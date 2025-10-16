Especial Prévia NBB 2025/2026

Publicado em 16/10/2025 às 12:19

Alterado em 16/10/2025 às 12:31

.

Parte 1 - As expectativas para os clubes cariocas

Começamos hoje a nossa série de matérias especiais antes do início do NBB 2025/2026. Essa nova edição do maior campeonato de basquete do Brasil começa no próximo sábado (18) com Vasco e Fortaleza às 17 horas no ginásio de São Januário.

Nesta primeira parte, conversamos com quatro especialistas que acompanham de perto o basquete nacional para saber as expectativas em torno dos três clubes cariocas e do próprio NBB. Amanhã, sexta (17), será a vez dos técnicos das equipes do Rio deixarem o seu recado, e no sábado (18) fechamos a série com os nossos palpites e a prévia geral do NBB.

________________________________________

Vasco da Gama

Por Daniel Ávila — Blog Turnover

"Já vimos o Vasco enfrentar dificuldades financeiras enquanto ocorre a temporada, mas talvez essa seja a primeira vez em que o time começa a temporada com problemas antes mesmo de entrar em quadra.

O Vasco foi o último time a montar o elenco e ainda tenta se equilibrar financeiramente. Mesmo assim, a equipe contou com a manutenção do técnico Léo Figueiró, um dos mais respeitados do NBB.



Entre as poucas renovações estão Basílio, Ale - apontado como um dos jovens de maior potencial de evolução - e Juan, revelado no Tijuca. O clube também trouxe nomes da LDB como Jonathan e Ícaro, além de reforços experientes como Pedro Nunes (ex-Flamengo e União Corinthians), Ítalo Fortunato (ex-Flamengo) e Elias (ex-Fluminense).



Ainda não há certeza sobre como será o Vasco financeiramente ao longo do campeonato. Existe a possibilidade de novos patrocínios que poderiam permitir a chegada de reforços estrangeiros. Hoje o elenco é limitado, mas tem um bom técnico e jogadores jovens que podem crescer durante a temporada.

O Vasco perdeu o ala Paulo Scheuer, que estava apalavrado com o clube, mas acabou acertando com o Caxias. Assim, o cruzmaltino chega para o NBB com um grupo praticamente novo e o desafio de se manter competitivo em meio às dificuldades."



________________________________________



Botafogo





Matheusinho comandará o Botafogo Foto: LNB

Por Gabriel Barros — Basquete Pelo Mundo



"Depois de lutar na parte de baixo da tabela, o Botafogo se mexeu bem no mercado e conseguiu dar uma cara nova ao elenco.



A equipe manteve o armador Matheuszinho, titular absoluto, e o pivô Augusto Alcassa, além de repatriar o ala-pivô Emmanuel, que teve passagem pelo próprio Alvinegro em 23/24.



Entre as novidades está o experiente armador Kenny Dawkins, de 37 anos, ex-Caxias e Cerrado. Dawkins tem média superior a 13 pontos por jogo em sua última passagem pelo NBB — e chegou a marcar 35 pontos contra o Flamengo em janeiro de 2024 quando jogava pelo Caxias.



Mesmo com boas adições, o time teve desempenho irregular no Torneio de Abertura, encerrando a participação com derrota para o Fortaleza por 81 a 64. “Não é um elenco para brigar no topo, mas o Botafogo chega mais competitivo e com boas chances de voltar aos playoffs. É um processo lento de reconstrução, e veremos o que o técnico argentino Jorge Balbis conseguirá extrair deste grupo."



________________________________________



Flamengo



Shaq Johnson Sr. vem para sua segunda temporada pelo Flamengo Foto: LNB

Por Enéas Lima — Garrafão Rubro-Negro

"A expectativa do Flamengo em qualquer temporada é lutar pelo título e chegar à final. Mas desde 2021 o torcedor espera por uma nova conquista do NBB”, resume Enéas Lima.



O Flamengo começa 2025/2026 com um elenco forte, mas ainda em busca de equilíbrio e regularidade. A dependência do armador Alexey Borges segue evidente — algo que já pôde ser notado tanto no Torneio de Abertura quanto no Mundial disputado em Singapura.



Entre os estrangeiros, o destaque tem sido o argentino Alex Negrete, que vive bom momento e fará sua estreia no NBB. Já o armador Dee Bost ainda precisa melhorar sua consistência, enquanto Shaq Johnson, eleito melhor ala do último NBB, tentará confirmar que o prêmio não foi apenas reflexo de uma safra menos qualificada na posição. O ala Markeith Cummings, por sua vez, busca mais regularidade na função de ala-pivô, especialmente nos lances livres.



O garrafão é o ponto mais vulnerável da equipe. Ruan Miranda está praticamente fora da temporada após grave lesão no joelho, e os jovens Wesley Castro e Lucas Dória ainda buscam maturidade e ritmo.



“O grande desafio do técnico Sérgio Hernández será dar identidade ao time e torná-lo confiável ao longo da competição. O retorno de Franco Baralle, previsto para dezembro, pode ser o ponto de virada."



________________________________________



Panorama geral e formato do NBB

Por Hélio Pacheco - Canal Office Sports

“Embora reconheça o sucesso da competição e o quanto a comunidade do basquete abraçou o formato atual, não gosto do sistema de disputa do NBB. São 20 clubes e 16 classificados aos playoffs — o que tira um pouco da emoção da temporada regular. O basquete brasileiro precisa adaptar o modelo às suas realidades, e acredito que um formato com 12 equipes na Série A e divisões inferiores regionalizadas traria muito mais equilíbrio e competitividade. Assim como no vôlei, haveria acesso, descenso e um calendário mais racional. Além disso, os ginásios continuam vazios em muitas cidades — jogos com 200 ou 400 pessoas ainda são comuns fora dos grandes centros. A simplicidade do modelo do vôlei é o que mais me agrada: menos clubes, mais jogos relevantes e público mais envolvido.”



Sobre a nova temporada, vejo Franca e Flamengo novamente como os grandes favoritos. O Franca é o time a ser batido. O Flamengo ainda busca se reencontrar após a lesão de Franco Baralle e a chegada de Jordan Williams, que não convence. O Minas parece enfraquecido, enquanto Cruzeiro, Unifacisa e São José podem surpreender e beliscar vagas nos playoffs. Será um NBB equilibrado, mas, se for para apostar, fico com o Franca, que tem tudo para conquistar mais um título e reafirmar sua hegemonia.”

________________________________________

Amanhã, sexta-feira, confira na segunda parte da série “Prévias — NBB 2025/2026” as mensagens dos técnicos de Flamengo e Vasco da Gama.

