domingo.

Termômetro da semana

Os destaques positivos e negativos da semana na NBA e no NBB.

Sobe — Vitinho (Sesi-Franca)









Vitinho foi destaque do Sesi-Franca contra o Mogi Foto: Marcos Limonti/Relance/SFB





A atuação do jovem armador do atual campeão Sesi-Franca empolgou a torcida. Foram 20 pontos na vitória sobre o Mogi, por 90 a 74, na última quarta-feira (21).

O resultado não chega a ser uma revanche dos francanos pela derrota sofrida no Campeonato Paulista, mas reforça uma mensagem: com os jovens Vitinho e Reynan, os adversários terão de passar pelo Franca para chegar ao topo do NBB.

Desce — Phoenix Suns



A estreia fora de casa, na última quarta-feira (21), contra o Portland Trail Blazers, foi um desastre completo. A acachapante derrota, por 124 a 83, começou a ser construída logo no primeiro quarto, quando a equipe do Oregon atropelou o Phoenix: 43 a 12 na parcial.

O estreante Miles Bridges teve uma atuação abaixo da crítica, acertando apenas três dos 11 arremessos tentados. Já o astro Devin Booker parece ter levado para a nova temporada o mau desempenho dos playoffs do ano passado.

Bastou um jogo para o sinal de alerta acender em Phoenix.



Agenda da semana

Dois jogos imperdíveis para acompanhar na NBA e no NBB.

NBA — Philadelphia 76ers x Indiana Pacers

Dois times em busca de protagonismo no Leste.

Quando: quarta-feira, 28 de outubro

Horário: 20h

Transmissão: ESPN/Disney+

NBB — Minas Storm x Brasília

Choque de ambições no NBB.

Quando: quinta-feira, 29 de outubro

Horário: 20h

Transmissão: SporTV