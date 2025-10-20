Foto 1: A conferencia oeste está com a bola toda nesta temporada da NBA(Crédito:Pedro Rodrigues/feito com IA)

É isso que a temporada 2025/2026 da NBA promete para seus apaixonados torcedores. Nesta era de transição — de times milionários com donos “estrelas” para gestões comandadas por grupos de investimento que buscam “fazer mais com cada vez menos” — a liga acabou criando um enorme desnível entre as duas conferências.



Do lado Oeste estão astros como Luka Doni, Victor Wembanyama, Shai Gilgeous-Alexander, LeBron James, Nikola Joki e Kawhi Leonard. No Leste, restam nomes como Giannis Antetokounmpo, Jalen Brunson e Jaylen Brown.



Já houve outros períodos de desequilíbrio na NBA, mas quase sempre o Leste contava com o melhor jogador da era. O exemplo maior foi Larry Bird, até a metade dos anos 1980 e, claro, Michael Jordan no auge do Chicago Bulls.



Mesmo assim, a temporada promete muito — principalmente na briga pelas posições entre o 3º e o 8º lugar no Oeste. São cinco vagas disputadas por times como Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers, Houston Rockets, San Antonio Spurs, Dallas Mavericks, Golden State Warriors, Minnesota Timberwolves e Memphis Grizzlies. É muita gente boa.



Enquanto isso, no Leste, o Indiana Pacers começa a temporada sem seu astro Tyrese Haliburton, o Boston Celtics sem Jayson Tatum, e o Milwaukee Bucks depende quase exclusivamente de Giannis.



Palpites da temporada

MVP: Luka Doni — Los Angeles Lakers

Calouro do Ano: Cooper Flagg — Dallas Mavericks

Astro que será trocado durante a temporada: Trae Young — Atlanta Hawks

Time que deve “explodir” durante a temporada: Sacramento Kings

Pior evento do ano: All-Star Game — Los Angeles

Time que pode surpreender e ir longe: Orlando Magic

Time que vai se arrepender da troca de técnico: New York Knicks

Campeão 2025/2026: Denver Nuggets



Jogos de estreia (nesta segunda, 20)

Houston Rockets vs. Oklahoma City Thunder — 20h30 — Amazon Prime

Golden State Warriors vs. Los Angeles Lakers — 23h00 — ESPN