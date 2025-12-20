Pitacos finais da NBA Cup

...

Publicado em 20/12/2025 às 09:49

Alterado em 20/12/2025 às 09:49

Depois dessa edição da NBA CUP, a NBA está querendo sair de fininho de Las Vegas Imagem: Pedro Rodrigues/criada com IA

Antes de a NBA voltar à programação normal, vale registrar alguns pitacos sobre a 3ª edição da NBA Cup, decidida na última terça-feira (16), com a vitória do New York Knicks sobre o San Antonio Spurs, por 124 a 113. Vamos a eles…

Ao contrário do Los Angeles Lakers e do Milwaukee Bucks, campeões em 2023 e 2024, o Knicks não vai pendurar no teto do lendário Madison Square Garden o banner (flâmula) de vencedor da competição. Isso diz muito sobre o real peso do torneio. O Knicks não conquista um título desde a década de 1970, vive uma seca histórica e, mesmo assim, entende que a NBA Cup ainda não tem o status de algo maior.

O MVP da final, o armador nova-iorquino Jalen Brunson, comentou após a vitória:

“Não acho que vamos fazer um desfile. Vamos aproveitar isso. Mas, quando formos embora de Las Vegas amanhã, seguimos em frente.”

Casa nova

Falando em ir embora, a NBA considera seriamente mudar a sede da final da NBA Cup. Em entrevista à Amazon Prime (confira aqui), o comissário Adam Silver foi direto: apenas o jogo final seguirá sendo disputado em quadra neutra. A partir da próxima edição, as semifinais acontecerão nas casas dos times de melhor campanha em cada conferência.

A mudança é motivada pelo baixo público nas semifinais em Las Vegas. Segundo relatos do New York Post, a NBA informou que a final teve ingressos esgotados, mas a apuração do jornal indica que boa parte deles foi distribuída para os chamados "seat fillers” — algo como “figurantes de plateia” ou “preenchedores de assentos”.

Silver também comentou a possibilidade de levar a final para ginásios históricos do basquete universitário. No papel, a ideia parece interessante.

Prime

Outro ponto destacado por Silver foi o aumento de mais de 14% na audiência em relação ao ano passado. Aqui cabe uma lição clara ao NBB. Grande parte desse crescimento passa menos pelo que foi apresentado em quadra e mais pela excelente cobertura da Amazon Prime, empresa de Jeff Bezos.

O pré e o pós-jogo, com nomes como Steve Nash, Blake Griffin, Dirk Nowitzki e Udonis Haslem, foram ótimos exemplos de como manter a conversa em torno de uma partida interessante, informativa e no ponto certo. O NBB precisa olhar com muita atenção para esse aspecto.

Gui Santos

A série sobre o ala/armador brasileiro Gui Santos, do Golden State Warriors, está disponível no canal oficial da NBA Brasil (confira abaixo).

Em conversa com a coluna nesta semana, Gui comentou que não se importa com estatísticas individuais e que faz de tudo para ajudar o time a vencer. Perguntamos como o Warriors lida com a pressão de se garantir nos playoffs em uma Conferência Oeste extremamente competitiva e, ao mesmo tempo, “fugir” de um confronto prematuro com o rolo compressor que é o atual campeão Oklahoma City Thunder.

“A temporada é longa e ainda temos 50 jogos pela frente”, comentou Santos. “O OKC vem muito forte mesmo. Eles têm o Shai (Gilgeous-Alexander), mas nós temos o melhor jogador do mundo: Steph Curry”.

Confira o papo completo aqui

Gangorra

Os três times cariocas vivem momentos distintos no NBB. O Flamengo perdeu a liderança do campeonato para o bom time do Pinheiros, comandado pelo técnico Gustavo de Conti, e parece estar em processo de reajuste. A equipe contou com a estreia de Franco Baralle no NBB na última quinta-feira (18), na vitória sobre o União Corinthians por 82 a 65. Ficou claro que o armador ainda precisa ganhar ritmo de jogo.

Entra Baralle, sai Dee Bost. Uma pena. O armador búlgaro-americano é um excelente jogador e uma personalidade interessantíssima — uma perda tanto para o Flamengo quanto para o NBB.

Quem está com o sinal amarelo ligado e piscando é o Botafogo. O time de General Severiano ocupa a penúltima posição (19ª) e tem uma tabela complicadíssima. Jogou fora de casa contra o poderoso KTO Minas na quinta-feira (18) e, apesar do esforço, sofreu mais uma derrota, por 95 a 88. Agora encara o líder Pinheiros no dia 27 e fecha a sequência contra o Flamengo, no dia 29. O Botafogo entra no returno de seu terceiro ano após o retorno ao NBB novamente sob pressão.

Já os ares de São Januário estão mais leves. Apesar da última colocação, o Vasco conquistou mais uma vitória importante, desta vez na prorrogação, sobre o Caxias, por 80 a 79. Não se enganem: para o time de Léo Figueiró, o NBB começa de verdade no returno.

