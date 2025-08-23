Soberania brasileira

...

Publicado em 23/08/2025 às 10:53

Chegou a hora de a seleção brasileira de basquete confirmar o bom momento em quadra! Isso porque, nessa sexta-feira (22), na Nicarágua, começou a disputa da FIBA AmeriCup 2025, competição similar à Copa América de futebol. Serão 12 seleções das Américas, inclusive do Norte, disputando a competição mais importante deste semestre para a categoria adulta masculina.



Formato de disputa



A FIBA AmeriCup 2025 reunirá as equipes em Manágua, Nicarágua, entre os dias 22 e 31 de agosto. O torneio seguirá o formato tradicional da competição. A ESPN/Disney+ transmite os jogos do Brasil.

Na fase de grupos, as equipes serão divididas em três chaves com quatro seleções cada. O Brasil está no Grupo A, ao lado de Uruguai (adversário da estreia), Bahamas e Estados Unidos. Os dois primeiros colocados de cada grupo, além dos dois melhores terceiros lugares, avançam para as quartas de final.



A partir daí, a disputa passa a ser em sistema eliminatório simples (mata-mata), com quartas de final, semifinais e, por fim, a grande decisão. Também haverá jogo de disputa do terceiro lugar.



O campeão garante não apenas o título continental, mas também pontos importantes no ranking da FIBA, que influenciam na classificação para competições globais, como o Mundial de Basquete no Catar, em 2027, e os Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028.



Horários dos jogos do Brasil

23/08 – Brasil x Uruguai – 16h10 – ESPN

24/08 – Brasil x Bahamas – 18h40 – ESPN

26/08 – Brasil x EUA – 22h10 – ESPN

A nossa seleção

O Brasil do técnico Aleksandar Petrovic vem com quase força máxima (Didi e Gui Santos pediram dispensa, e Léo Meindl está lesionado) para tentar o pentacampeonato da competição.



A espinha dorsal continua com Bruno Caboclo (Hapoel Tel Aviv-ISR), o maior talento desta geração, e Yago Mateus (Estrela Vermelha-SRB). Georginho de Paula (SESI Franca) traz seu jogo multifacetado para ajudar na armação, enquanto Alexey Borges (Flamengo) terá a chance de provar que pode comandar a segunda unidade.



Lucas Dias e Vitor Benite agregam experiência a um time que também conta com jovens talentos, como Reynan Gabriel (Pinheiros) e Nathan Mariano (sem clube).



Lista de convocados:

Caio Pacheco – Coruña-ESP

Yago Mateus – Estrela Vermelha-SRB

Alexey Borges – Flamengo

Georginho de Paula – SESI Franca

Vitor Benite – Baloncesto Sevilla-ESP

Reynan Gabriel – Pinheiros

Gui Deodato – Flamengo

Mãozinha Pereira – Manisa Basket-TUR

Lucas Dias – SESI Franca

Bruno Caboclo – Hapoel Tel Aviv-ISR

Ruan Miranda – Flamengo

Nathan Mariano – Free Agent

Comissão técnica

Treinador: Aleksandar Petrovic

Assistente técnico: Demétrius Ferracciú e Leo Costa

Principais adversários

Todos os jogos são complicados em competições FIBA. Um erro de rotação pode ser fatal em um torneio tão equilibrado. O Brasil precisa vencer Uruguai e Bahamas para encarar os Estados Unidos já com a classificação encaminhada.



Os americanos não vêm com força máxima, mas sempre são perigosos.



Vencer a AmeriCup coroaria o novo momento do basquete nacional, marcado pela trégua entre a Confederação e a Liga Nacional de Basquete. Esse pentacampeonato (o Brasil venceu em 1984, 1988, 2005 e 2009) consolidaria a volta da equipe como uma das maiores forças das Américas — especialmente se vencer os hermanos.



Boa sorte à seleção brasileira na competição!

Extra

O podcast Café Belgrado preparou um guia detalhado da FIBA AmeriCup 2025. O material traz análises e entrevistas com personalidades como Marcelinho Machado. Há duas versões: uma gratuita, com 20 páginas, e outra paga, com 60 páginas. Vale a pena conferir.