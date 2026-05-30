De um lado a dinastia. Do outro a renovação.

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Publicado em 30/05/2026 às 13:02

Alterado em 30/05/2026 às 13:07

Lucas Dias do Sesi-Franca leva o seu time para a 5º final Foto: Marcos Limonti/RelanceFB

Um time conta com os dois melhores jogadores em atividade no país. O outro tem o melhor técnico da temporada — e, para muitos, o melhor do Brasil. Duas equipes com histórias completamente diferentes e apenas um objetivo: conquistar o NBB Caixa.



Sesi Franca e Pinheiros começam a disputa pelo principal título do basquete nacional neste domingo, 31 de maio, às 11 horas, no ginásio Pedrocão, em Franca, carregando expectativas bastante distintas.



O Sesi Franca chega à sua quinta final consecutiva respaldado por uma dinastia esportiva que acumula quatro títulos seguidos. Para alcançar o pentacampeonato, a equipe de Lucas Dias e Georginho, MVP da temporada, encara um velho conhecido em uma nova roupagem. O técnico Gustavo de Conti, ex-Flamengo, levou o jovem time do Pinheiros ao palco mais alto do NBB em uma temporada mágica. Não por acaso, Gustavinho foi eleito o Técnico do Ano.





Gustavo de Conti levou o Pinheiros a final do NBB Foto: Ricardo Bufolin / Pinheiros

Antes de falarmos do Pinheiros, vamos ao Franca.



O Sesi Franca mostrou nestes playoffs as benesses e as mazelas de ser uma dinastia estabelecida. Se por um lado conta com os dois melhores jogadores do Brasil em quadra — o ala-pivô Lucas Dias e o armador Georginho —, por outro, o desgaste físico acumulado por diversas temporadas disputadas em alto nível começa a cobrar seu preço.

Georginho, por exemplo, sofre com uma lesão muscular na coxa direita e atua com minutagem controlada pelo técnico Helinho Garcia. Cada minuto em quadra foi precioso na semifinal contra o Brasília.

O decisivo Jogo 5 foi um dos melhores destes playoffs — aliás, os playoffs deste ano estão excelentes. Nele, o Brasília, jogando no Pedrocão, tirou uma diferença de 21 pontos e ficou a apenas uma cesta da classificação para a final. Placar final: 68 a 66.



O último lance da partida, um arremesso contestado por Georginho sobre Paulichi, do Brasília, gerou muita polêmica. Para não dizer que foi mais um daqueles “soluços” da arbitragem que, vira e mexe, assombram o NBB.



Por ironia do destino, a data daquele Jogo 5 entre Brasília e Franca, 28 de maio, coincide com a de outro episódio polêmico da história recente do campeonato: o Jogo 4 da final de 2016 entre Flamengo e Bauru. O famoso lance da bola presa.



Arbitragem à parte, Franca chega à decisão como favorito pela experiência, pela qualidade do elenco e pelo histórico recente.



Já o seu adversário, o Pinheiros, é um franco-atirador com urgência. Explico.



A equipe tem em sua espinha dorsal jovens talentos como Pedro Pastre, Cauã Pacheco — olho vivo nesse menino — e Gregate, eleito o Defensor do Ano. Ao lado deles, um excelente reforço estrangeiro em David Sloan e pivôs altamente atléticos como Djalo e Lucas Penha.









Gustavo de Conti levou o Pinheiros a final do NBB Foto: Ricardo Bufolin / Pinheiros

Todo esse sucesso pode acabar resultando justamente em um problema: o desmanche do elenco ao final da temporada.



Quem acompanhou a semifinal certamente não se arrependeu. O Jogo 4, disputado na terça-feira (26) contra um aguerrido Corinthians, terminou com vitória por 88 a 76, casa cheia e uma verdadeira catarse coletiva entre jogadores, comissão técnica e torcida.



Como nem tudo são flores, o Pinheiros sofre bastante com lesões. Edu Santos, irmão de Gui Santos, do Golden State Warriors, e importante peça da rotação, sofreu uma lesão no joelho esquerdo e está fora das finais. Outro desfalque importante é Gregate, que enfrenta um problema na panturrilha.



Diante das ausências, Gustavo de Conti tirou um ás da manga: o veterano Betinho. O ala foi fundamental nos Jogos 3 e 4, anotando 21 e 18 pontos, respectivamente.



A bola sobe no domingo com duas possibilidades. De um lado, Franca pode confirmar que sua dinastia ainda tem lenha para queimar. Do outro, o Pinheiros tem a oportunidade de mostrar que não é apenas uma estrela cadente, mas o início de uma nova força do basquete brasileiro.



Guia dos jogos

Jogo 1 — 31/05 (domingo) — 11h — Sesi Franca x Pinheiros — Pedrocão — ESPN, SporTV, Xsports e YouTube do NBB Caixa



Jogo 2 — 02/06 (terça-feira) — 20h — Pinheiros x Sesi Franca — Ginásio do Ibirapuera — ESPN, SporTV, Xsports e YouTube do NBB Caixa



Jogo 3 — 04/06 (quinta-feira) — 17h — Pinheiros x Sesi Franca — Ginásio do Ibirapuera — ESPN, SporTV, Xsports e YouTube do NBB Caixa



Jogo 4* — 07/06 (domingo) — 17h — Sesi Franca x Pinheiros — Pedrocão — ESPN, SporTV, Xsports e YouTube do NBB Caixa



Jogo 5* — 09/06 (terça-feira) — 19h30 — Sesi Franca x Pinheiros — Pedrocão — ESPN, SporTV, Xsports e YouTube do NBB Caixa



*Se necessário



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Pessoal, na quarta-feira falamos da final da NBA. Até lá.