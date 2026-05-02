Com surpresas e boas notícias

...

Publicado em 02/05/2026 às 11:49

Alterado em 02/05/2026 às 12:02

Os gladiadores estão na arena para as oitavas de finais do NBB Imagem: Pedro Rodrigues/feita com IA

Neste ano de 2026, as oitavas de finais do NBB não trouxeram apenas certezas com confrontos morosos e previsíveis. Não mesmo. Tivemos jogos impressionantes como o jogo 3 entre Pinheiros e Rio Claro, vencido na prorrogação com uma maturidade absurda dos jovens dos Jardins por 94 a 88 (aqui), a derrota do KTO Minas sobre o Cruzeiro no jogo 2, 97 a 81(melhores momentos aqui) e a série entre Brasilia e Caxias, que marcou a despedida do NBB de Shamell, lenda do basquete nacional e jogador do Caxias. Foram boas séries que renderam bons frutos para os times cariocas.



Lucas Dória, camisa 18, é o exemplo de nova atitude do Flamengo Foto: Vinicius Molz Schubert / @vinicius_schubert

Uma das boas mudanças surpresas foi o Flamengo. O time rubro-negro virou uma chave mesmo durante a série de oitavas contra o União Corinthians. O placar final da série foi 3 x 1 para o Fla, com a última e decisiva vitória ocorrida na última quinta-feira (30), por 104 a 77. Cabe lembrar que o time só perdeu o jogo 2 por apenas 1 ponto, 83 a 82, fora de casa.

O que mudou para o time apático do fim da temporada e do fracasso da BCLA? Atitude, principalmente. No caso do time do agora técnico Fernandinho Pereira, essa mudança está representada no ala/pivô Lucas Dória. Com maior minutagem e aparentemente maior confiança da comissão técnica e de seus companheiros, Dória deixou para trás aquele outro jogador que jogava poucos minutos e saía logo, carregado de faltas. Não é um jogo bonito, plástico, que se espera de Dória, e por que não dizer do Flamengo, mas um jogo de entrega e de vitórias. Isso o Rubro-negro entregou nas oitavas, e vai precisar muito dessa entrega para enfrentar o complicado e postulante ao título, Brasília, nas quartas de final.

Temos que mencionar que o Botafogo, apesar de varrido pelo fortíssimo Franca na sua série, foi valente demais e teve Matheusinho e Paulo Scheuer inspirados. Se não fosse um Georginho, talvez o Alvinegro tivesse beliscado uma vitória. Não é pouca coisa para um time que praticamente foi formado em janeiro deste ano.

Com as oitavas no passado, vamos agora aos confrontos das quartas. Olho nas séries do Pinheiros e do Brasília. A vitória nas séries das oitavas pode ser o prenúncio de uma nova ordem no NBB. Franca que se prepare.

Guia das Quartas de Finais do NBB

Pinheiros (2º) x Paulistano (7º)

Jogo 1 — 04/05 (segunda-feira), 20h — Pinheiros x Paulistano (Henrique Villaboim) — YouTube do NBB Caixa

Jogo 2 — 07/05 (quinta-feira), 19h — Paulistano x Pinheiros (Antônio Prado Jr.) — ESPN e Disney+

Jogo 3 — 09/05 (sábado), 20h30 — Paulistano x Pinheiros (Antônio Prado Jr.) — YouTube do NBB Caixa

Jogo 4* — 12/05 (terça-feira), horário a definir — Pinheiros x Paulistano — (Henrique Villaboim) – a definir

Jogo 5* — 14/05 (quinta-feira), horário a definir — Pinheiros x Paulistano — (Henrique Villaboim) – a definir

*Se necessário

Palpite: Pinheiros 3 x 1

KTO Minas (3º) x Corinthians (6º)

Jogo 1 — 04/05 (segunda-feira), 19h — KTO Minas x Corinthians (Arena UniBH) — ESPN e Disney+

Jogo 2 — 07/05 (quinta-feira), 20h — Corinthians x KTO Minas (Wlamir Marques) — Xsports e YouTube do NBB Caixa

Jogo 3 — 09/05 (sábado), 19h — Corinthians x KTO Minas (Wlamir Marques) — ESPN e Disney+

Jogo 4* — 12/05 (terça-feira), horário a definir — KTO Minas x Corinthians – (Arena UniBH) — a definir

Jogo 5* — 14/05 (quinta-feira), horário a definir — KTO Minas x Corinthians – (Arena UniBH) — a definir

*Se necessário

Palpite: KTO Minas 3 x 2



Sesi Franca (1º) x Mogi Basquete (9º)

Jogo 1 — 05/05 (terça-feira), 19h — Sesi Franca x Mogi Basquete (Pedrocão) — Xsports, YouTube do NBB Caixa e TV Sesi Franca

Jogo 2 — 08/05 (sexta-feira), 20h45 — Mogi Basquete x Sesi Franca (Hugo Ramos) — Xsports e YouTube do NBB Caixa e TV Sesi Franca

Jogo 3 — 10/05 (domingo), 11h — Mogi Basquete x Sesi Franca (Hugo Ramos) — ESPN e Disney+

Jogo 4* — 13/05 (quarta-feira), horário a definir — Sesi Franca x Mogi Basquete — (Pedrocão) – a definir

Jogo 5* — 15/05 (sexta-feira), horário a definir — Sesi Franca x Mogi Basquete — (Pedrocão) – a definir

*Se necessário

Palpite: Sesi Franca 3 x 0

Caixa/Brasília (4º) x Flamengo (5º)

Jogo 1 — 05/05 (terça-feira), 20h30 — Caixa/Brasília x Flamengo (Arena Nilson Nelson) — SporTV

Jogo 2 — 08/05 (sexta-feira), 19h — Flamengo x Caixa/Brasília (Maracanãzinho) — SporTV

Jogo 3 — 10/05 (domingo), 14h — Flamengo x Caixa/Brasília (Maracanãzinho) — SporTV

Jogo 4* — 13/05 (quarta-feira), 20h30 — Caixa/Brasília x Flamengo — (Arena Nilson Nelson) – SporTV

Jogo 5* — 15/05 (sexta-feira), 20h30 — Caixa/Brasília x Flamengo — (Arena Nilson Nelson) – SporTV

*Se necessário

Palpite: Brasília 3 x 2

________________________

Rapidinhas da NBA

O que New York Knicks fez com o Atlanta Hawks no jogo 6 foi uma aula de como entrar para matar o jogo. Foi aquela parada: placar de 140 a 89, fora o baile…

Run, baby! RUN! Essa é a fórmula que o Filadelfia 76ers da dupla Tyrese Maxey e VJ Edgecombe aplicou para levar o poderoso Boston Celtics ao complicado jogo 7 na série dos dois times. Quem vencer o jogo deste sábado (2), às 20h30, com transmissão da Amazon Prime, enfrenta o Knicks.

Já o Boston tem que ativar o modo matador que o Knicks fez tão bem contra o Atlanta Hawks. Se não fizer, não sei, não…

O que Tiago Splitter fez como técnico do Portland Trail Blazer o gabarita para assumir qualquer time da NBA. Se o dono do Blazers não quiser renovar o seu contrato pelo valor justo, problema dele.

Aliás, Splitter caberia como uma luva como novo técnico no atualmente metódico e previsível Denver Nuggets. Jokic e seus companheiros foram eliminados por um Minnesota Timberwolves, sem seus armadores titulares, Donte DiVincenzo e Anthony Edwards, e foram obliterados com a defesa do adversário. Aliada à defesa segura e à juventude de jogadores como Terrence Shannon Jr. e Jaden McDaniels, o que levou o Wolves a conseguir uma das vitórias mais impressionantes e marcantes da história do time no jogo 6, 110 a 98. Confira no vídeo abaixo os melhores momentos dessa partida:

_______________________

Atenção, pessoal de São Paulo! Na próxima terça-feira (5), o ala da Seleção Brasileira e do Golden State Warriors, Gui Santos, participa de clínica com jovens e crianças do programa NBA Basketball School e projetos sociais, na NBA Store Arena Town (São Paulo). Imperdível!

CLÍNICA GUI SANTOS / NBA STORE ARENA TOWN

Data: 5 de maio

Horário: 14h às 15h30min

Local: Av. Giovanni Gronchi, 5930 / 2° andar- Vila Andrade

Shopping Morumbi Town