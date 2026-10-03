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Publicado em 03/10/2026 às 12:45

Kahwi Leonard espera deixar que os ventos do tempo levem as polemicas do passado Imagem: Pedro Rodrigues/feita com IA

A temporada 2026/2027 da NBA e do NBB está batendo na porta. Na NBA, tudo são flores, já que tivemos apenas os “Media Days” dos times. Muito otimismo e promessas de tempos melhores. Entre fotos com sorrisos de velhos conhecidos defendendo cores novas, um personagem se destacou: Kawhi Leonard.



Depois de todo o imbróglio envolvendo seu nome, seu staff e seu ex-time, o Los Angeles Clippers (relembre aqui), Leonard mostrou uma mudança em relação ao seu modus operandi. Se antigamente o mistério cercava o jogador, muito por conta do silêncio do próprio Kawhi, desta vez ele foi para uma concorrida e lotada entrevista coletiva no primeiro dia do Media Day de seu novo time, o Toronto Raptors.



“Eu sei por que alguns de vocês vieram”, disse Leonard em sua declaração inicial. “Vocês querem saber sobre a investigação. Conversando com a NBA e a Associação Nacional de Jogadores de Basquete (NBPA), acho que a melhor decisão é seguir em frente e me concentrar no meu tempo como jogador do Toronto Raptors. Eu já fui uma distração nos últimos 70 dias e não pude conhecer meus companheiros de equipe, nem participar das atividades do minicamp com eles. Daqui para frente, só quero falar sobre o Toronto Raptors.”…



Ouvir da boca da própria “esfinge” da NBA todos os pontos polêmicos dos últimos tempos é surpreendente. A nova atitude parece um bom prenúncio para Toronto, que espera que a dupla Leonard/Scottie Barnes transforme os Raptors em uma das surpresas da temporada neste Leste fortíssimo, que terá ainda o campeão New York Knicks, o Philadelphia 76ers de LeBron James e o Boston Celtics de Jayson Tatum.



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Falando em Knicks, o técnico Mike Brown não confirmou nem descartou a tradicional visita do time campeão à Casa Branca.



“É algo que estamos discutindo internamente”, disse o treinador aos repórteres na terça-feira, 29 de setembro.



Essa visita tem potencial para gerar uma crise nos Knicks. Isso porque James Dolan, dono do time e amigo do presidente Donald Trump, disse em uma entrevista, em 17 de junho deste ano, que a equipe havia recebido o convite e que ele já o havia aceitado.

Se acontecer, será a primeira visita de um time campeão da NBA à Casa Branca durante o atual governo Trump.



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Ele fica



O maior jogador da história do Golden State Warriors, um dos poucos que podem dizer que mudaram a NBA, Stephen Curry, concordou com uma extensão de contrato de dois anos, no valor estimado de US$ 116 milhões, que o levará até à temporada 2028/29.



Com isso, Curry, de 38 anos, poderá completar 20 temporadas no time que ajudou a conquistar quatro títulos, o mais recente em 2022.



É o fim das especulações na Bay Area e uma esperança de que o general manager Mike Dunleavy Jr. consiga montar um time competitivo para tentar vencer com Steph. Vencer consistentemente é algo que Dunleavy ainda não conseguiu, até agora…







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O armador Yago Mateus é o maior nome do renova Flamengo 2026 Foto: Anderson Brasil / CRF





Sei que estamos somente na pré-temporada, com jogos de competitividade e intensidade um pouco abaixo do que veremos durante a temporada, mas não tem como não se empolgar com as atuações do Flamengo.



Foram quatro jogos, dois pelo Campeonato Carioca, contra Fluminense (97 a 74) e Botafogo (97 a 77), e dois amistosos no Uruguai, contra Peñarol (75 a 72) e Biguá (92 a 77).



O destaque? Quem mais além do armador Yago Mateus?!



O camisa 2 da Gávea bailou nos quatro jogos e mostrou por que já é “O” cara deste renovado Flamengo.



Para deixar a fanática torcida do Flamengo ainda mais empolgada, a tendência é que o time melhore ainda mais. Alexey Borges e Ruan Miranda foram poupados nestes jogos, e o elenco ainda pode ganhar novas opções para completar o grupo comandado pelo técnico Demétrius Ferracciú.



O próximo compromisso do Rubro-Negro, antes do NBB, será o Torneio de Abertura, que começa nesta terça-feira, dia 6, em Belo Horizonte. A estreia será contra o Botafogo, às 11h30, com transmissão do canal oficial da Liga Nacional de Basquete.

