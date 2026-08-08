Chegadas e partidas

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Publicado em 08/08/2026 às 08:27

Alterado em 08/08/2026 às 14:19

Nick Nurse, técnico do 76ers, vai sofrer para escolher quem será o numero 1 do time Imagem: Pedro Rodrigues/feita com IA

Para os clubes brasileiros, a temporada 2026/2027 começou com o início dos estaduais. O mais importante — e único minimamente relevante —, o Campeonato Paulista começou na última quarta-feira (5), com o renovado Sesi Franca. Tivemos outras chegadas e saídas relevantes nesta semana. Vamos começar pela NBA.



Jaylen Brown no 76ers

O que parecia ser uma imagem criada por IA virou realidade. O ala/armador Jaylen Brown (médias em 2025/2026: 28,7 pontos, 6,9 rebotes e 5,1 assistências, jogando pelo Boston Celtics) foi apresentado oficialmente pelo Philadelphia 76ers. O time da Pensilvânia é o time do momento, com seu quinteto estrelado formado por Joel Embiid, Tyrese Maxey, VJ Edgecombe, Brown e, é claro, LeBron James.



Perguntado se, com essa quantidade de estrelas, ele se incomoda em não ser mais a primeira opção do time, o jogador campeão em 2024 pelo Celtics foi direto:



"Não precisa ser o time de ninguém", disse. "Temos que ser um time de respeito. Estou focado em vencer. Quero chegar e fazer o que for preciso para vencer."

A conferir.



O prêmio que Michael Jordan não tem

Falando em 76ers, LeBron James e na possibilidade de ele deixar de ser a primeira opção do time, apesar de toda a gloriosa carreira, o papel do lendário jogador tende a ser o de um facilitador e mentor dentro e fora de quadra, mais do que qualquer outra coisa. O recém-chegado Brown tem experiência em vencer, é claro, mas LeBron e suas 24 temporadas comandam um respeito de seus pares e adversários que ninguém na NBA atual tem.



Nesse novo papel de facilitador, LeBron pode concorrer a um prêmio que nem Michael Jordan tem: o de melhor sexto homem da temporada. Talvez iniciando no banco e mudando o jogo ao ser acionado pelo técnico Nick Nurse, a coisa possa funcionar bem. E, para convencer LeBron a aceitar esse novo papel, que tal a possibilidade de terminar a temporada com um prêmio individual que nem Michael Jordan tem?



Se for esse o caso, ótimo para os 76ers. Se formos levar em conta a história recente, a última vez em que LeBron foi indiscutivelmente o número 1 de um time foi no Los Angeles Lakers de 2021. Não lembram do famoso trio James-Anthony Davis-Russell Westbrook? Esse triunvirato fechou a temporada 2021/22 com 33 vitórias e 49 derrotas, ficando fora dos playoffs e do play-in.



Volta do Fla e despedida do ídolo no Fogão

O Flamengo retomou as atividades do seu basquete adulto nesta segunda-feira (3). Ao contrário do ano passado, todo mundo respondeu à chamada. Yago, Didi e Douglas Santos já iniciaram os treinos junto aos "veteranos" Alexey Borges e Ruan Miranda.





O Flamengo de Didi, destaque a esquerda, já voltou aos treinos Foto: Julliana Nascimento / CRF

Essa apresentação já é uma mudança em relação à temporada passada, quando tivemos menos de uma semana entre a apresentação dos jogadores e o embarque para Singapura para a disputa do Intercontinental. Se bem que rumores apontam que o time do técnico Demétrius Ferracciú ainda vai receber um belíssimo reforço...



Já o Botafogo se despediu oficialmente do jogador que foi o rosto e a alma do time durante esse período de retorno ao NBB. O armador Mateuzinho postou em suas redes a despedida do Alvinegro e tem como destino a Unifacisa.

Cabe ao Botafogo repor não só os 17 pontos e as 7 assistências que o armador deixa, mas também encontrar um ou mais atletas identificados com o clube e capazes de criar a mesma empatia que Mateuzinho tem com o time e a torcida.



Regime



Estes serão os 18 postulantes ao título do NBB 26/27 Imagem: LNB

O NBB anunciou oficialmente que terá 18 equipes para a temporada 2026/2027, sua 19ª edição. A bola sobe no dia 17 de outubro.



Participam do maior campeonato de basquete do país: Basquete Cearense (CE), Bauru Basket (SP), Botafogo (RJ), CAIXA/Brasília (DF), Caxias do Sul Basquete (RS), Corinthians (SP), Cruzeiro Basquete (MG), Flamengo (RJ), Sesi Franca (SP), Minas Tênis Clube (MG), Mogi Basquete (SP), Basket Osasco (SP), Pato Basquete (PR), Paulistano (SP), Pinheiros (SP), São José Basketball (SP), Ceisc/União Corinthians (RS) e Unifacisa (PB).



Mais um campeão de audiência

Para quem gosta de basquete brasileiro, tem novidade boa no Youtube. Estreou essa semana a basqueteTV. O canal promete ser o ponto de encontro dos apaixonados por basquete nacional, NBA e tudo que envolva o esporte. Tudo de graça no YouTube e com narração de Jean Thomps e comentários do idolo Rubro-negro e lenda do NBB, Olivinha.

Os trabalhos já iniciaram com a transmissão com imagens do Paulistão na quarta (5) com o jogo entre Sesi-Franca e Bauru.



Em tempo, Thomps já vinha fazendo um bom trabalho na narração e cobertura do basquete de base do Rio de Janeiro.



Fim

A derrota da seleção feminina de basquete para a Venezuela, a primeira na história, por 71 a 57, é mais um capítulo triste na derrocada da modalidade no Brasil.