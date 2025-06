Tudo pode acontecer

Publicado em 21/06/2025 às 08:09

Alterado em 22/06/2025 às 22:31

O sonho de todo torcedor de basquete acontece neste domingo (22), a partir das 21 horas: um jogo 7 nas finais da NBA! Isso porque o Indiana Pacers colocou em prática seu insano “basquete aleatório” no jogo 6 e venceu com autoridade o Oklahoma City Thunder por 108 a 91.



Como era esperado, o público geral ficou ligado na histórica partida entre PSG e Botafogo, pelo Mundial de Clubes da FIFA, e não entendeu o que ocorreu em Indiana. Isso porque o jogo 6 das finais da NBA começou meia hora antes da partida do Botafogo e, no primeiro quarto, até vimos uma certa paridade entre as equipes. Foi no segundo quarto que o Pacers resolveu “ligar o turbo” e decidiu a partida. A jogada que exemplifica a supremacia do Pacers foi a enterrada de Pascal Siakam — o auge do comentado “basquete aleatório” da equipe. Ao voltar para o jogo, no quarto período, o público geral voltou para a partida e viu uma “goleada” do Pacers.



Melhores momentos



A expressão foi usada pelo técnico do Indiana, Rick Carlisle, na coletiva. Quando o Pacers alia a imprevisibilidade ao vigor físico, surge o “random basketball” — o “basquete aleatório”. Foi com esse vigor físico que o time cansou o MVP Shai Gilgeous-Alexander e o fez cometer 8 desperdícios de bola. Aqui, o Thunder provou do próprio veneno. O Pacers forçou 21 desperdícios do time de Oklahoma e castigou, marcando pontos implacavelmente.



Para fechar o jogo 6, aplausos para Tyrese Haliburton. A lesão do jogador na panturrilha, se fosse em uma temporada regular, pelo diagnóstico, o afastaria por semanas. Mas o jogador foi para a partida — e, mais importante que seus 14 pontos e 4 assistências, foi mostrar o quanto esse time do Indiana quer esse título.



O jogo 7 será em Oklahoma, e o Thunder conta com sua apaixonada e barulhenta torcida para vencer. O Indiana está com a vantagem psicológica e quer provar ao mundo que todos estavam errados ao duvidar do time. Jogo 7 é imprevisível e apaixonante. A final que a NBA precisava.



________________________________________



Guia da Final

Indiana Pacers x Oklahoma City Thunder – NBA Finals – Jogo 7

Transmissão: ESPN, Band e NBA League Pass

Horário: 21h (Brasília)

Local: Paycom Center, Oklahoma City