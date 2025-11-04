Entrevista: Alberto Bial - coordenador geral do Fortaleza BC

Publicado em 04/11/2025 às 13:57

Alberto Bial, coordenador geral do Fortaleza BC, vai para a sua 14ª temporada do NBB Foto: Matheus Amorim/Fortaleza BC

Alberto Bial é pura emoção. O ex-técnico e atual coordenador geral do Fortaleza Basquete Cearense é um daqueles personagens que fazem bem ao ambiente do basquete brasileiro. Passional, intenso e competitivo, o técnico chega renovado ao seu 14º NBB.



Depois de uma temporada 2024/25 em que o time terminou na última colocação, o Fortaleza inicia a nova jornada embalado pelo bom início de trabalho da técnica sérvia Jelena Todorovic e pela esperança de uma virada em 2025/26.



Nesta entrevista ao JORNAL DO BRASIL, Bial fala sobre o momento atual do time, os desafios logísticos da equipe que mais viaja no NBB, e relembra os 11 anos da histórica conquista da LDB de 2014.



NAS QUADRAS - O Fortaleza BC surpreendeu positivamente na montagem da comissão técnica e do elenco para essa temporada, ao fugir do convencional e buscar talentos em lugares como a Sérvia. Como surgiu essa ideia? Foi uma oportunidade ou uma busca da diretoria?



Alberto Bial: O Basquete Cearense — hoje Fortaleza Basquete Cearense — sempre foi pioneiro. Está no nosso DNA: primamos pelo pioneirismo, pelo ineditismo e pela inovação com criatividade. Essa é a missão do Fortaleza. Gosto sempre de lembrar que fomos o primeiro time do Nordeste no NBB, abrindo as portas para outras equipes da região. Localmente, o projeto ajudou muito o desenvolvimento do basquete no estado do Ceará.



Foi com esse espírito que contratamos a técnica sérvia Jelena Todorovic. É um marco: ela é a primeira europeia a trabalhar no basquete brasileiro e também a primeira mulher a dirigir uma equipe na elite do país. Essa escolha traduz exatamente a identidade do Fortaleza BC — ousada, inovadora e com coragem de trilhar novos caminhos.



A técnica Sérvia Jelena Todorovic comandou o Fortaleza BC contra o Flamengo Foto: PaulaReis/Flamengo

A temporada está no início, mas já dá para perceber algumas características desse novo Fortaleza: defesa forte e contra-ataques rápidos. O bom primeiro tempo contra o Flamengo é um exemplo. Como manter essa intensidade ao longo de uma temporada tão longa e desgastante?



Um time de NBB precisa ter um planejamento muito bem estruturado em todas as áreas: técnica, tática, física e mental. Unindo essas frentes, elaboramos treinamentos específicos para preparar os atletas durante toda a temporada.



Seguimos uma metodologia com macro, meso e microciclos cuidadosamente elaborados por nossa comissão técnica. O objetivo é chegar ao auge da performance nos playoffs — esse é o nosso foco.

Taticamente, temos uma filosofia clara: não negociamos defesa. Essa é uma característica muito presente na cultura do basquete europeu, especialmente o sérvio. Trabalhamos com conceitos modernos e organizados, dentro de uma proposta de jogo contemporânea, inspirada nesse modelo europeu que valoriza inteligência e disciplina.



Falando em longa temporada: o Fortaleza BC é, disparado, o time que mais viaja no NBB. Como lidar com esse desafio logístico e físico ao longo do campeonato?



A logística é, sem dúvida, um dos nossos maiores desafios. Trabalhamos para que as viagens sejam o mais suaves possível — cuidando do tempo de deslocamento, da alimentação, da hidratação e da recuperação dos atletas.



Tudo precisa ser planejado e executado com precisão, desde o pós-jogo até o período posterior às viagens.



É importante lembrar que o Fortaleza é a equipe que mais percorre quilômetros no NBB, tanto por via aérea quanto terrestre. Como o próprio Marcelo Paes, CEO do Fortaleza, costuma dizer, “a gente anda mais do que quase todo mundo”. Mas já estamos acostumados — esta é a nossa 14ª participação consecutiva na liga.



Sabemos que cada jogo é uma batalha, e enfrentamos uma de cada vez. Essa mentalidade fortalece o grupo e contribui para o nosso crescimento coletivo.

Este ano, faz 11 anos da histórica conquista da LDB de 2014, quando o Basquete Cearense foi campeão invicto. Com a categoria adulta consolidada, podemos esperar uma nova safra de jovens formados no clube?



Sempre é bom celebrar aquela conquista — foi enorme! Foram 28 jogos e 28 vitórias, um título invicto, algo raro no basquete brasileiro. Aquela geração foi fantástica. Dela saíram vários jogadores que chegaram à Seleção, como Davi Rossetto, Leal e Paranhos, que, na minha opinião, foi o melhor pivô do Brasil.



Hoje, temos jovens com grande potencial. O Augusto, de 22 anos, vai ser, em pouco tempo, um dos grandes jogadores do Fortaleza BC — não tenho dúvida disso. Outros nomes que já são realidade são Samuel (24), Cauã (21) e Gabriel (28).



Eles representam a continuidade de um trabalho de base que sempre foi motivo de orgulho para o basquete cearense.



***

Fortaleza BC estreia hoje em casa contra o Corinthians pela temporada 2025/26 do NBB

Fortaleza BC x Corinthians

Horário: 19:00

Transmissão: Canal X Sports(Canal 32 da TV Aberta)