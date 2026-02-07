Muito barulho, poucas mudanças

Publicado em 07/02/2026 às 13:24

Depois de muita especulação, a janela de trocas da NBA está fechada Imagem: Pedro Rodrigues/feita com IA

Acabou a temporada da NBA. Pelo menos para uma parte — por sinal, bem grande — de quem acompanha a liga de basquete via rede sociais. Isso porque, na última quinta-feira (5), foi encerrada a janela de trocas de jogadores da NBA.



O interesse pelas trocas chega a ser febril, já que é alimentado por rumores e especulações que nem sempre — quase nunca — chegam a lugar algum. É triste ver a que ponto chegamos na NBA. O mundo digital e especulativo acaba se sobrepondo ao que acontece em quadra, e isso tem reflexos diretos nos jogos.



Os jogadores, apesar de parecerem super-heróis para nós, já que possuem habilidades que poucos têm, são humanos. O estresse mental causado pelas trocas gera incertezas sobre quem será o colega de time e sobre o impacto na vida familiar. Não é pouca coisa. Mudar faz parte da NBA — é do jogo —, mas tem um preço alto.



Neste ano, passamos longe de uma troca bombástica como a que levou Luka Doncic do Dallas Mavericks para o Los Angeles Lakers. Houve muita especulação envolvendo astros como Giannis Antetokounmpo, do Milwaukee Bucks, e Ja Morant, do Memphis Grizzlies, mas ambos permanecem onde estão.



No geral, vimos muitos movimentos para ajuste de folha salarial, e pouco — muito pouco — para mudar o status dos favoritos ao título nesta temporada.

Vamos às trocas que mais chamaram a atenção.

Anthony Davis no Washington Wizards

O Dallas Mavericks jogou a toalha de vez. Com a saída de Anthony Davis para o Wizards, o time inicia oficialmente sua reconstrução em torno do ala Cooper Flagg. Trocar AD expôs ainda mais uma ferida que não cicatrizou — a troca de Doncic —, e duvido que isso aconteça tão cedo.



Já o Wizards tenta sair do ostracismo. A franquia da capital americana apostou, nas últimas temporadas, em jovens talentos para liderar o time, e fracassou retumbantemente. A esperança agora é que o recém-chegado armador Trae Young (ex-Atlanta Hawks) e Anthony Davis consigam conduzir a equipe a algumas vitórias na próxima temporada.



Troca completa:



Charlotte Hornets recebe:



• Malaki Branham (via Wizards)



Dallas Mavericks recebe:



• Khris Middleton (via Wizards)

• AJ Johnson (via Wizards)

• Tyus Jones (via Hornets)

• Marvin Bagley III (via Wizards)



• Escolha de 1ª rodada de 2026 (via Oklahoma City)

• Escolha de 1ª rodada de 2030 (via Golden State)

• Três escolhas futuras de 2ª rodada (via Wizards)



Washington Wizards recebem:



• Anthony Davis (via Mavericks)

• Jaden Hardy (via Mavericks)

• D’Angelo Russell (via Mavericks)

• Dante Exum (via Mavericks)



James Harden no Cavaliers

Nunca na história da NBA alguém conseguiu tanto e entregou tão pouco. Esse é o armador James Harden, de 35 anos: números fantásticos na temporada regular e zero títulos da NBA no currículo.



O Cleveland Cavaliers resolveu apostar em Harden como uma das peças para conquistar o Leste nesta temporada. O problema é que Harden não consegue manter nos playoffs o mesmo nível de atuação que apresenta na temporada regular. Isso já aconteceu em Oklahoma City, Houston, Brooklyn, Filadélfia e Los Angeles. Boa sorte ao time de Ohio.



Já o Clippers parece se despedir definitivamente do projeto iniciado em 2019 ao redor de Kawhi Leonard. Para o lugar de Harden, chega o armador Darius Garland, duas vezes All-Star, com uma bagagem bem menor do que a do “Barba”.



O Clippers também rejuvenesce ao receber, do Indiana Pacers, Bennedict Mathurin em troca do pivô Ivica Zubac. Bom movimento de ambas as equipes nesse sentido.



Troca completa:



Indiana Pacers recebe:

• Ivica Zubac

• Kobe Brown



Los Angeles Clippers recebem:

• Bennedict Mathurin

• Isaiah Jackson



• Escolha de 1ª rodada de 2026 (via Indiana)

• Escolha de 1ª rodada de 2029 (via Indiana)

• Escolha de 2ª rodada de 2028 (via Indiana)



Outros movimentos

Vucevic no Celtics — Bom movimento do Boston Celtics. Talvez não seja o ano, mas em 2026, com a volta de Jayson Tatum, o time pode voltar a sonhar com o título.



Kuminga no Hawks — Finalmente chegamos ao fim da chatíssima e desnecessária novela Jonathan Kuminga versus Golden State Warriors. O jovem ala deixou a Califórnia e foi para a Geórgia, trocado pelo ex-unicórnio do Knicks, Kristaps Porzigis.



Do lado dos Warriors fica a sensação de fracasso total na tentativa de cercar Stephen Curry com um núcleo jovem para manter viva a dinastia da última década (lembram de Jordan Poole e James Wiseman?). Para o Hawks, há alívio ao se livrar de um jogador caro — cerca de 30 milhões de dólares por ano — e constantemente lesionado.



Inaceitável



No basquete, é muito difícil manter constância durante uma temporada inteira. Times oscilam, derrotas acontecem — é normal. Assim como é normal que equipes que aspiram ao título consigam vencer os jogos que devem vencer e encontrem soluções para aqueles em que não são favoritas.



O que não pode acontecer é a tragédia que abateu o Flamengo contra o Pato Basquete. O rubro-negro foi derrotado fora de casa por 84 a 53. Pior pontuação da história do Flamengo no NBB. A “cereja do bolo” foi o terceiro período, quando o Flamengo marcou apenas sete pontos. É muito pouco para um elenco e uma comissão técnica que têm talento para vencer, com todo o respeito, o adversário em questão.

É um Flamengo pressionado que chega neste fim de semana para a janela argentina da BCLA. Apesar de já classificado para a próxima fase, o time precisa vencer para baixar a temperatura na Gávea.