Marque no calendário

Publicado em 16/08/2025 às 11:20

Alterado em 16/08/2025 às 11:20

Chegou a hora do torcedor da NBA marcar no calendário os jogos Foto: Pedro Rodrigues/Criado por IA

O mês de agosto no calendário da NBA e do NBB é agitado somente fora de quadra. Essa semana temos diversas notícias neste front na NBA e algumas por aqui. Claro que semana que vem a coisa muda de figura pelos lados do Brasil, já que a seleção masculina entra em quadra no próximo sábado (23) para disputar a Americup. Falamos mais disso na semana que vem. Vamos às notinhas da semana.

Estrelas no céu

A NBA lançou nesta semana o calendário da temporada regular, jogos de Natal e da NBA CUP. Em todos os eventos de maior exposição, a maior liga de basquete do mundo deixou uma mensagem claríssima: no ar, somente os campeões de audiência. Antigamente, a liga até colocava algumas apostas, como o Pelicans, na bolha em 2020. Esse tempo acabou. Lakers, Warriors, Knicks têm prioridade nas datas de maior visibilidade da NBA.



A NBA colocou quer começar a semana de abertura com tudo nas transmissões Imagem: NBA

Jogos de Natal NBA

Isso fica evidente nos jogos de Natal. Dos 5 jogos da data, somente um, Cavs vs. Knicks, envolve times do Leste. Nada de apostar no Orlando Magic de Paolo Banchero ou o Detroit Pistons de Cade Cunningham. E tome Lakers de Lebron e Warriors de Steph Curry.



Os jogos de Natal da NBA Imagem: NBA

O que mais impressiona é o cuidado, ou a falta de, que a NBA tem com o Los Angeles Clippers. Nada parece comover os responsáveis pela confecção do calendário. De nada adianta o outro time de Los Angeles ter em seu elenco Kawhi Leonard, Chris Paul, James Harden, um recorde positivo em temporada regular há mais de uma década e um belíssimo novo ginásio. Um Clippers e Rockets, Harden/CP3 contra Durant no Natal não seria uma má ideia.

Copa NBA

A NBA conseguiu vender o seu torneio eliminatório, a NBA CUP, para um dos seus parceiros de transmissão, a Amazon Prime. Imagino que a NBA e a Amazon torçam loucamente por uma final Knicks e Lakers para deixar para trás o gosto amargo que foi a esvaziada final entre Bucks e Thunder que ocorreu no ano passado.

Por aqui…

Já que estamos falando em transmissões, o NBB voltou à TV aberta de vez com a chegada da Xsports (canal 48). O anúncio será em breve.

Tudo que vai, volta

Basqueteiros do Rio de Janeiro, a espera acabou! . A Payback (instagram) retoma a sua tradicional “pelada” já na próxima segunda-feira(18). Vale a pena conferir os duelos na quadra do Leblon. E para quem quiser se arriscar, é só chegar com sua garrafa d´agua e seu melhor jogo.

Pelada Payback

Toda segunda-feira (dependendo das condições climáticas)

Horário: 19 horas

Rua Fadel Fadel - Cobal do Leblon