Botafogo e Flamengo: expectativas distintas para o NBB 2026/2027

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Publicado em 10/10/2026 às 11:09

Alterado em 10/10/2026 às 16:01

Estamos a uma semana do início do NBB 2026/2027, e as perspectivas são positivas para os representantes cariocas. Botafogo e Flamengo seguem caminhos distintos: enquanto o Alvinegro busca consolidar sua posição entre os classificados para os playoffs, o Rubro-Negro entra na temporada com a ambição de disputar títulos. A diferença de orçamento entre os dois clubes ajuda a explicar a distância entre seus objetivos.

Com bons elencos montados para a temporada, ambos têm motivos para olhar com otimismo para os próximos meses.

Para entender o que as torcidas podem esperar, conversamos com os técnicos Jorge Balbis, do Botafogo, e Demétrius Ferracciú, do Flamengo, sobre os desafios e as perspectivas para 2026/2027.

Botafogo — Jorge Balbis





O técnico Jorge Balbis segue no comando do basquete do Botafogo Foto: assessoria Botafogo

Jorge Balbis inicia sua segunda temporada no comando do Botafogo, respaldado pelo bom trabalho realizado na segunda metade da temporada 2025/2026. Vale lembrar que o começo foi complicado, marcado por diversas mudanças no elenco alvinegro. Em janeiro deste ano, o grupo finalmente se estabilizou, permitindo que o treinador desse sequência ao trabalho.

A resposta veio em quadra. O Fogão reagiu, conquistou uma vaga nos playoffs do NBB e encarou o poderoso Franca. Agora, para 2026/2027, o Botafogo já tem seu elenco definido e conta com reforços importantes, como os retornos do pontuador Isaac Thornton e do armador Ricardo Fischer.

Com uma preparação mais organizada e a expectativa de dar continuidade ao trabalho, Balbis falou sobre os objetivos da equipe, e deixou um recado para a torcida.

“Acredito muito na equipe! A preparação (Campeonato Carioca e Torneio Abertura do NBB) tem sido excelente, e esperamos chegar bem para a nossa estreia no dia 20 de outubro, no clássico contra o Flamengo. A torcida pode contar que chegaremos melhores e mais preparados para a temporada 2026/2027. Esperamos o apoio incondicional dos nossos torcedores no Oscar Zelaya para nos empurrar a cada vitória.”

Flamengo — Demétrius Ferracciú

Um novo Flamengo. Essa é a expectativa da diretoria para a temporada 2026/2027. A renovação começa pelo comando técnico: saiu Sergio “Oveja” Hernández e chegou Demétrius Ferracciú, ex-técnico do Paulistano e campeão pelo Bauru.

Dema também ganhou reforços de peso, como o ala Didi e o astro Yago Mateus. Ainda é cedo para tirar conclusões definitivas, mas a torcida rubro-negra tem motivos para se empolgar com o que viu na pré-temporada, que incluiu o Campeonato Carioca, amistosos no Uruguai e o Torneio Abertura do NBB.

O desafio agora é transformar as boas impressões iniciais em resultados ao longo de uma temporada que promete ser exigente.

Com a palavra, o comandante rubro-negro, Demétrius Ferracciú:

“A expectativa para essa temporada é de confiança. Estamos (comissão técnica e jogadores) muito motivados para começar o NBB (estreia no dia 17, contra o Bauru, no Maracanãzinho) com este grupo, que tem mostrado um trabalho muito bom nessa pré-temporada. Claro que buscamos crescer dia a dia, coletivamente, individualmente, taticamente. Por isso, estamos muito confiantes de que podemos recolocar o Flamengo em altíssimo nível, disputando todos os títulos durante essa temporada.

"Em relação aos torcedores, eles podem esperar um time que vai lutar até o fim. Será um time brigador, de garra. Ou seja, a cara do Flamengo. Esse é o nosso propósito. E a torcida faz parte disso. O time tem que trazer a torcida junto para o ginásio porque, com aquela energia da torcida, considero [os torcedores] peças fundamentais para nossa caminhada na busca de uma reconquista do título do NBB.”

Torneio Abertura: uma boa ideia que precisa ser bem explicada

A Liga Nacional de Basquete acerta ao criar o Torneio Abertura, disputado neste ano em Belo Horizonte, no Ginásio Dona Salomé, casa do Cruzeiro.

Clubes como Flamengo, Minas, Botafogo e Brasília não contam com campeonatos estaduais suficientemente competitivos para preparar suas equipes para o nível de exigência do NBB. Por isso, o Torneio Abertura funciona como uma oportunidade para colocar os elencos em situações reais de jogo, testar formações e ajustar o ritmo antes do início da competição nacional. Assim, as equipes chegam menos enferrujadas à temporada.

O problema está na comunicação.

Quem acompanha as transmissões no canal oficial da Liga percebe as críticas aos horários das partidas e ao público reduzido nos ginásios. O jogo de abertura entre Botafogo e Flamengo, por exemplo, foi disputado na terça-feira, dia 6, às 11h30 da manhã.

Mas é preciso entender o contexto: trata-se de um torneio preparatório, concentrado em poucos dias, que oferece aos técnicos a oportunidade de experimentar formações e à arbitragem a possibilidade de se adaptar às novas regras.

É a nossa pré-temporada da NBA. E esse contexto precisa ser explicado a quem acompanha os jogos. A Liga deveria aproveitar as próprias transmissões para esclarecer os objetivos do torneio, justificar o formato e mostrar por que a competição é importante para a preparação das equipes.

Fla-Flu decide o Campeonato Carioca

Nesta quinta-feira, 15 de outubro, às 19h, Flamengo e Fluminense se enfrentam no Maracanãzinho pela decisão do Campeonato Carioca de Basquete de 2026.

Será o último compromisso do Flamengo antes da estreia no NBB. Para o Fluminense, a partida também representa uma oportunidade de chegar à Liga Ouro com um título estadual.

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