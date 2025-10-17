Especial Prévia NBB 2025/2026

Publicado em 17/10/2025 às 13:23

Parte 2 — A mensagem dos técnicos

Chegamos à segunda de três partes da nossa série especial antes do início do NBB 2025/2026. A nova edição do maior campeonato de basquete do Brasil começa neste sábado (18), com Vasco e Fortaleza se enfrentando às 17h, no ginásio de São Januário.

Depois de ouvirmos as expectativas sobre os clubes cariocas na primeira parte, agora é a vez de conhecer a mensagem dos técnicos. Perguntamos a dois treinadores do Rio de Janeiro o que eles gostariam que suas equipes transmitissem ao torcedor nesta temporada.



________________________________________



Léo Figueiró (Vasco da Gama): ‘Momento de construção e muita entrega’





Léo Figueiró vai para a terceira temporada comandando a nau vascaína Foto: FIBA Américas

O técnico Léo Figueiró inicia sua terceira temporada à frente do Vasco com a missão de consolidar um elenco jovem, formado em boa parte por novos nomes. Ele destaca a importância da paciência e do apoio do torcedor neste processo de reconstrução:



“A torcida tem que nos apoiar, entender que é um momento novamente de construção, que vai ter uma equipe de muita entrega, como sempre, e que a gente vai fazer de tudo para que tenhamos uma grande temporada.



Que eles tenham paciência com uma equipe nova, jovem, mas com muita vontade, com muita gana de realmente continuar esse projeto do Vasco e levá-lo o mais longe possível neste NBB.

Um dos fatores importantes para isso é o apoio da torcida nos jogos em casa, abraçando esses garotos e realmente incentivando para que a gente consiga vitórias.”



________________________________________



Sergio 'Oveja' Hernández (Flamengo): 'Compromisso, mentalidade e paixão'





Desta vez, o técnico Sergio Hernández comanda o Flamengo desde o início da temporada Foto: LNB

De volta ao comando do Flamengo desde o começo da preparação, o argentino Sergio “Oveja” Hernández reforça a importância de uma postura competitiva constante. Para ele, o espírito da equipe deve ser o mesmo em qualquer situação:



“Quero que eles passem a mesma mensagem que eu passo para eles. Temos que estar preparados para competir todos os dias como se fosse o último. Quero que passem a mentalidade, o compromisso e o amor que colocamos nisso.



Cada dia, cada treino, cada jogo, temos que fazer 100% do que podemos. Jogar contra todos os times na mesma intensidade, não importa a altura da temporada, nada.

Mentalidade, compromisso e paixão têm que ser sempre os mesmos: o mais alto possível. Essa é a mensagem que quero que passem ao torcedor.”

________________________________________



Amanhã, sábado (18), a terceira e última parte da série “Prévias — NBB 2025/2026”, com os palpites e o guia completo da temporada.

