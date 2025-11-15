A sombra de Doncic

Publicado em 15/11/2025 às 08:37

A semana da NBA foi bem animada. Não estamos falando do jogaço entre Miami Heat e Cleveland Cavaliers, decidido em uma jogada sensacional de Andrew Wiggins, do Heat (veja aqui), ou da atuação estelar de Steph Curry na vitória do Warriors sobre o San Antonio Spurs (acompanhe aqui). A grande notícia foi a demissão de Nico Harrison, gerente-geral do Dallas Mavericks.

Quem acompanha qualquer espaço que cubra a NBA já sabe um pouco deste fascinante personagem, mas vamos tentar resumir quem é Nico Harrison para quem ainda não o conhece. Ex-executivo da Nike por 19 anos (2002 a 2021), Harrison “pulou o muro” e virou gerente-geral do Dallas, em 2021. Nessas duas funções, Harrison tem erros que vão persegui-lo eternamente. A primeira falha foi quando ainda estava na empresa esportiva. Em 2012, Nico fez uma apresentação desastrosa para Steph Curry, na qual passou o tempo todo chamando o jogador de “Seth”, e ainda usou a mesma apresentação destinada a Kevin Durant. Curry saiu furioso dessa reunião e assinou com a Under Armour. Um erro crasso, sem dúvida — mas é peixe pequeno perto do que ocorreria em Dallas.



Harrison arquitetou a troca de Luka Doncic para o Los Angeles Lakers. Ele fez o impensável: trocar uma superestrela que havia levado seu time às finais na temporada anterior, ainda jovem e, pior, completamente querida e abraçada pela cidade e pela própria NBA. Sua arrogância e desprezo pelos fãs chegaram a um ponto nunca visto na liga. Torcedores que vestiam a camisa com a inscrição “Fire Nico” eram convidados a se retirar do ginásio durante os jogos. A fervura era altíssima no fim da temporada passada com o fracasso do time. A situação de Nico ficou um pouco atenuada quando os Mavs, por sorte divina, conseguiram a primeira escolha do draft deste ano, Cooper Flagg. Só que a equação que envolvia o mau começo do time (3 vitórias e 9 derrotas), somada às lesões de Anthony Davis (o jogador recebido por Doncic) e Kyrie Irving, foi a gota d’água para Patrick Dumont, o dono do time. Na terça (11), a demissão foi anunciada.



Com Nico fora de cena, a diretoria dos Mavs tem decisões importantíssimas pela frente. O time hoje é uma mistura heterogênea de talentos que já perceberam que não vão entregar um título tão cedo. Chegou a hora da reconstrução. Para sorte dos texanos, a primeira peça eles já têm: o já mencionado Flagg. Para remontar, o time precisa de talentos jovens ou escolhas de draft. Para desespero da torcida, o elenco só tem a oferecer ao mercado os veteranos Davis (32 anos), Irving (33 anos) e Klay Thompson (35 anos), todos constantemente lesionados e com contratos altos. Será um processo duro e doloroso para um time que esteve prestes a vencer novamente na NBA com Doncic e agora se encontra no “fim da fila” ao lado de equipes como Pelicans e Wizards.



E não se enganem: a sombra de Luka Doncic vai assombrar o Dallas Mavericks por muito tempo.



Desafio aceito!

Pelo NBB, cabe louvar o trabalho do técnico do Flamengo, Sérgio “Oveja” Hernandez. O treinador argentino está encontrando soluções para todos os desafios que a temporada tem lançado ao seu time. O rubro-negro está em uma maratona desde agosto, sofre com lesões de jogadores importantes — como Franco Baralle, Kayo Gonçalves e Jhonatan Luz — e, mesmo assim, continua vencendo todos os adversários neste começo de temporada.



Já são 9 vitórias, e a mais impressionante ocorreu na última quarta (12). O Flamengo foi a Franca enfrentar o time da casa e teve uma atuação de gala. O placar de 86 a 77 não traduz o domínio rubro-negro: o Fla chegou a abrir mais de 35 pontos de vantagem no terceiro período. Os destaques foram Alexey Borges, que segue em temporada de MVP com 16 pontos e 10 assistências, e Dee Bost, com 14 pontos — todos no estilo inconfundível do armador.



O Flamengo volta às quadras hoje, sábado (15), às 17h, contra o Paulistano, com transmissão da FlamengoTV e do canal oficial da Liga Nacional no YouTube.



Var do instant replay

O Botafogo tem mesmo que reclamar da derrota sofrida para o Bauru na última quinta (13), por 73 a 71. Um erro de arbitragem que deu posse de bola equivocada nos segundos finais foi fatal para o Alvinegro. Essa vitória pode fazer falta lá na frente…

