Os playoffs da ruptura

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Publicado em 16/05/2026 às 15:38

Alterado em 16/05/2026 às 15:44

Negrete tentou, mas foi o Brasília de Paulichi que venceu a série Foto: Matheus Maranhão (@mmaranhaofoto) / Caixa Brasília

A noite dessa sexta-feira (15) foi de emoções intensas na NBA e no NBB, com quatro jogos decisivos. O que todas as partidas tiveram em comum, tanto por aqui quanto por lá, foi a sensação de troca de guarda nas quadras de basquete. Os playoffs confirmam favoritismos, ao mesmo tempo em que criam novas histórias. Vamos a elas, começando pelo que aconteceu no NBB.



Jogo 5 — Caixa/Brasília 72 x 69 Flamengo

Resultado final: 3 x 2 CAIXA/Brasília



O time da Gávea fez bons ajustes, especialmente nos Jogos 2 e 4, mas pecou nos detalhes no confronto decisivo. O Caixa/Brasília, um time sedento por vitórias e afirmação, contou novamente com Corvalán, o craque da equipe, além de Paulichi e Kevin Crescenzi, fazendo o que fosse necessário para garantir a vitória.



Na verdade, o triunfo na série começou a ser construído ainda na temporada regular, quando o Caixa/Brasília venceu os dois confrontos diante do Flamengo e assegurou o mando de quadra nos playoffs. Um ex-técnico rubro-negro já havia avisado: “No esporte de alto nível, todo jogo importa, e um erro pode machucar lá na frente”. Dito e feito.



Melhores momentos do Jogo 5

Foram mais de 12 mil pessoas — o maior público do NBB — que testemunharam a ressurreição de um projeto de basquete no Distrito Federal. Uma vitória dentro e fora das quadras para o excelente técnico Dedé Barbosa, sua comissão técnica e o diretor do projeto, Fúlvio Chiantia.



Há apenas dois anos, o Caixa/Brasília aparecia nas notícias pelos problemas de gestão fora das quadras. Foi com trabalho duro e organização que o projeto chegou a este ponto.



Já o Flamengo encerrou a temporada de forma melancólica. No início de 2025/26, o clube disputava Intercontinental, BCLA Américas, Super 8 e NBB. Para 2026/27, sobraram apenas a modesta Liga Sul-Americana, o NBB e, possivelmente, o Super 8.



Vamos falar mais detalhadamente sobre o Flamengo em breve. Mas fica a pergunta: o clube pretende reformular o basquete para voltar a ser protagonista no cenário nacional e sul-americano?



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Jogo 5 — Sesi-Franca 78 x 77 Mogi



Resultado final: 3 x 2 Sesi-Franca





Cordero Bennett acerta um arremesso milagroso no Jogo 5 contra o Mogi Foto: Marcos Limonti/Relance/SFB

Falando em saber se reformular, o Sesi-Franca aproveitou muito bem peças do desmontado projeto do São Paulo. E foi justamente uma delas, Cordero Bennett, quem acertou um arremesso sensacional que selou a vitória do atual campeão sobre um Mogi que pede passagem.



A trinca mogiana formada por Dikembe (31 pontos), Charles Hinkle (17 pontos) e Duane Johnson (13 pontos) obrigou o Franca a contar com aquela dose de sorte que todo campeão precisa ter para fechar a série.



Cabe aqui um elogio especial ao armador Ruivo, do Mogi, que comandou as ações em quadra com maestria.



Melhores momentos:



Depois da vitória apertada contra o Mogi, o Sesi-Franca encara o embalado Caixa/Brasília. Será que chegou a hora do fim da dinastia francana dentro e fora das quadras?



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Para fechar o NBB, é preciso falar do Corinthians.



Desde o retorno à elite do basquete nacional, o projeto corintiano sofreu duros reveses em quadra. Perdeu a Liga Sul-Americana de 2019, em casa, para o Botafogo, sofreu diante de São Paulo e Flamengo em playoffs, e viveu a atual temporada sob a sombra de um possível encerramento do time.



Para marcar definitivamente a volta desta grande marca do basquete brasileiro, era necessário um resultado maiúsculo, à altura da tradição e da camisa corintiana. No ano passado, o time bateu na trave na série contra o Flamengo.



Com a vitória inesquecível por 92 a 81 sobre o Minas no Jogo 4, disputado no último dia 12, o Timão vive seu grande momento no NBB, fecha a série em 3 a 1 e garante uma semifinal sensacional contra o Pinheiros, de Gustavo de Conti.



Parabéns ao técnico Jece Leite e aos seus comandados por este grande feito.



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O Wolves tentou segurar o Spurs de Wemby, mas não conseguiu. Vitória do time texano no Jogo 6 por 139 a 109, fechando a série em 4 a 2.

O San Antonio Spurs pede passagem na NBA e fará a final da Conferência Oeste contra o atual campeão, Oklahoma City Thunder.



Na Conferência Leste, o Detroit Pistons venceu o Cleveland Cavaliers fora de casa por 115 a 94 no Jogo 6 e forçou a realização do Jogo 7, marcado para esse domingo (17), às 21h.



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A NBA agradece a grande campanha do New York Knicks nestes playoffs.



Spurs e Thunder são timaços, mas estão longe de ser franquias midiáticas. Com as eliminações precoces de nomes como Curry, LeBron, Kawhi e, possivelmente, Mitchell e Harden, sobrou para Brunson e para os fanáticos torcedores dos Knicks sustentarem boa parte do engajamento da liga nesta reta final de playoffs.