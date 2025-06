Oklahoma City Thunder Campeão da NBA

Publicado em 23/06/2025 às 17:47

Alterado em 23/06/2025 às 17:47

Caiu o último dogma da NBA: um time formado por somente jogadores oriundos do draft é campeão da NBA. O Oklahoma City Thunder venceu o Indiana Pacers por 103 a 91 no decisivo jogo 7 das Finais da NBA e é, pela primeira vez, dono do troféu maior da NBA.

Antes de qualquer coisa, essa final fica marcada pela lesão de Tyrese Haliburton. O astro do Indiana Pacers já vinha sofrendo com uma lesão na panturrilha e, logo no primeiro período, desabou de dor após sentir a lesão. O jogador caiu no chão já com lágrimas nos olhos e parecia que o destino do Indiana estava decidido.

Só que estamos falando de um Indiana Pacers resiliente e raçudo. Isso passa por esse grupo do Pacers. Em uma NBA ultracompetitiva, o elenco do Indiana sabe que não existe amanhã mais na liga. Ou você vence agora ou não vence mais. E foi com esse espírito que eles conseguiram ir para o intervalo com a vantagem mínima, 48 a 47.

Foi no terceiro período que o Thunder começou a decidir o jogo utilizando a sua arma mais letal: a defesa. A diferença final é gritante. O Thunder teve apenas 7 desperdícios de bola, enquanto o Pacers teve absurdos 21 pontos. Se não fosse TJ McConnell com 10 pontos no período, o estrago seria maior para o Pacers. O quarto período foi terrível de se assistir, mas valeu pela voluntariedade dos times. Com 31 segundos, o técnico do Thunder, Mark Daigneault, tirou o MVP Shai Gilgeous-Alexander e Jalen Williams para receberem os aplausos.

O Thunder é uma mudança importante de paradigma em uma era da NBA que preza pelas mudanças. O time teve chances de vitória com Kevin Durant, Russell Westbrook, James Harden e, mais tarde, com Westbrook e Paul George. Quando viu que não iria a lugar algum, soube se reconstruir com certa elegância. A jogada de gênio do GM Sam Presti começa com a troca de Paul George para o Clippers por Shai Gilgeous-Alexander. Além disso, o Thunder aceitou todo e qualquer contrato de veteranos considerados ruins para dar experiência ao seu elenco. Foi assim que Shai teve mentoria de craques como Chris Paul e Al Horford. Sempre com escolhas altas, Presti soube escolher e dispensar talentos (Josh Giddey, olá). Com a chegada definitiva do pick 2, Chet Holmgren, depois de um ano parado por lesão, o Thunder passou a ser considerado seriamente como candidato ao título. O já mencionado Giddey ajudou a trazer o veterano Alex Caruso do Bulls para ajudar a fechar mais ainda a defesa do time.

Sem um superstar e muita frieza, o Thunder conseguiu o que Durant (trocado hoje melancolicamente pelo Suns para o Rockets) não conseguiu. Para a torcida de Oklahoma, foi um alívio. O medo era que o time repetisse os erros de 2011/12, quando viu James Harden sair por questões salariais. O futuro não repetiu o passado. Ainda bem.

Parabéns ao Thunder e que venha logo a temporada 2025/2026.