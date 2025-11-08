Encruzilhada

...

Publicado em 08/11/2025 às 10:50

Alterado em 08/11/2025 às 10:50

Ídolos não se criam do dia para a noite. No basquete, é preciso mais do que um bom marketing e jogadas de efeito: é necessário apresentar resultados em quadra que justifiquem essa idolatria.



Esta geração de jogadores americanos não é das melhores para a criação de ídolos duradouros. Seja por atitudes fora das quadras ou pela repetida ausência nos jogos, nomes que chegaram à NBA com grande expectativa não conseguem entregar, em resultados, o que se espera deles.



Atualmente, temos dois exemplos claros na NBA: Ja Morant, do Memphis Grizzlies, e Zion Williamson, do New Orleans Pelicans. Dos dois, Morant foi quem mais se aproximou do sucesso. O armador de 26 anos foi All-Star duas vezes, levou seu time aos playoffs por quatro temporadas consecutivas e, depois disso, teve uma queda de rendimento. Suas atividades polêmicas fora de quadra, especialmente nas redes sociais, e as lesões — jogou apenas 59 partidas nas duas últimas temporadas — comprometeram muito sua ascensão. A saída do técnico Taylor Jenkins ao final da temporada 24/25 abalou ainda mais o jogador. Atualmente, Morant vive em conflito com o técnico Tuomas Isalo, e já circulam rumores sobre uma possível troca.



Já Zion Williamson, do Pelicans, parece um caso perdido. O jogador, primeira escolha do draft de 2019, nunca atuou nos 82 jogos da temporada regular e, impressionantemente, não participou de nenhum jogo dos playoffs. Não era essa a expectativa do time da Louisiana, que fez de tudo para montar uma equipe ao redor de Zion. Fora de forma, desmotivado e constantemente lesionado, o valor de mercado de Zion é baixo. Seu contrato de quase 124 milhões de dólares por três anos dificulta ainda mais uma possível negociação. A questão é: quem vai querer esse “fio desencapado”?



Para a NBA, a situação dos dois é ruim para o mercado local. Vale lembrar que os maiores nomes da liga atualmente não são americanos: Shai Gilgeous-Alexander é canadense, Luka Doncic é esloveno e Nikola Jokic é sérvio. Enquanto isso, os grandes nomes “made in USA” continuam sendo Steph Curry (37 anos) e LeBron James (40 anos). Talvez, se Zion ou Morant forem para um time de grande visibilidade, como o New York Knicks, a situação mude. A conferir...



Alexey Borges é o grande destaque do invicto Flamengo Foto: Bruno Ulivieri/Basket Osasco





O Flamengo joga com o Pato Basquete neste domingo (9) às 15 horas, no Maracanãzinho. É a preliminar do jogo contra o Santos que ocorre às 18h30 no Maracanã. O time de Alexey Borges está invicto com 7 vitórias e nenhuma derrota neste NBB 2025/2026, e vem de um tour de 4 jogos (São José, Corinthians, Mogi e Osasco) por São Paulo.

Compre os ingressos aqui:

Valores dos ingressos:

Arquibancada

Sócio-torcedor: R$15,00

Público Geral: R$40,00 (meia R$20,00)



Cadeira de quadra

Sócio-torcedor: R$50,00

Público Geral: R$150,00 (meia R$75,00)