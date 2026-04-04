Crise generalizada

...

Publicado em 04/04/2026 às 08:01

Alterado em 04/04/2026 às 09:14

Os torcedores de Flamengo, Botafogo e Vasco têm motivos para se preocupar nesta final de temporada regular do NBB( Imagem: Pedro Rodrigues/feita com IA

Faltam duas semanas para o fim da temporada regular do NBB e os times cariocas, Flamengo, Botafogo e Vasco da Gama, se encontram em momentos difíceis por questões distintas. É preciso sempre levar em conta que são equipes com expectativas, orçamentos e níveis de talento diferentes. Infelizmente, para os três, o que os une é a pressão e a cobrança que recaem sobre marcas importantes do esporte nacional. Vamos analisar caso a caso.



Flamengo (Jogos disputados 34 - 25 vitórias / 9 derrotas - 5º lugar - 73,5% de aproveitamento - Jogos restantes 4)



Quem acompanha este espaço já sabe que o Flamengo passa por dificuldades com lesões desde antes da bola subir no NBB. Por conta disso, o quinteto ideal, formado por Cummings, Gui, Ruan, Alexey e Shaq Johnson Sr., não jogou e nem jogará um segundo sequer em 2025/2026. Para piorar, o calendário inchado do NBB e a quantidade de competições fizeram com que o Flamengo enfrentasse uma sequência intensa de jogos, com atletas se dividindo entre o clube e a seleção. Esses pontos já eram conhecidos por quem acompanha o basquete rubro-negro. O que preocupa o torcedor é que o time de Sergio “Oveja” Hernandez nunca decolou de fato na temporada. Para uma equipe com expectativa de título, a campanha e o momento geram preocupação.



Basta observar o que aconteceu na última semana. O Flamengo vinha de um bom momento após vencer uma quartas de final complicadíssima da BCLA Américas contra o Astros de Jalisco, do México, além de triunfos sobre Pinheiros e Paulistano. No entanto, bastou sair de casa para engatar três derrotas seguidas no NBB. As derrotas para Brasília (89 a 87), União Corinthians (96 a 91) e Caxias (76 a 74), estas duas últimas na terça-feira (31) e quinta-feira (2), foram fora de casa, mas evidenciaram um Flamengo falhando em momentos-chave das partidas.



Novamente, é preciso considerar os desfalques, já que Alexey e Gui Deodato ficaram de fora. Ainda assim, um time que almeja o título precisa vencer jogos em que é favorito na temporada regular. Perder faz parte do jogo, repetir os mesmos erros, não. E o Flamengo tem cometido falhas básicas, como nos segundos finais contra o União Corinthians, quando Negrete e Shaq desperdiçaram um rebote simples.



O Flamengo joga nesta segunda-feira (6) contra o KTO Minas, em confronto direto por posição nos playoffs. Será a fagulha que o time precisa para chegar bem ao Final Four da BCLA Américas, nos dias 18 e 19 de abril?



Botafogo (Jogos disputados 33 - 9 vitórias / 24 derrotas - 16º lugar - 27,3% de aproveitamento - Jogos restantes 5)



O Botafogo encontrou seu caminho na temporada após a chegada de reforços, como o experiente armador Scott Machado. Foram três vitórias fora de casa contra Rio Claro (83 a 82), Caxias (68 a 67) e União Corinthians (78 a 71), além da vitória em casa contra o Osasco (85 a 79), resultados que praticamente garantiram a permanência do alvinegro na elite do basquete nacional.



No entanto, a principal disputa do time liderado pelo armador Matheusinho, que faz excelente temporada com 16,2 pontos e 6,5 assistências, acontece fora de quadra. No dia 3 de março deste ano, houve a decisão em primeira instância de um processo no Superior Tribunal de Justiça Desportiva contra o clube. A decisão retirou 74 pontos da equipe, suspendeu o diretor Carlos Salomão e aplicou multa de R$ 135 mil pela escalação irregular do jogador Augusto Alcassa, atualmente no Fluminense.



O clube entrou com recurso e aguarda o julgamento marcado para o próximo dia 13, segunda-feira. Nesse dia, o destino do Botafogo será definido. Playoff ou Liga Ouro.



Caso a punição seja mantida, será uma dura lição para este grupo de jogadores, que conseguiu virar a chave entre 2025 e 2026.



Vasco da Gama (Jogos disputados 34 - 5 vitórias / 29 derrotas - 20º colocado - 14,7% de aproveitamento - Jogos restantes 4)





O Vasco em quadra à espera de um milagre Foto: Carlos Roosewelt/FBC

O Vasco da Gama ocupa a lanterna do NBB, na vigésima posição, e tem um fio de esperança para permanecer na elite do basquete nacional. Isso passa pelo julgamento do Botafogo e pela combinação de resultados negativos de Osasco e Fortaleza Basquete Cearense.



Cabe destacar a determinação da diretoria do Vasco, que em nenhum momento colocou em quadra um time sem competitividade, ainda que limitado tecnicamente. Contudo, pela história do clube, inclusive a recente no basquete, fica a sensação de que a melhor decisão teria sido não disputar esta edição do NBB e se reorganizar para a temporada 2026/2027.



O time encerra sua participação justamente contra seu maior rival, o Flamengo, em jogo no dia 14, com mando rubro-negro. Fica a torcida para que não seja a última passagem do Vasco pelas quadras do NBB.



________________________________________



Erramos: Na coluna da semana passada, afirmamos que nem todos os times estavam representados na edição 2026 do Jogo das Estrelas do NBB. Na verdade, todas as equipes tiveram representantes na maior festa do basquete nacional.