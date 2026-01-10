Campeonato de Excel

Publicado em 10/01/2026 às 12:06

Alterado em 10/01/2026 às 12:06

O Excel é o MVP, jogador mais valioso, para os donos de times da NBA Imagem: Pedro Rodrigues/feita com IA

.

O ano de 2026 começou em ritmo acelerado na NBA, como já se esperava no mercado de trocas. Logo na primeira semana do ano, dirigentes do Atlanta Hawks e do Washington Wizards protagonizaram uma movimentação que vinha sendo especulada há meses. Aliás, mais do que uma troca, a sensação foi a de uma verdadeira resolução de Ano Novo.



Depois de sete temporadas como o principal nome da franquia, o armador Trae Young deixou o Atlanta Hawks e foi negociado com o Washington Wizards em troca do veterano ala-armador CJ McCollum e do ala Corey Kispert — sem a inclusão de escolhas de draft.



Conversamos com Leigh Ellis, jornalista baseado em Atlanta e fundador do projeto Basketball Passport, sobre a negociação. Questionado sobre se a troca era realmente inevitável, como indicavam o noticiário e o engajamento nas redes sociais, Ellis foi direto:

“Mesmo no início da temporada, a sensação que eu tinha era de que o Hawks precisava começar bem; caso contrário, essa troca acabaria acontecendo em algum momento.”



Young passou sete temporadas na Geórgia e construiu uma forte conexão com a cidade. Ellis também comentou a reação dos torcedores locais e o que, de fato, tem gerado insatisfação:



“Os torcedores até gostavam dele, mas estão irritados com a diretoria — não pela troca do Trae, e sim porque o time simplesmente nunca avança. É sempre a mesma posição intermediária a cada temporada. O dono precisa investir dinheiro, algo que ele reluta em fazer.”



A saída de Trae Young é mais um sintoma de uma NBA cada vez mais dominada pelo “Excel”. O perfil dos novos proprietários tende a ser mais conservador na gestão de contratos, enquanto o aspecto esportivo, muitas vezes, fica em segundo plano.

________________________________________





Jorge Balbis, técnico do Botafogo, recebeu interessantes reforços para o segundo turno do NBB Foto: Wallace Lima/BFR

Já no Brasil, o segundo turno do NBB Caixa começou em 2026 na última quinta-feira (8) e com novidades no Botafogo. O Alvinegro anunciou as contratações do armador Scott Machado (ex-Flamengo, Minas e seleção brasileira), de seu irmão Luiz Machado (ex-União Corinthians), o retorno do ala Derick Machado, que atuava na Argentina, e a chegada do pivô Abner Davi, campeão da Liga Ouro de 2017 pelo próprio clube.



Em exclusiva com o técnico Botafoguense, Jorge Balbis, perguntamos qual pode ser a expectativa da torcida para o segundo turno com os novos reforços:“Esperamos ter um segundo turno melhor, com os reforços que estão chegando”, Comentou Balbis. “Vamos trabalhar para que eles se integrem o mais rápido possível à equipe, a fim de melhorar o que fizemos na primeira parte do torneio. E, claro, esperamos que a torcida do Botafogo continue nos apoiando, como vem fazendo”.



A ajuda dos reforços será bem-vinda a Matheusinho e cia. O Fogão está na 19ª posição, na zona do rebaixamento, com 3 vitórias e 16 derrotas.