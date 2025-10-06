Dúvidas e certezas

Publicado em 06/10/2025 às 10:52

Alterado em 06/10/2025 às 10:52

Os jogos de pré-temporada servem como laboratório para técnicos e torcedores. São momentos de testes, ajustes e revelações — o período em que dúvidas começam a se dissipar e certezas ganham corpo. Na última semana, tanto na NBA quanto no NBB, tivemos um pouco de cada.

O Los Angeles Lakers estreou na última sexta-feira (3) e mostrou por que o pivô DeAndre Ayton é uma das maiores incógnitas da temporada. Sem LeBron James e Luka Doncic, o time viajou ao Arizona e enfrentou o Phoenix Suns. O desempenho de Ayton preocupou: apenas um ponto e oito rebotes.

Enquanto isso, o Suns manteve sua única certeza — Devin Booker, autor de 24 pontos, segue sendo o eixo central da equipe.

Veja os melhores momentos da partida



No Brasil, o Torneio Abertura do NBB preparou o terreno para a nova temporada. Sem os clubes paulistas, o evento terminou com título do Flamengo, que bateu o KTO Minas por 86 a 68. O resultado foi, de certo modo, previsível. O time rubro-negro manteve sua base da última temporada, enquanto o Minas passou por uma reformulação profunda, perdendo peças importantes — entre elas Franco Baralle, agora no próprio Fla.

O Flamengo começou com defesa intensa e ritmo alto, impondo vantagem logo no primeiro quarto. O Minas reagiu com Ricardo Fischer na armação e grande atuação do ex-rubro-negro Jordan Williams, autor de 21 pontos. Mas o jogo foi decidido no quarto período, quando Kaio Gonçalves brilhou com duas bolas de três e um toco em McCree, selando a vitória. Alexey Borges (17 pontos e 5 assistências) foi eleito o MVP da competição, coroando a sólida base rubro-negra.



O Flamengo de Sérgio 'Oveja' Hernandez venceu o Torneio Abertura Foto: João Pires/divulgação

Para Sérgio Hernández, as certezas seguem as mesmas: Alexey, Shaq Johnson e Gui Deodato sustentam um time competitivo. O ponto de interrogação continua sendo a ausência de um pivô dominante. Entre as novidades, o argentino Negrete teve boa participação, e Dee Bost mostrou sintonia com Alexey.

O Minas, por sua vez, começa o ano cercado de dúvidas. O desafio do técnico Léo Costa será encontrar equilíbrio coletivo em meio a tantas mudanças e ao protagonismo de Williams.



Já o Botafogo, com o trio Alcassa, Matheuzinho e o novato Blake Marquardt, trouxe boas impressões e motivos para esperança à torcida alvinegra.

Equipes como Pato Basquete, União Corinthians e Caxias também mostraram que vão competir de igual para igual.

Entre dúvidas e certezas, as temporadas da NBA e do NBB se aproximam. A pré-temporada deixou claro: há estabilidade em alguns lugares — e reconstrução em muitos outros.