3,2,1. Decolar

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Publicado em 07/03/2026 às 15:36

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O Flamengo começou sua participação nas fases decisivas da Basketball Champions League Americas 2026, a “Libertadores do basquete”, na noite dessa sexta-feira (6), enfrentando o complicado time mexicano do Astros de Jalisco. A vitória em casa por 101 a 99, no Maracanãzinho, diante de apenas 421 torcedores, era fundamental para que o time não chegasse ainda mais pressionado para as duas partidas em solo mexicano na próxima sexta (13) e domingo (15).

Em decisão, os melhores precisam estar em quadra, e o Flamengo trouxe seu principal jogador da temporada, Alexey Borges, de volta para a partida após o procedimento artroscópico no joelho, realizado em janeiro. Apesar de não ter marcado pontos, Alexey “muda o patamar”, como diria o outro rubro-negro, Bruno Henrique.

Se o Flamengo quiser vencer pelo menos uma partida no México e fechar a série melhor de três, vai mesmo ter que mudar de patamar. O time dos Astros possui jogadores como o armador Trey Burke (ex-Utah Jazz e Dallas Mavericks), o sempre perigoso Paul Stoll e um jogador que castigou a defesa do Flamengo: o pivô Chris Perry.

Mais uma vez, o Flamengo sofreu horrores contra pivôs altos e ágeis. O time mexicano executou diversas vezes os picks que deixavam Perry livre para cestas fáceis. Não à toa, ele foi o cestinha da partida, com 31 pontos. Burke também mostrou seus talentos por aqui e contribuiu com mais 26 pontos.

A vitória do time de Sergio Hernández passou muito pela defesa e pela excelente eficiência nos arremessos de três pontos (48,7% de acerto). Gui Deodato liderou a pontuação do Flamengo, com 26 pontos, seguido por Shaq Johnson e Franco Baralle, ambos com 19.

Faltam apenas três jogos para o Flamengo conquistar a BCLA Americas 2026 e se tornar tricampeão da “Libertadores” do basquete. Os melhores momentos do trabalho de Sergio Hernández foram justamente na BCLA 2025, vencida em casa pelo Flamengo (relembre aqui).

Em uma temporada complicada, marcada por problemas de lesão e fortes oscilações durante a fase regular, a BCLA pode ser a faísca para levar o Flamengo mais longe nos playoffs do Novo Basquete Brasil.

Na terça (3), caiu uma bomba no basquete do Botafogo de Futebol e Regatas. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) puniu o clube com R$ 75 mil em multas e a perda de 74 pontos no NBB, além da suspensão de 360 dias e R$ 60 mil em multas para o diretor Carlos Salomão. O caso também foi encaminhado ao Ministério Público.



A decisão foi baseada em três dispositivos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). O artigo 191 trata do descumprimento de normas ou regulamentos da competição, punindo clubes ou dirigentes que deixam de cumprir regras ou determinações das entidades esportivas. Já o artigo 214, pune a utilização de atleta em situação irregular, prevendo perda de pontos da partida e multa quando uma equipe escala um jogador sem condição legal ou regulamentar de atuar. Por fim, o artigo 234 trata de fraudes ou irregularidades documentais, aplicando sanções a quem falsificar, alterar ou utilizar documentos irregulares em procedimentos esportivos.

Na decisão (Link), não foi revelado o nome do jogador envolvido. O clube, em nota oficial, manifestou sua "discordância em relação ao entendimento adotado, por considerar que aspectos fáticos e jurídicos relevantes não foram devidamente apreciados”, e informou que vai recorrer das decisões.

Apesar do bastidor complicado, em quadra o Fogão fez sua parte e venceu o Rio Claro Basquete por 83 a 82 — sua primeira vitória fora de casa — na última quarta (4). Caso consiga reverter a decisão jurídica e não perder os 74 pontos, essa vitória será fundamental para a permanência do alvinegro no NBB (6V–23D).

O Vasco da Gama Basquete precisa começar a pensar mais seriamente em como será o planejamento para a Liga Ouro de Basquete na próxima temporada.

A volta de Jayson Tatum ao Boston Celtics, ontem (6), na vitória por 120 a 100 sobre o Dallas Mavericks, é um abalo sísmico na Conferência Leste da National Basketball Association. O Celtics, que fez uma limpa em sua folha salarial, chegou à temporada 2025/2026 com expectativa de viver um ano de entressafra. Pois bem: o time está em segundo no Leste, tem Jaylen Brown voando (28,8 pontos de média) e um técnico em Joe Mazzulla que está se revelando um dos melhores desta geração. Olho nos Celtics.

Confira os melhores momentos da partida