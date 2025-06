4 vezes Franca!

Publicado em 19/06/2025 às 15:06

Quatro Fantásticos. 4 pontos cardeais. 4 jogos. 4 vezes campeão do NBB. 4 vezes Sesi-Franca. O time da capital do basquete é tetracampeão do NBB! Em jogo 4, disputado nessa quarta (18) no ginásio Pedrocão, a dinástica da década venceu o KTO Minas por 86 a 73, e fechou a série em 3 a 1.



A partida decisiva assustou um pouco a torcida francana. O Minas, do técnico Léo Costa, veio muito bem para a disputa e teve em Baralle (27 pontos) seu jogador mais perigoso. Ajudou muito essa boa atuação momentânea, a volta do pivô Paranhos. O jogador assustou no jogo 3 após sofrer a lesão. Foram 3 períodos muito bons do Minas. O problema é que basquete são 4 períodos.



E neste momento, talvez pelo cansaço de Baralle, e pela profundidade do elenco do Franca, o Minas desmoronou justamente no último período. Nos 10 minutos finais, brilhou intensamente pelo Franca o armador Argentino Corvalán (15 pontos, 5 neste quarto período). E virou passeio. Para delírio dos 4.080 torcedores presentes, o Franca impôs o placar de 21 a 4, e no minuto final era só esperar para abrir o champanhe.

A vitória no jogo 4 foi a cereja do bolo do MVP das finais, o jovem Didi Louzada. O jogador, que saiu em baixa do Flamengo, fez um playoff perfeito e é uma das melhores histórias de superação desta edição do NBB.

E não há mais o que dizer de Lucas Dias. O melhor jogador em atividade no país mostra maturidade dentro e fora de quadra para manter o seu Franca no topo do basquete nacional.

E parabéns ao Sesi-Franca.