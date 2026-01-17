Maratona Rubro-Negra

...

Publicado em 17/01/2026 às 12:24

Alterado em 17/01/2026 às 12:25

.

Enquanto o futebol não estreia com seu estelar time titular, o basquete do Flamengo vive uma semana decisiva. Ou melhor, ela já começou. Na última quarta-feira (14), o Flamengo venceu o Corinthians por 94 a 88, em um jogo que valeu a liderança temporária do NBB.



Dizer que é uma maratona, não é exagero. Em um período de quase 15 dias, o Flamengo joga praticamente de dois em dois dias, por três competições diferentes. Além da pressão para se manter na liderança do NBB, o clube precisa vencer seus jogos contra os argentinos do Obras Basket e o Nacional, do Uruguai, nesta janela da BCLA, para ganhar mais tranquilidade na classificação para a próxima fase. Para fechar, o rubro-negro ainda defende seu título na Copa Super 8. A lista completa de jogos você confere no guia abaixo.



Pena que o Flamengo não poderá contar com o armador Alexey Borges nesses compromissos. Em nota oficial, o departamento médico do clube, em conjunto com o atleta, optou pela realização de uma cirurgia para tratar um edema ósseo no joelho dele. O procedimento deve acelerar a recuperação de Alexey, mas significa que o Fla ficará sem o jogador, pelo menos, até março. Uma perda e tanto.



Para piorar, Shaq Johnson Sr., um dos principais pontuadores da equipe, sofreu uma lesão muscular na partida contra a Unifacisa. Mais um problema para o técnico Sergio Hernández. Para o NBB, não é possível contratar reforços neste momento, mas para a BCLA, sim. Por isso, o Fla trouxe o ala-armador argentino Ramiro Santiago (ex-Botafogo) para ajudar na competição internacional.



Santiago é um reforço importante em quadra, mas o Flamengo quer mais um aliado nessa maratona: sua torcida. Com uma promoção agressiva, a diretoria rubro-negra quer lotar o Maracanãzinho em, pelo menos, quatro compromissos. Há, inclusive, cupons com ingresso gratuito para os jogos. Confira no guia abaixo.



Guia – Partidas do Flamengo

Local: Maracanãzinho



BCLA

17/01 – sábado – Flamengo x Obras – 19h10

19/01 – segunda-feira – Flamengo x Nacional – 19h10



NBB

22/01 – quinta-feira – Flamengo x Mogi – 20h



Super 8

24/01 – sábado – Flamengo x São José – 19h

Ingressos

Cupom de desconto: EUVOU100

__________

Faltam três semanas para a trade deadline da NBA. Com especulações sendo jogadas aos quatro ventos — como, por exemplo, uma possível saída de Ja Morant do Grizzlies —, é natural que o nível dos jogos caia. E, depois da troca de Luka Doni, até mesmo as superestrelas já não contam mais com aquela falsa sensação de segurança.

Depois, a NBA não entende por que os ginásios estão ficando vazios e o interesse pela liga diminui…



__________



A Liga Nacional de Basquete foi certeira na punição (link aqui) aos envolvidos na lamentável confusão ocorrida após o jogo entre Pato Basquete e Caxias. Vídeo:

CENAS LAMENTÁVEIS EM PATO BRANCO



Após o fim do jogo entre Pato Basquete x Caxias, pessoas ligadas ao Pato Basquete foram pra cima do árbitro da partida, Diego Chiconato. pic.twitter.com/fkOkm0KBfv — Blog Turnover (@BlogTurnover) January 10, 2026

O Pato Basquete terá de mandar todas as suas partidas com portões fechados. Marcelo Pastorello (diretor), Alexandre Kopp (supervisor), Daniel Bertol (diretor) e Augusto Granzotto (conselho) estão proibidos de comparecer a qualquer evento da LNB. O caso também será encaminhado ao STJD.

Postei no X sobre o assunto e reitero por aqui. A Liga Nacional fez um trabalho lindíssimo com o seu Tratado Antirracista pela Diversidade. Chegou a hora de um novo tratado: pela civilidade dentro dos ginásios do NBB.