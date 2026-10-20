NBA 2026/2027: expectativas, apostas e histórias da nova temporada

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Publicado em 20/10/2026 às 12:37

Alterado em 20/10/2026 às 12:39

Começa nesta terça-feira (20) a 81ª temporada da NBA. Depois de muita — mas põe muita nisso! — polêmica nos bastidores (relembre aqui), a bola sobe na esperança de que a atenção de todos se volte para o que acontece nas quadras, e não nos escritórios das franquias.



Um começo diferente, com horário diferente. Para trazer o público europeu para a conversa, a NBA abre esta edição com a partida entre Boston Celtics e Detroit Pistons, às 21h de Paris (16h de Brasília). Esse movimento é uma das poucas iniciativas de internacionalização demonstradas nesta temporada. Além dos dois jogos de pré-temporada disputados em Macau entre Dallas Mavericks e Houston Rockets, nada de partidas com equipes internacionais ou jogos em Dubai.



Os confrontos em Macau marcaram o retorno das partidas à China desde 2019, quando a passagem de Los Angeles Lakers e Brooklyn Nets ficou sob a sombra da confusão provocada pelo então gerente-geral do Houston Rockets, Daryl Morey. Relembrando: ele publicou um tuíte de apoio aos manifestantes que pediam democracia em Hong Kong.



Em quadra, o campeonato está aberto. O atual campeão, New York Knicks, conta com sua apaixonada torcida e um núcleo de jogadores que foi mantido. O time perdeu Mitchell Robinson, um pivôzão com problemas nos lances livres, mas repôs a peça com Andre Drummond, outro pivôzão com problemas nos lances livres.



Como curiosidade, James Wiseman, ex-Golden State Warriors, fez uma boa pré-temporada, a ponto de conseguir um contrato de um ano.



O campeão terá trabalho para manter sua hegemonia no Leste, depois de conquistar tanto a NBA Cup quanto o título da NBA. O Philadelphia 76ers, por sua vez, chega com Jaylen Brown e LeBron James. Este último, pelo visto, assumiu a posição de “sou a última bolacha do pacote de um time que quer vencer”. Não funcionou para o Los Angeles Lakers nos últimos anos. Só podemos desejar “boa sorte” ao pessoal da Pensilvânia com um núcleo que reúne James e Joel Embiid.



Quem foi muito bem nas contratações e na escolha de jogadores no draft foi o Chicago Bulls. De tempos em tempos, o time que já teve Michael Jordan ensaia uma mudança de ares em busca da relevância perdida, mas acaba dando com os burros n'água. Desta vez, porém, as peças estão alinhadas.



Primeiro, é preciso manter o que funcionou anteriormente. Nesse caso, o Bulls preservou o ala Matas Buzelis e o armador Josh Giddey. Depois, fez uma boa escolha no draft: com a quarta seleção, levou o ala-pivô Caleb Wilson, de North Carolina. Por fim, soube escolher talentos compatíveis com a folha salarial e com o encaixe da equipe. Vindo do Miami Heat, chega o arremessador Norman Powell.



No comando desse time está o gigante Tiago Splitter. Depois de uma temporada acima da média em Portland, Splitter tem a chance de começar um trabalho do zero, com um grupo escolhido e formado por ele e pelo diretor de operações Bryson Graham. O Bulls pode ser a grande surpresa do Leste.



No Oeste, o vice-campeão San Antonio Spurs precisa controlar o ímpeto de Victor Wembanyama e administrar a utilização de seu jovem talento durante a temporada regular. A linha do tempo do time avançou muito no ano passado, e as expectativas mudaram. Isso altera o cenário para o técnico Mitch Johnson, que deixou de comandar uma equipe em formação para assumir um grupo que passa a ser considerado candidato ao título.



Já o brasileiro Gui Santos tem uma missão difícil pela frente. Seu Golden State Warriors garantiu a permanência de seu maior astro, Stephen Curry. O armador renovou com o Warriors em 25 de setembro de 2026 por mais dois anos, em uma extensão de aproximadamente US$ 116 milhões, válida até o fim da temporada 2028/2029.



É a única boa notícia para o time. Jimmy Butler ainda se recupera de uma lesão, enquanto o letão Kristaps Porziis parece ter dado um verdadeiro ghosting no Warriors. Não se sabe quando ele voltará às quadras.



Gui é trabalhador e sabe superar adversidades. Talvez seja hora de começar a pensar em novos ares.



Essas são algumas das histórias que acompanharemos a partir de hoje (20).

Esperamos bons jogos e playoffs eletrizantes.

Boa temporada!



Serviço — Transmissões da NBA na temporada 2026/2027



1. TV paga

ESPN: mais de 200 jogos na temporada, somando as transmissões do Disney+. A programação inclui, com exclusividade, a rodada de Natal, mais de 40 jogos dos playoffs, a final da Conferência Oeste e as Finais da NBA de 2027.



2. Streaming

Disney+: divide com a ESPN o pacote de mais de 200 jogos.

Prime Video: 147 jogos exclusivos da temporada regular, toda a NBA Cup, os jogos de Paris e Manchester, o torneio de play-in, parte dos playoffs e a final da Conferência Leste.

NBA League Pass: serviço oficial da liga, com todos os jogos da temporada.



3. Web

Canal da NBA Brasil no YouTube: na temporada passada, exibiu gratuitamente um jogo às segundas-feiras a partir de dezembro. A liga ainda não confirmou o formato para 2026/2027.



Palpites para a temporada 2026/2027:



1. MVP: Luka Doni (Los Angeles Lakers)



2. Defensor do Ano: Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)



3. Jogador que Mais Evoluiu: Khaman Maluach (Phoenix Suns)



4. Técnico do Ano: Tiago Splitter (Chicago Bulls)



5. MVP do All-Star Game: LeBron James (Philadelphia 76ers)



6. Campeão do Torneio de Três Pontos: Stephen Curry (Golden State Warriors)



7. Campeão do Torneio de Enterradas: Ja Morant (Portland Trail Blazers)



8. MVP da NBA Cup: Devin Booker (Phoenix Suns)



9. Calouro do Ano: Caleb Wilson (Chicago Bulls)







Para ouvir os palpites:



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Para fechar, a notícia da lesão no tendão de Aquiles de Ben Simmons, sofrida durante um simples treino de pré-temporada do Sacramento Kings, é desastrosa para o jogador. O australiano tenta retornar à NBA depois de ter sido alvo de um dos maiores linchamentos virtuais já sofridos por um jogador.



Para quem deseja conhecer o início estelar da carreira de Ben Simmons, antes de todas as polêmicas envolvendo Philadelphia 76ers, Brooklyn Nets e Los Angeles Clippers, recomendo o livro Dragon Hoops, de Gene Luen Yang. Vale a leitura.

Conheça o livro Dragon Hoops.