Dois casamentos

Publicado em 19/07/2025 às 08:09

Alterado em 19/07/2025 às 13:29

Uma regra para o final feliz de uma novela é ter um casamento no capítulo final. Nesta semana, no mundo da NBA, tivemos o fim de uma longa e chatérrima novela no Phoenix Suns e uma grata surpresa para uma superestrela da maior liga de basquete do mundo.

Vamos começar pelo fim de uma novela que se arrastava desde o final de 2023: a saída do armador Bradley Beal do Phoenix Suns. Foram duas temporadas desde sua chegada em 2023, cercadas de lesões, muito pouco tempo em quadra e diversos problemas com os torcedores do Arizona. Parte desses problemas e polêmicas com os torcedores foi provocada pela própria diretoria do Suns e seu recém-empossado, na época, dono, Mat Ishbia. Beal, durante os anos de 2021 e 2022, foi “la belle of the ball” da NBA. Não era surpresa, já que Bradley havia sido o cestinha da NBA em 2021 (31 pontos por partida), jogando pelo medíocre time do Washington Wizards. O jogador teve seu nome ventilado em times como o Los Angeles Lakers, Miami Heat e Golden State Warriors.

Todos fizeram propostas e contaram com o talento do pontuador, mas o preço era alto. Beal vinha com um contrato de 5 anos/251 milhões de dólares assinado em junho de 2022, com uma cláusula que não permitia que o jogador fosse trocado. O Suns queria mostrar força no mercado e acreditava que Beal era a última peça de um motor que contava com nomes como Devin Booker e Kevin Durant para levar ao primeiro título da franquia. Ledo engano. O time com o trio Beal-Booker-Durant fracassou (uma eliminação no primeiro round em 2024 para o Wolves e, em 2025, nem chegou aos playoffs) e só não é um dos maiores fracassos da história da NBA porque os efeitos dessa má gestão parecem não ter chegado ao fim.

Pois bem, depois de uma queda de braço entre o jogador e o time, finalmente, o Suns concordou em “realizar o prejuízo”, aceitou um buyout do restante dos dois anos de contrato (US$ 53 milhões para 2025/26 e US$ 57 milhões para 2026/27) e o jogador se viu livre no mercado. Ele jogará no Los Angeles Clippers com um contrato de 2 anos por 11 milhões de dólares. No total, ele receberá, em salários dos dois times, 70 milhões de dólares. O Clippers pode usar Beal como um excelente sexto homem, vindo do banco para dar um descanso aos astros Kawhi Leonard e James Harden. Esse casamento entre Beal e Clippers tem chance de ser feliz.

Falando em felicidade, Damian Lillard está de volta ao Portland Trail Blazers. O armador de 35 anos fechou um contrato de três anos no valor de US$ 42 milhões, com uma cláusula de não negociação e opção de jogador para o último ano. Lillard retorna como maior ídolo da franquia, sendo o maior pontuador, líder em cestas de três e segundo em assistências da história do Blazers, além de suas sete participações no All-Star Game. O retorno ocorre após o Bucks dispensá-lo devido a uma grave lesão no tendão de Aquiles, e a temporada 2025-26 servirá para sua reabilitação física. Motivos pessoais, como a proximidade da filha, também influenciaram sua escolha de voltar à equipe onde construiu sua trajetória e reconhecimento na NBA. Esse fim parece um casamento de um capítulo final de uma novela com final feliz.