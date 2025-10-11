O discurso do rei

Publicado em 11/10/2025 às 11:59

Estamos a uma semana da abertura oficial da temporada regular da NBA e do NBB, mas já tem muito basquete acontecendo pelo mundo. Nesta semana, faremos um apanhado do que aconteceu na NBA e no Brasil, e na próxima edição teremos as prévias e palpites.



Biscoito

LeBron James quer biscoito. A famosa expressão surgida na internet é usada quando alguém quer atenção — e foi exatamente isso que o camisa 23 do Los Angeles Lakers fez ao publicar um post intitulado “The second decision” (“A segunda decisão”, em tradução livre) na última segunda-feira (6), sugerindo que uma grande notícia seria revelada 24 horas depois.



Antes de comentarmos o desfecho dessa história, vale um pouco de contexto. Para quem não acompanhava basquete na época, “The decision” foi um grotesco espetáculo televisivo protagonizado em 2010, quando o jogador anunciou sua ida para o Miami Heat, frustrando o Cleveland Cavaliers e também o New York Knicks.



Em 2025, claro, tudo aconteceu via internet. O post de James gerou enorme engajamento e especulação de que ele anunciaria sua última temporada. Ledo engano: era apenas uma ação publicitária de uma marca de bebida. A “pegadinha” não caiu bem — e só não foi pior porque não se tratava de uma empresa de apostas.



James é um mestre em criar narrativas e atrair atenção. Mas, neste fim de carreira, ele vê sua influência diminuir aos poucos. O Los Angeles Lakers já não é mais o “time do LeBron”. A grande estrela do presente — e do futuro — na Califórnia é Luka Doni. A diretoria sinalizou a redução do espaço de James ao mudar o perfil das contratações. Em 2022, oito dos 15 jogadores do elenco eram agenciados pela Klutch Sports, empresa do amigo de LeBron, Rich Paul. Hoje, restam apenas quatro: o próprio LeBron, seu filho Bronny, Adou Thiero e Jarred Vanderbilt.



As más notícias não param por aí. Uma lesão no ciático deve afastar o jogador de 40 anos por até quatro semanas, o que o tirará da estreia contra o Golden State Warriors, no dia 21 de outubro. Não é o início de temporada que o rei — nem seus súditos — esperavam do maior pontuador da história da NBA.



Mutado

A oferta de jogos transmitidos aumentou consideravelmente nos últimos tempos. Mas por que diabos não há uma mísera narração nesses eventos? Esse “fenômeno” tem ocorrido tanto no Brasil quanto em competições da Fiba. Por aqui, diversos jogos da LDB (Liga de Desenvolvimento de Basquete) foram exibidos sem narrador. Já a Fiba transmitiu a Sul-Americana no YouTube também sem narração.



A estreia do Vasco na competição, contra o Ferro Carril da Argentina (placar final: 73 a 40), igualmente não contou com narração. Isso desvaloriza a transmissão, o esporte e todos os envolvidos.



O problema não é falta de profissionais. Aqui no Rio, por exemplo, há boas transmissões como as do Canal do Jean Thomps, que cobre o Campeonato Carioca Sub-22. Se os grandes canais não têm interesse, por que não recorrer às mídias alternativas chanceladas — ou mesmo aos canais dos próprios clubes? Fica a sugestão.



Roupa nova

O Botafogo fez uma bela apresentação do uniforme e do elenco de basquete para a temporada 2025/2026. O time do armador Matheusinho contará com o reforço de Kenny Dawkins, veterano com diversas passagens por equipes do NBB.



Confira o vídeo da apresentação no Instagram.





Fechado



Lucas Dória chegou ao Fla Foto: Mariana Sá / CRF

Com a chegada do pivô Lucas Dória, o Flamengo fecha seu elenco de 18 jogadores para a temporada 2025/2026.

“Sempre foi um sonho meu jogar no Flamengo, desde criança. Faz uns três anos que meu irmão me perguntou qual era meu maior objetivo profissional, e eu falei pra ele que era jogar no Flamengo”,

— comentou Dória na apresentação.



O rubro-negro tentará compensar a ausência do excelente pivô Ruan Miranda, lesionado e fora da temporada, com uma rotação de três jogadores na posição 5: Wesley, Dória e, quando necessário, a improvisação de Kayo Gonçalves. Vamos ver como será o desempenho ao longo da temporada.

