A noite em que a lógica abandonou as Finais da NBA

Publicado em 13/06/2026 às 11:44

Alterado em 13/06/2026 às 12:24

O 'tapinha' de OG Anunoby do NY Knicks entrou para os livros de história Imagem: Pedro Rodrigues / Feita com IA

A ideia para esta semana era esperar pelo menos o Jogo 5 das Finais da NBA, entre San Antonio Spurs e New York Knicks, que acontece neste sábado (13), às 21h30. Mas simplesmente não dá para ignorar o que aconteceu no Jogo 4. Em uma era em que adjetivos são banalizados — especialmente o uso indiscriminado da palavra "épico" —, a partida da última quarta-feira merece, sem exageros, ser chamada de histórica.



O que torcedores dos Knicks, dos Spurs e da NBA em geral testemunharam foi a imprevisibilidade da maior liga de basquete do planeta em seu estado mais puro. Afinal, estamos falando da maior virada da história das Finais da NBA.



A partida começou com uma espécie de continuação do Jogo 3, vencido pelos Spurs por 115 a 111, resultado que representou a primeira derrota dos nova-iorquinos em mais de um mês, sob os olhares atentos de celebridades muito queridas e outras nem tanto. Os Knicks erravam demais, enquanto Victor Wembanyama e companhia aproveitavam cada oportunidade. O resultado foi um impressionante primeiro quarto de 41 pontos para San Antonio, com 60% de aproveitamento nas bolas de três (6 de 10).



Ao final do primeiro tempo, os Spurs tinham uma confortável vantagem de 27 pontos. Era natural imaginar uma regressão ofensiva dos texanos, mas o tamanho da queda surpreendeu até os mais otimistas torcedores dos Knicks. A reação nova-iorquina começou com uma sequência devastadora de 13 a 0 durante o terceiro quarto. No período final, o Knicks simplesmente atropelou San Antonio por 32 a 11, sufocando os Spurs, que anotaram míseros dois pontos nos derradeiros 3 minutos e 30 segundos da partida.



Foi então que surgiu o herói da noite. OG Anunoby, ala britânico dos Knicks, já fazia sua melhor atuação nestas Finais quando decidiu entrar definitivamente para a história da franquia.



Faltando 15 segundos para o fim, ele protagonizou duas jogadas que ficarão eternizadas na memória dos torcedores. Primeiro, bloqueou a tentativa de bandeja de De'Aaron Fox, que poderia colocar os Spurs três pontos à frente. O placar marcava 106 a 105 para San Antonio, e aquela cesta teria deixado os texanos muito próximos da vitória.



Na posse seguinte, os Knicks entregaram a bola para seu astro, Jalen Brunson. A defesa dos Spurs dobrou a marcação com Wembanyama e Fox, forçando um arremesso difícil que bateu no aro. O que veio depois pareceu roteiro de cinema. OG voou — confira o vídeo abaixo — e deu um leve toque na bola, quase um carinho, suficiente para fazê-la atravessar a cesta. Uma cena para a história.



Placar final: Knicks 107, Spurs 106.



Uma vitória que colocou Nova York em vantagem por 3 a 1 na série melhor de sete jogos e deixou a franquia a apenas um triunfo de conquistar o título da NBA.



Jogo 5

Sábado, 13 de junho — 21h30

New York Knicks (3) x San Antonio Spurs (1)

Transmissão: Amazon Prime Video e NBA League Pass



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A casa do basquete



A NBA House marca o encontro dos fãs da NBA Foto: Pedro Rodrigues

Assisti ao Jogo 4 em uma efervescente NBA House que, mesmo enfrentando a chuva e o frio paulistanos, estava lotada. O evento já se consolidou como parada obrigatória para os fãs da NBA no Brasil, e a procura crescente comprova isso ano após ano.



Com duas telas gigantes, arquibancadas e até torcidas organizadas representando os times das Finais, a estrutura pulsou nos segundos finais da partida. Era possível sentir a tensão a cada posse de bola e a explosão coletiva quando OG Anunoby definiu o confronto.



A NBA House segue aberta até o dia 21 de junho e, para quem estiver em São Paulo, a visita vale muito a pena.



Rapidinhas

- Quem também estava presente na NBA House durante o Jogo 4 era o comediante Victor Sarro, um dos investidores do Mogi Basquete. Para quem não está acompanhando a movimentação dos bastidores, Sarro prometeu — e garante que vai entregar — um elenco fortíssimo para a disputa do próximo NBB.



Sua atuação nas redes sociais trouxe ao NBB um nível de exposição e engajamento que o campeonato precisava há bastante tempo. A dúvida agora é como a Liga Nacional lidará com essa atenção quando a pauta não for tão positiva.



Vamos imaginar um cenário hipotético: um erro de arbitragem contra o Mogi seguido de uma publicação irônica de Sarro. Como os dirigentes da liga reagiriam a esse tipo de pressão pública? É uma questão interessante para acompanhar.



- Vale lembrar que a Liga Nacional e Pedro Ortega, investidor com forte presença no ambiente digital, tiveram alguns atritos durante sua passagem pelo Vasco.



- A homenagem a Oscar Schmidt na NBA House é emocionante. São 14 segundos de aplausos durante a noite e a camisa do nosso maior jogador fica no local mais alto do evento. Justíssima homenagem.