Bispo na E4

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Publicado em 27/06/2026 às 10:11

Alterado em 27/06/2026 às 19:05

As primeiras peças do tabuleiro da temporada 2026/2027 já se movimentaram Foto: Pedro Rodrigues/feito com IA

O primeiro movimento do xadrez costuma revelar muito sobre como será a partida. É possível começar com uma defesa mais conservadora, como a Defesa Francesa ou a Ruy López. Mas, se olharmos para as notícias da última semana na NBA e no NBB, o jogo começou com a abertura mais agressiva de todas: a Defesa Siciliana.



Peças importantes foram movimentadas, franquias alteraram seus planos e novos jogadores transformaram rapidamente o tabuleiro das duas ligas, tornando a temporada 2026/2027 uma das mais imprevisíveis dos últimos anos. Ainda há muito por acontecer, mas os enxadristas já fizeram seus primeiros movimentos. Vamos às notícias.



Giannis no Heat

Depois de 13 temporadas, o maior jogador da história do Milwaukee Bucks deixa o frio de Wisconsin rumo à quente Miami, na Flórida. Giannis Antetokounmpo inicia uma nova era no Heat com aspirações ao título.

Mas é preciso calma: esta realmente parece ser uma nova era da NBA. Ter Giannis no elenco representa um salto enorme de qualidade, mas, no fundo, a situação que o grego encontrará em Miami lembra bastante a que vivia em Milwaukee: uma superestrela (ele próprio), um All-Star em Bam Adebayo e um elenco de apoio abaixo do esperado. Resta saber quais serão os próximos movimentos do Heat para cercar seu rei das peças necessárias para voltar a disputar um campeonato.



Já o Bucks assume definitivamente o caminho da reconstrução. E este inverno promete ser longo para os torcedores da franquia.



Troca



O Heat recebe:

- Giannis Antetokounmpo



- Bobby Portis



O Bucks recebe:

- Tyler Herro



- Kel'el Ware

- Jaime Jaquez Jr.



- Kasparas Jakuionis



- Escolha nº 13 do Draft da NBA de 2026 (Nate Ament)



- Escolhas de primeira rodada em 2031 e 2033



- Direito de troca de escolhas (pick swap) em 2030



- Escolha de segunda rodada em 2033

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Wolves uivando

O Minnesota Timberwolves movimentou o tabuleiro logo nas primeiras jogadas. A equipe realizou duas trocas importantes e perdeu muito tamanho com as saídas de Julius Randle e Naz Reid.



Tudo indica que o time de Anthony Edwards pretenda apostar em uma estratégia semelhante à utilizada pelo New York Knicks: privilegiar a fisicalidade em vez da estatura para enfrentar Victor Wembanyama e o San Antonio Spurs.



Se essa realmente for a ideia, há um detalhe que não fecha. A principal contratação foi o armador LaMelo Ball, um reforço de enorme talento em relação ao elenco do ano passado, mas também um jogador marcado pelo histórico de lesões.



Falando em decisões curiosas, o Charlotte Hornets parece continuar sofrendo da síndrome do impostor. A franquia parece incapaz de acreditar que pode ser competitiva e acaba se sabotando. Caberá agora a Kon Knueppel, Miles Bridges e Brandon Miller provar que a excelente temporada passada — a melhor da equipe em uma década — não foi apenas um ponto fora da curva.



Troca



Os Wolves recebem:



- LaMelo Ball

- Josh Green



Os Hornets recebem:



- Naz Reid



- Escolha de primeira rodada de 2033 (sem proteção)



- Direitos de troca de escolhas de primeira rodada em 2028, 2029 e 2030



- Escolhas de segunda rodada em 2029, 2032 e 2033

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Draft da NBA

Falando em novas peças no tabuleiro, o Draft da NBA foi realizado na última terça-feira (23), com a primeira rodada, e na quarta-feira (24), com a segunda.



O Washington Wizards tinha a primeira escolha e fez o óbvio: selecionou o melhor prospecto disponível, AJ Dybantsa.



Especialistas apontam a classe de 2026 como uma das melhores dos últimos anos. A resposta definitiva virá apenas ao longo da próxima década. Mas uma coisa ficou clara logo de saída: depois de muito tempo, não houve um prospecto cercado pelo mesmo nível de expectativa que Zion Williamson, Luka Doni ou Victor Wembanyama despertaram ao chegar à NBA.



Paradoxalmente, isso pode ser uma excelente notícia. Em vez de um único fenômeno concentrando toda a atenção, a liga ganha uma geração recheada de talentos capazes de elevar o nível técnico, especialmente durante a longa temporada regular.







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A Cultura Splitter no Bulls

Em entrevista concedida à imprensa brasileira na última segunda-feira (22), o técnico do Chicago Bulls, Tiago Splitter, reforçou que sua prioridade é criar uma cultura vencedora e saudável para a franquia.

Faz sentido. Há anos o Bulls é visto como uma espécie de limbo da NBA: não reconstrói completamente, mas também nunca consegue voltar ao grupo dos protagonistas.



Caso Splitter e o recém-empossado vice-presidente de operações, Bryson Graham, consigam convencer jogadores e agentes livres de que novos ventos sopram em Chicago, o general manager Marc Eversley terá dois trunfos importantes para o próximo mercado: um projeto promissor e mais de 30 milhões de dólares livres na folha salarial para investir em reforços.

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O fim da dinastia

O Sesi Franca anunciou oficialmente a despedida de dois pilares da dinastia que dominou o basquete brasileiro nesta década: Lucas Dias e Georginho.



Com isso, um dos maiores jogadores da história do NBB — e, talvez, do basquete brasileiro — encerra sua passagem por Franca com um currículo impressionante: cinco títulos do NBB, uma Liga Sul-Americana, uma Basketball Champions League Américas e uma Copa Intercontinental.



Em breve, Lucas Dias e Georginho devem anunciar seus novos destinos, que, ao que tudo indica, será o Mogi Basquete. Caso a transferência se confirme, o tabuleiro do NBB ganhará novas configurações e marcará o início de um importante período de transição para Franca e para toda a competição.

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Retomada Rubro-Negra



Yago Mateus está muito em casa no Flamengo Foto: Pedro Rodrigues

Para fechar as movimentações da semana, o Flamengo apresentou oficialmente, em uma concorrida coletiva realizada na última segunda-feira (22), o ala/armador Didi Louzada, o técnico Demétrius Ferracciú e o armador Yago Mateus.

O Flamengo chega forte dentro e fora das quadras.



Dentro delas, pelos reforços apresentados — especialmente Yago Mateus, talvez o mais rubro-negro de todos.



Fora delas, o clube pretende usar seu peso político e institucional para impulsionar melhorias no NBB. Isso ficou claro durante a coletiva.



Ao ser questionado sobre a arbitragem, o diretor de Esportes Olímpicos do Flamengo, Marcus Vinícius Freire, afirmou que esse tema — além de outros, como o limite de estrangeiros — será levado ao presidente da Liga Nacional de Basquete em uma reunião presencial prevista para as próximas duas semanas.



A declaração que melhor resumiu o momento foi a seguinte:



"Tem muita coisa para melhorar na Liga. Ela tem evoluído, mas essa evolução ainda é pequena. E nós somos um caminhão rubro-negro, com 45 milhões de pessoas atrás, para empurrar a Liga a transformar o NBB em um produto cada vez melhor."



Se o primeiro movimento do tabuleiro foi a Defesa Siciliana, as próximas semanas, tanto por aqui quanto lá pelos lados da NBA, prometem um meio-jogo repleto de ataques, sacrifícios e reviravoltas. Afinal, a partida está apenas começando.