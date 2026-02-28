De volta a 2016: o inesperado frescor do Hornets e a festa do basquete

Foto 1:O Charlotte Hornets conta com jovens estrelas para voltar ao pós-temporada(crédito: Pedro Rodrigues/feito com IA) Foto 2: A noite estrela da Liga Nacional será no Ibirapuera-SP(crédito: Liga Nacional de Basquete)

O ano de 2016 está na moda. São 10 anos que nos separam, mas parece muito mais. O mundo passou por poucas e boas nesta década, e sentimos saudades da época em que não existiam reels, as redes eram menos tóxicas e o streaming ainda engatinhava. Foi justamente em 2016 que o Charlotte Hornets esteve pela última vez nos playoffs, o mata-mata da NBA — derrota na primeira rodada por 4 a 3 para o Miami Heat de Dwyane Wade e Goran Dragi.



Mas o que um time que está em 10º no Leste, com 29 vitórias e 31 derrotas, tem de tão especial? São três fatores principais.



O primeiro passa pelo astro da companhia: LaMelo Ball. O armador parece ter amadurecido e passado a privilegiar o coletivo. Sua produção de 7,3 assistências é consistente com a média da carreira, e a queda na pontuação, de 25,2 para 19,4 pontos entre as temporadas 2024/25 e 2025/26, é amplamente compensada por um elenco bem melhor à sua volta. LaMelo parece ter entendido a metáfora de ser 2016, e não mais 2026, abandonando a ideia de ser um jogador de reels para se tornar um jogador de partidas inteiras.



Outro ponto é Brandon Miller. O jovem de 23 anos, segunda escolha no Draft de 2023, finalmente parece estar se tornando o jogador que o Hornets esperava. Desde 1º de janeiro, Miller tem médias de 21,7 pontos, 5,2 rebotes e 3,4 roubos de bola, com 44,3% de aproveitamento nos arremessos de quadra e 40,4% nas bolas de três pontos. Claro que ajuda o fato de ele estar negociando um novo contrato no verão americano.



Por fim, a maior e melhor surpresa: o calouro Kon Knueppel. Quando a temporada começou, era praticamente consenso que Cooper Flagg, do Dallas Mavericks, seria o Calouro do Ano. Ledo engano. Knueppel é o jogador para esta era da NBA: três pontos e mais três pontos. Já em fevereiro, o ala-armador bateu o recorde de cestas de três convertidas por um calouro na história da liga, com 206, superando a marca anterior de Keegan Murray. Apelidado de “Kon” pelos fãs, tem aproveitamento de 43,6% nas bolas de três, com 7,9 tentativas por jogo, e lidera a liga no quesito, com 18 cestas de vantagem sobre o segundo colocado.



Ter o Hornets no play-in ou nos playoffs da Conferência Leste seria um frescor. Nada de times que parecem não ir a lugar nenhum, como Bulls e Heat. Mas isso é papo para outro dia.

A NBA Brasil anunciou nesta semana (24) a décima edição da NBA House em São Paulo. O evento será realizado durante as Finais da NBA, de 3 a 21 de junho, no estacionamento do Shopping Eldorado. Será a maior versão do evento, com 6.000 m² para abrigar as diversas atividades planejadas.



Além dos telões para a transmissão das Finais da NBA, com arquibancada e área VIP, haverá diversas ativações para o público, uma meia quadra externa para jogos e a já tradicional loja oficial.







Para quem quiser assistir às finais junto a uma plateia apaixonada, as datas serão:

3 de junho (quarta-feira) – Jogo 1

5 de junho (sexta-feira) – Jogo 2

8 de junho (segunda-feira) – Jogo 3

10 de junho (quarta-feira) – Jogo 4

13 de junho (sábado) – Jogo 5 (se necessário)

16 de junho (terça-feira) – Jogo 6 (se necessário)

19 de junho (sexta-feira) – Jogo 7 (se necessário)

A pré-venda começa no dia 20 de março para clientes do Cartão XP, no site da Ticketmaster.



Neste ano, devido à Copa do Mundo de Futebol, não teremos jogos das finais da NBA em nenhum domingo. A última vez que isso aconteceu foi em 1970.

Para fechar o momento de festividades, a Liga Nacional de Basquete anunciou também, no último dia 24 (terça-feira), que São Paulo será a sede da edição de 2026 do Jogo das Estrelas do NBB. O palco será o tradicional Ginásio do Ibirapuera, no dia 28 de março.



Será a quarta vez que o venerável ginásio recebe o maior evento do basquete nacional — 2017, 2019 e 2024 foram as anteriores.



A liga promete um evento mais dinâmico, com todas as atividades ocorrendo em um único dia, das 17h30 às 21h. Já foram anunciados como capitães Alexey Borges (Flamengo), Cristiano Felício (Sesi-Franca), Wini Silva (KTO Minas) e Shamell Stallworth (Caxias do Sul Basquete).



Será uma celebração do basquete nacional e um “desdobramento natural da campanha da temporada ‘Nossa Terra Tem Basquete’, ampliando esse conceito para celebrar aquilo que há de mais especial no esporte nacional: suas origens, sua diversidade e o brilho de quem faz o jogo acontecer dentro das quadras”, conforme destacou o post oficial.



Os ingressos começam a ser vendidos na próxima terça-feira, dia 3 de março, no site da Total Ticket.