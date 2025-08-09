Expansão ou inchaço

Publicado em 09/08/2025 às 12:25

Quer ver um brilho nos olhos de uma pessoa que acompanha a NBA? Fácil, comente sobre expansão da liga. A possibilidade de ter mais times faz o imaginário do torcedor da NBA ir longe e imaginar times em Las Vegas ou a volta do SuperSonics para Seattle. Só que expansão não é garantia de sucesso esportivo. É aquilo, para cada Orlando Magic de Shaquille O´Neal, temos um Vancouver Grizzilies de Bryan Reeves. Expandir significa aumentar o número de jogadores, viagens e mais gente para dividir a fatia do bolo das receitas.

Não existe no momento nenhuma ideia de expansão da NBA, mas por aqui o NBB fez uma espécie de expansão. No mês que completa 18 anos, a Liga Nacional de Basquete anunciou o aumento dos número de participantes do maior campeonato de basquete do Brasil. Serão 20 times em quadra a partir de outubro em busca do campeonato. Um aumento de 3 agremiações da temporada passada.

No caso do NBB, a expansão é mais uma consolidação. Teremos dois clubes de São Paulo, Rio Claro e Osasco, e um de Minas Gerais, o Cruzeiro. Do ponto de vista da logística é uma ótima notícia. Um dos maiores custos do NBB são as viagens de times e árbitros, e os novos times não adicionam novos destinos. Rio Claro seria mais uma parada para um time que tem partidas contra Franca e Bauru. Já Osasco fica a poucos quilômetros de São Paulo capital. A partida contra o Cruzeiro adiciona mais um dia em Minas, dia esse que era o dia extra no Planalto Central, quando o Cerrado ainda disputava o NBB.

Do ponto de vista esportivo, a expansão é um ponto de preocupação. Vinte times significam mais datas, viagens e diluição de talento em quadra. Precisamos ser honestos aqui. Hoje, em 2025, o Brasil tem talento disponível no mercado para termos 20 times de alto nível. Não digo altíssimo, como Franca ou Flamengo, falo do alto nível mesmo. Será que voltaremos a ter um NBB com um pelotão de frente muito superior aos outros clubes? E como fica a Liga Ouro? Se temos problemas de talento no NBB, como fica a divisão de acesso. já que diversos jogadores serão pinçados para jogar o NBB.

Para resolver a questão esportiva, a Liga Nacional acertou em voltar com o rebaixamento. Trazer o risco para os times da parte debaixo da tabela é uma forma de garantir a competitividade do campeonato e um excelente fator para manter times motivados até o último segundo. Acerto com o rebaixamento, possível erro com os Playoffs. O pós-temporada do NBB continuará tendo 16 clubes, o que é muito. Claro que podemos “queimar a língua” e sermos presenteados por uma série como Flamengo (2º colocado) e Caxias (15º colocado), que ocorreu na temporada passada.

Vamos ao que interessa. A lista completa de times que irão disputar o NBB é essa aqui:

São Paulo (SP)

Rio Claro Basquete

Bauru Basket

Corinthians

Basket Osasco (campeão da última Liga Ouro)

Mogi Basquete

Paulistano

Pinheiros

Sesi Franca

Mr. Moo São José Basketball



Rio de Janeiro (RJ)

Botafogo

Flamengo

Vasco da Gama



Distrito Federal (DF)

Caixa Brasília



Rio Grande do Sul (RS)

Caxias do Sul

CEISC União Corinthians



Ceará (CE)

Fortaleza Basquete Cearense



Minas Gerais (MG)

Cruzeiro Basquete

KTO Minas



Paraná (PR)

Pato Basquete



Paraíba (PB)

Unifacisa



Para os cariocas, a permanência do Vasco da Gama foi a boa notícia da semana. Assim, o Rio mantém seus 3 times, Flamengo, Botafogo e Vasco, na elite do basquete.

A esperança para o NBB é que se confirme a expansão do campeonato e não um inchaço. A competição por atenção é feroz e qualquer distração pode ser fatal. O “peso” dos 20 clubes pode arrastar o campeonato, caso se confirme o favoritismo do pelotão de cima (Franca, Minas e Flamengo) e o rebaixamento não me parece a “caneta emagrecedora” que irá tirar os quilinhos a mais do NBB.

20 clubes foi uma aposta alta da LIga. Apostas altas rendem dividendos ou prejuízos altos. Vamos torcer pelo primeiro caso. Pelo bem do NBB.

Para fechar, temos que falar da vitória sensacional do time do Botafogo sobre o Flamengo no último dia(4) desta janela da Liga de Desenvolvimento de Basquete - LDB. Jogando na Gávea, o Fogão venceu o rival, depois de duas prorrogações, por 89 a 87, com uma bela cesta de Klebinho, e carimbou sua passagem para a Série Ouro. Uma vitória importantíssima para esse jovem grupo e o projeto de basquete do Fogão.



