Os jogos de Natal da NBA em 2025

25 de dezembro e a NBA chega com tudo com seus jogos de Natal Imagem: Pedro Rodrigues/feita com IA

Feliz Natal! Em 2025, os jogos de Natal da NBA talvez não sejam os mais empolgantes de todos os tempos, mas seguem carregando prestígio e glamour. A data é tradicional na liga e continua sendo um dos grandes holofotes da temporada regular.



Porém, assim como aquele presente do parente distante, nem sempre a entrega corresponde à expectativa. É preciso reconhecer a dificuldade de montar a rodada ideal nesta era da NBA. Já não temos mais rivalidades como Shaq pelo Heat contra o Lakers de Kobe — talvez o maior jogo de Natal da história — e nem mesmo uma “revanche” de final foi possível neste ano. Com a lesão de Tyrese Haliburton, o Indiana Pacers entrou em colapso e hoje figura entre os piores times da temporada. Acontece.



Mesmo com todos os percalços, a rodada natalina de 2025 chega com cinco jogos. Sem grandes rivalidades históricas como no passado, mas ainda assim com bons motivos para ligar a TV.

Vamos jogo a jogo.



14h — New York Knicks (2º do Leste, 20V–8D) x Cleveland Cavaliers (7º do Leste, 15V–14D)

Madison Square Garden - Nova York.

Transmissão: ESPN / NBA League Pass



Todo Natal da NBA começa em Nova York. É tradição, é a “festa da firma”. Funcionários da liga deixam os escritórios da Quinta Avenida e caminham até a 33ª Rua para assistir ao Knicks no Madison Square Garden. O problema deste ano é o convidado: o Cleveland Cavaliers.



Se, por um lado, o Knicks vive ótimo momento — embalado pelo título da NBA Cup e por um Jalen Brunson em modo superstar, como mostram os 47 pontos recentes contra o Miami Heat —, o Cavaliers chega em queda livre. O cenário é desolador: elenco caro, maus resultados, lesões e um time que lembra perigosamente o antigo Utah Jazz de Donovan Mitchell, que foi definhando temporada após temporada.



É jogo para Brunson fazer a festa.

Palpite Nas Quadras: Knicks com folga, vitória por dois dígitos.



16h30 — San Antonio Spurs (2º do Oeste, 21V–7D) x Oklahoma City Thunder (1º do Oeste, 25V–3D)

Paycom Center, Oklahoma City

Transmissão: ESPN / NBA League Pass



Aqui está o grande jogo do dia — e talvez de toda a rodada.



O Thunder, atual campeão, chega mordido após tropeços recentes diante do próprio Spurs, na semifinal da NBA Cup, e contra o Minnesota Timberwolves de Anthony Edwards. A expectativa é de um time disposto a reafirmar seu status de melhor equipe da liga. Do outro lado, Victor Wembanyama segue desafiando qualquer parâmetro histórico, tentando se manter saudável enquanto redefine o que entendemos por jogador de basquete. O pivô do Spurs é uma anomalia basquetebolística — no melhor sentido possível. Vale sempre parar para assisti-lo.



É um duelo que aponta para o futuro da NBA: elencos jovens, bem treinados e com estrelas geracionais.

Palpite Nas Quadras: Thunder, mas não se surpreenda se o Spurs aprontar.



19h — Golden State Warriors (8º do Oeste, 14V–15D) x Dallas Mavericks (11º do Oeste, 11V–18D)

Chase Center, San Francisco

Transmissão: ESPN / NBA League Pass



Stephen Curry ainda sustenta grande parte do apelo midiático da NBA — e isso garante presença no Natal. Curry, aliás, é uma das poucas certezas do Warriors, que se mostra frágil, envelhecido e excessivamente dependente de lampejos individuais.



O Dallas Mavericks também não empolga, mas vive um momento de transição. Em breve, o time do Texas deve entregar todas as chaves do reino ao jovem ala Cooper Flagg, primeira escolha do Draft deste ano.

Palpite Nas Quadras: Warriors, em jogo equilibrado, decidido nos detalhes.



22h — Los Angeles Lakers (4º do Oeste, 19V–8D) x Houston Rockets (6º do Oeste, 17V–9D)

Crypto.com Arena, Los Angeles

Transmissão: ESPN / NBA League Pass



Talvez o símbolo mais claro da mudança de era.



A chamada da NBA já não é mais LeBron James ou Kevin Durant — é Luka Doni contra Alperen engün. Dois estrangeiros, duas franquias tradicionais, duas gerações que se cruzam. Os Lakers têm surpreendido positivamente na temporada, muito por conta de Doni, hoje o verdadeiro motor da equipe. Já o Rockets deixou de ser promessa e virou realidade, com elenco competitivo e um pivô jogando basquete em altíssimo nível técnico.



Tudo vai depender do engajamento das estrelas mais veteranas. Se entrarem no jogo de verdade, há potencial para um excelente espetáculo.

Palpite Nas Quadras: Lakers, jogando em casa.



0h30 — Denver Nuggets (3º do Oeste, 20V–7D) x Minnesota Timberwolves (5º do Oeste, 19V–10D)

Ball Arena, Denver

Transmissão: NBA League Pass



O encerramento da noite fica por conta de Nikola Joki, um fenômeno estatístico e técnico que parece jogar outro esporte. Seu índice de eficiência já ultrapassa picos históricos da era LeBron, algo simplesmente absurdo.



O Timberwolves depende diretamente do humor competitivo de Anthony Edwards. Se ele quiser transformar o jogo em um manifesto pessoal, o duelo pode ficar interessante. Caso contrário, Joki controla o ritmo, o placar e o destino da partida.



É um bom jogo — ainda que cruel para quem estará acordado até quase três da manhã.

Palpite Nas Quadras: Nuggets, com autoridade.