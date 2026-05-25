Arena 51 e o Jardins das decisões

Publicado em 25/05/2026 às 18:16

Alterado em 25/05/2026 às 18:16

Alienígenas, midiáticos e com sabor de quero mais. Essas são as conclusões após assistirmos às finais de conferência da NBA e às semifinais do NBB na última semana. Se lá fora o cenário das finais começa a tomar forma, por aqui o caminho parece apontar para os Jardins. Vamos às séries.



NBA

Oklahoma City Thunder (2) x San Antonio Spurs (2)



Alienígenas existem. Eles não estão na Área 51, mas em outro ponto remoto do Texas. Mais precisamente, em San Antonio.



Foi um espetáculo dos dois lados da quadra protagonizado pelo “alienígena” Victor Wembanyama — 33 pontos, 8 rebotes e 5 assistências — na necessária vitória do Spurs no jogo 4 contra o Oklahoma City Thunder: 103 a 82.



Diferentemente da derrota no jogo 3, quando perdeu por 123 a 108, o Spurs soube dosar melhor suas energias e aproveitou muito bem as ausências por lesão de Jalen Williams e Ajay Mitchell. Além disso, o astro do OKC, Shai Gilgeous-Alexander, sofreu diante da forte marcação texana.



Essa foi a primeira derrota do Thunder fora de casa nos playoffs, e o Spurs garante um jogo 6 em San Antonio que pode ser decisivo para a série. O jogo 5, nesta terça-feira (26), promete.



Melhores momentos do jogo 4



Próximo jogo:

Jogo 5 — terça-feira, 26 de maio — 21h30 — Amazon Prime



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New York Knicks (3) x Cleveland Cavaliers (0)



O New York Knicks vai embalado por Karl-Anthony Towns, Jalen Brunson, Josh Hart — o coração da equipe — e por sua apaixonada torcida, atropelando um assustado Cleveland Cavaliers.

No jogo 3, em Cleveland, vitória por 121 a 108. O Knicks converteu absurdos 55% dos arremessos de quadra e teve Brunson como destaque, com 30 pontos e 6 assistências.



O Cavs parece estar nas cordas e espera ao menos vencer o jogo 4, também em casa, para evitar a varrida.



Parece inevitável. Cleveland até contou com uma boa atuação de James Harden, com 19 pontos — algo raro em playoffs nos últimos anos —, mas novamente Evan Mobley e Donovan Mitchell estiveram abaixo do esperado para um time que sonha com o título da NBA.



O Knicks representa um alívio midiático para uma NBA que precisará disputar atenção com a Copa do Mundo durante as finais.



Melhores momentos



Próximo jogo:

Jogo 4 — segunda-feira, 25 de maio — 21h — ESPN



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NBB

Pinheiros (2) x Corinthians (1)



Quando funciona, o NBB é muito bom.



Se a Liga Nacional de Basquete precisar entender o que o público — e quem cobre a modalidade — espera da competição, basta olhar para as semifinais desta temporada. Especialmente para a série entre Esporte Clube Pinheiros e Sport Club Corinthians Paulista.



O jogo 3, disputado no último sábado (23), já entra na galeria dos grandes jogos da história do NBB pelo que aconteceu dentro e fora da quadra.



O jovem time do Pinheiros encarou um Ginásio Wlamir Marques abarrotado por mais de 8 mil corintianos apaixonados, segundo números divulgados pelo clube. Perdeu cedo seu “termômetro”, o ala Gragate, lesionado ainda no primeiro período. Viu uma vantagem de 25 pontos desaparecer no último quarto. E ainda contou com sorte de campeão quando Vitão, pivô corintiano, desperdiçou a bola no poste baixo nos segundos finais da prorrogação.



Esse time do Pinheiros parece ter prazo de validade. Jovens talentos como Cauã Pacheco, Pedro Pastre e Agapy podem buscar voos mais altos fora do Brasil. Já Sloan, considerado por muitos o MVP da temporada, certamente receberá propostas do mercado nacional e internacional.



A urgência pela vitória existe — e ela é real.



Quem não parece ter prazo de validade é o técnico Gustavo de Conti. Gustavinho conseguiu manter o Pinheiros competitivo, ajustando a equipe às adversidades que o favoritismo e os playoffs impõem. Se conquistar o título este ano, escreverá uma das maiores histórias da década no NBB — algo comparável ao histórico título do Paulistano em 2018.



Melhores momentos



Próximo jogo:

Jogo 4 — terça-feira, 26 de maio — 20h30 — ESPN/Disney+



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Sesi Franca (2) x Brasília (1)



O Sesi Franca Basquete é como um pugilista que leva o combate até a última gota do último round. Pode perder um assalto nos pontos, mas sempre encontra forças para reagir.



Se nos jogos 1 e 2 o Franca mostrou fragilidades, no jogo 3, também disputado no sábado (23), quem brilhou foi, mais uma vez, Lucas Dias.



Foram 30 pontos do principal jogador em atividade no basquete brasileiro na vitória por 91 a 74 sobre o Brasília Basquete. Foi como se Franca dissesse: “Ainda estamos aqui”.



Ficou um gosto amargo para Brasília e para os mais de 11 mil torcedores presentes na Arena Nilson Nelson. O time de Dedé Barbosa não apresentou a mesma intensidade defensiva da vitória no jogo 2 — 67 a 50 — e agora precisará buscar a classificação em Franca.



Vencer no Pedrocão é possível. Mas a derrota no jogo 3 tornou o caminho muito mais complicado.



Melhores momentos





Próximo jogo:

Jogo 4 — terça-feira, 26 de maio — 19h — SporTV/Globoplay