O último desafio do Rei

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Publicado em 25/07/2026 às 11:09

Alterado em 25/07/2026 às 16:23

O Rei chegou ao berço da democracia americana. Depois de criar aquele suspense que ele sabe fazer com maestria, LeBron James anunciou que irá assinar por dois anos com o Philadelphia 76ers. O maior pontuador da história da NBA chega ao quarto time da carreira em um contrato de dois anos pelo valor mínimo para veteranos: US$ 8 milhões.



Era esperado? Sim e não. O 76ers era uma das equipes que apareciam nos rumores da internet, e fazia sentido. O time já conta com jovens estrelas estabelecidas, como Tyrese Maxey e VJ Edgecombe, e trouxe nesta pós-temporada Jaylen Brown, ex-Celtics. Além disso, ainda tem o pivô Joel Embiid, sobrevivente da infame "era do processo". O Minnesota Timberwolves, de Anthony Edwards e LaMelo Ball, também era apontado como um destino possível, assim como os midiáticos Golden State Warriors, em uma versão envelhecida do time de 2016, e até o Cleveland Cavaliers, da sua terra natal, Ohio.

Antes de falarmos do 76ers, vale dedicar um tempinho ao Cavs. Voltar para casa e ajudar o time a vencer seria fechar um círculo e partir rumo ao pôr do sol no lugar onde tudo começou. O problema é que estamos falando do Cavs. Um time que já comprometeu sua folha salarial com jogadores caros, como Donovan Mitchell e Evan Mobley (cada um recebe US$ 50 milhões por temporada), James Harden (US$ 42 milhões) e até Dennis Schröder (US$ 14 milhões). Pelo visto, nostalgia não foi suficiente para convencer o maior jogador da história da franquia a ajudar este elenco a buscar mais um título.



Voltando à nova casa do Rei, a mensagem está clara para toda a NBA: o 76ers chega para vencer agora. Esse cenário não é novidade para Nick Nurse, técnico da equipe, que viveu situação semelhante no Toronto Raptors campeão de 2019. Naquele ano, Kawhi Leonard chegou na reta final de seu contrato — após deixar o Spurs —, permaneceu apenas uma temporada e conduziu a franquia canadense, que tantas vezes esbarrou em LeBron, ao seu primeiro título da NBA.



Para os fãs da liga, a temporada 2026/27 deveria começar hoje. A Conferência Leste promete ser espetacular, com LeBron na Filadélfia, possivelmente Kawhi de volta ao Raptors, Giannis no Heat e o campeão New York Knicks defendendo o título e a supremacia da conferência.

Para fechar, uma sugestão para a NBA: 76ers x Celtics no Natal, por favor.