Na década de 90, a Nike estava em uma encruzilhada com seus tenistas contratados. De um lado, o midiático, extravagante e explosivo Andre Agassi com seu belo corte de cabelo mullet e roupas multicoloridas; do outro, o reservado e “bom-moço” Pete Sampras. O problema era simples: Sampras, um gênio que venceu 64 títulos entre 1990 e 2002, enquanto Agassi só foi dominante quando Sampras saiu de cena. À medida que os resultados de Sampras se acumulavam, também crescia um certo desprezo do grande público. Era quase como um sorvete de baunilha: muito bom, mas sem aquela graça toda.

Este é, mais ou menos, o cenário da NBA, hoje, com o Oklahoma City Thunder: eficiente, ótimo de se assistir, mas pouco midiático. O time de Shai Gilgeous-Alexander venceu o campeonato na temporada passada e, com seus 25 triunfos e apenas uma derrota, se credencia a ser um daqueles míticos times com mais de 70 vitórias, como o Chicago Bulls de 1996 e o Golden State Warriors de 2016. Sua passagem para as semifinais da NBA Cup foi mera formalidade. O adversário — o Phoenix Suns — chegou cheio de esperanças depois de vencer, na semana passada, Lakers e Timberwolves, mas foi devolvido à realidade logo no primeiro quarto pelo Thunder. O placar final de 138 a 89 mostra a superioridade do atual campeão.

O próximo passo é a semifinal contra o San Antonio Spurs, neste sábado, às 23h, no Amazon Prime. A tendência é de vitória do Thunder e avançou à grande final do torneio, mas vale conferir a partida: do jeito que o Spurs vem crescendo com Victor Wembanyama (que deve jogar hoje) e Stephon Castle, a equipe parece destinada a enfrentar o Thunder muitas vezes nesta década.

O Thunder pode não ter a atenção que LeBron James ou Luka Doni recebem do grande público, mas não se enganem: estamos vendo um dos maiores times da história em quadra. Apreciem sem moderação o Oklahoma City Thunder — e a NBA Cup é uma ótima porta de entrada.

Semifinal – Oeste

San Antonio Spurs vs. Oklahoma City Thunder

Sábado, 13 de dezembro

Horário: 23h

Transmissão: Amazon Prime

Broadway

A NBA respirou aliviada ao ver o New York Knicks avançar para o quadrangular final da NBA Cup. A vitória tranquila sobre o Toronto Raptors, na última terça (9), por 117 a 101, carimbou o passaporte de um time que está em segundo no Leste com quatro vitórias seguidas, mesmo com desfalques importantes como Miles McBride e Landry Shamet. Não parecem nomes estelares, mas, para um banco sem muitas alternativas, perder McBride e Shamet significa minutagem maior para Mikal Bridges, OG Anunoby e Josh Hart.

Ter o Knicks garante pelo menos um time que chama público para a NBA Cup e evita a péssima imagem do ginásio vazio na final do ano passado entre Bucks e Thunder.

Semifinal – Leste

New York Knicks vs. Orlando Magic

Sábado, 13 de dezembro

Horário: 19h30

Transmissão: Amazon Prime

Casaca!

Ainda bem que existem apaixonados pelo basquete nacional. Repare no cenário: um time de camisa pesadíssima, com uma torcida apaixonada, entra na temporada do NBB com um orçamento modestíssimo e, para piorar, o maior rival segue como uma das forças dominantes do campeonato. Esse é o imenso desafio que o Vasco — comandado por Gege Chaia, coordenador geral do basquete, e pela comissão técnica capitaneada por Léo Figueiró — enfrenta nesta temporada.

Mesmo com 12 derrotas na competição, o Vasco manteve o curso e conquistou, na última quinta (11), uma vitória importantíssima fora de casa contra o Paulistano: 69 a 65. Mais do que o resultado, o Vasco tira o peso da sequência negativa e entra no returno de 2026 com esperança. Afinal, os reforços estão chegando — e é com essa combinação de trabalho, persistência e novas peças que o Vasco parte para fugir do rebaixamento e, principalmente, manter a chama do basquete pulsando em São Januário.