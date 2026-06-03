Por que não agora? Por que não nós?

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Publicado em 03/06/2026 às 15:34

Alterado em 03/06/2026 às 15:37

Os Spurs de Wemby enfrentam o Knicks de Brunson pelo título da NBA Imagem: Pedro Rodrigues/feita com IA

Estas são as perguntas que os dois times se fazem ao iniciar a batalha de até sete jogos pelas finais da NBA. San Antonio Spurs e New York Knicks protagonizam uma final que parecia improvável no início da temporada, mas que, com o desenrolar dos playoffs, se transformou em um confronto que praticamente todos os fãs da NBA queriam ver.



Ao contrário das últimas temporadas, quando havia favoritos mais claros ao título — como o Oklahoma City Thunder e o Boston Celtics —, as finais de 2026 chegam cercadas de incertezas. E isso alimenta o sonho de todas as torcidas: por que não o meu time?



Por que não o New York Knicks?

O time da Grande Maçã veio avassalador no Leste. Os Knicks "varreram" o Philadelphia 76ers nas semifinais e o Cleveland Cavaliers na Final da Conferência, vencendo ambas as séries por 4 a 0. Agora, a franquia retorna ao palco mais alto da NBA pela primeira vez desde o distante ano de 1999. Por coincidência, o adversário é o mesmo daquela ocasião: os Spurs.



Desta vez, porém, o time de Jalen Brunson encontrará pela primeira vez uma defesa de elite nestes playoffs. Para sonhar com o título, precisará contar com jogadores como OG Anunoby para compensar os problemas de faltas de Karl-Anthony Towns. Afinal, KAT deverá assumir boa parte da responsabilidade de defender Victor Wembanyama, um desafio que pode definir os rumos da série.



Motivado e empurrado por sua torcida, o Knicks promete pôr à prova a juventude dos Spurs.



Melhores momentos do jogo 4 entre Knicks vs. Cavs

Por que não os Spurs?

O time do Texas pulou etapas. Muitas etapas.



Se observarmos o histórico da NBA, o mais comum seria ver os Spurs acumulando experiência nos playoffs antes de dar o próximo passo em duas ou três temporadas. Mas estamos falando de algo fora dos padrões: um "alienígena" francês chamado Victor Wembanyama.



Os Spurs eliminaram o Minnesota Timberwolves, um dos postulantes ao título — ainda que prejudicado por lesões — e depois superaram, em sete jogos, o todo-poderoso Oklahoma City Thunder, atual campeão da NBA.



Contando com a experiência de De'Aaron Fox e Harrison Barnes — lembram dele? Ex-Warriors — e uma juventude explosiva liderada por Stephon Castle, Julian Champagnie e Dylan Harper, os Spurs podem surpreender os Knicks e todo o mundo da NBA.



Melhores momentos do jogo 7 entre Spurs vs. Thunder

Guia das finais

Confira as datas e onde assistir (horário de Brasília):

03/06 (quarta-feira) – Spurs x Knicks – 21h30

05/06 (sexta-feira) – Spurs x Knicks – 21h30

08/06 (segunda-feira) – Knicks x Spurs – 21h30

10/06 (quarta-feira) – Knicks x Spurs – 21h30

13/06 (sábado) – Spurs x Knicks – 21h30*

16/06 (terça-feira) – Knicks x Spurs – 21h30*

19/06 (sexta-feira) – Spurs x Knicks – 21h30*



*Se necessário.



Onde assistir: Amazon Prime Video e NBA League Pass.



Curiosidades do confronto

Sempre ele!

Um personagem bastante conhecido da NBA moderna ajudou, ainda que indiretamente, nesta retomada dos Knicks.



Nico Harrison, então gerente-geral do Dallas Mavericks, teve a oportunidade de negociar uma extensão contratual com Jalen Brunson, mas viu o armador partir para Nova York sem qualquer compensação, dando início a uma transformação que culmina agora na volta da franquia às Finais da NBA.



Spoiler

Quem diria que a NBA Cup de 2025 serviria como prévia das Finais da NBA?

Knicks e Spurs decidiram o torneio, com vitória nova-iorquina por 124 a 113. Agora, o palco é ainda maior.



Allez les Bleus

Caso a série chegue ao Jogo 6, os torcedores franceses presentes em Nova York terão uma jornada dupla de emoções.

No dia 16 de junho, uma terça-feira, acontece o possível sexto confronto entre Knicks e Spurs. Na mesma data, a seleção francesa enfrenta Senegal pela Copa do Mundo, transformando o dia em uma verdadeira celebração esportiva para os fãs dos Bleus.