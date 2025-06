Publicado em 14/06/2025 às 14:07

Alterado em 14/06/2025 às 17:26

Tudo igual nas finais da NBA. O Oklahoma City Thunder conseguiu, com frieza, vencer o empolgado Indiana Pacers no Jogo 4, realizado nesta sexta (13), e empatou a série em 2 a 2. O placar final foi 111 a 104.



O Jogo 4 foi uma demonstração clara de como são os times. Enquanto o Pacers, de Tyrese Halliburton, é uma mistura de coração e físico impecável, o Thunder, de Shai Gilgeous-Alexander, é frio e técnico. Quase não vibra o Thunder — ao contrário do Pacers, que, no final do terceiro período, vencia por 10 pontos (a maior margem da série) e via o ala/pivô Obi Toppin (17 pontos) ser decisivo para essa liderança. Do outro lado, Shai tinha Jalen Williams como válvula de escape. Gilgeous-Alexander, MVP da temporada regular, tem sofrido com a marcação dura do Pacers. Williams (27 pontos) aliviou demais para o Shai, que chegou mais inteiro fisicamente ao último período.



Foi neste quarto que os dois times mostraram suas “vísceras”. Enquanto o Indiana corria e implodiu com diversos erros nas bolas de 3 (0/8 no quarto período), o Thunder ia lentamente, jogada a jogada, marcando pontos. E foi uma bola de 3 e um belíssimo arremesso da zona morta de SGA (Shai Gilgeous-Alexander) que decretaram o resultado final. O Pacers ainda teve chance, forçando o Thunder a erros na reposição de bola e algumas faltas marcadas, mas Bennedict Mathurin errou 3 dos 4 lances livres cobrados.



Destaques da partida:



Indiana Pacers

Pascal Siakam – 20 pontos / 8 rebotes / 5 assistências / 5 roubos de bola

(Melhor jogador do Pacers na série)



Oklahoma City Thunder

Shai Gilgeous-Alexander – 35 pontos

Agora virou uma série melhor de 3: quem vencer duas, leva o campeonato. O próximo jogo é logo na segunda, dia 16, às 21h30, em Oklahoma. ESPN e Band transmitem.



Didi Louzada é o melhor jogador em atividade atualmente no Brasil Foto: Marcos Lomonti / SFB





Fator X

Existe o MVP da temporada regular e o MVP da pós-temporada. Hoje, o MVP — jogador mais valioso — dos playoffs e das finais do NBB é Didi Louzada. O jovem ala de 25 anos tem sido decisivo nas finais. No jogo de quinta (12), vitória do Franca sobre o KTO Minas por 94 a 78, Didi foi novamente o melhor em quadra, com direito a uma enterrada antológica (vídeo abaixo). Com médias de 20 pontos, Didi tem aproveitado muito bem o fato de as defesas estarem focadas em Lucas Dias e Georginho. Essa liberdade, aliada à melhor forma física e técnica, faz de Didi o melhor jogador em atividade por estas bandas neste ano.



O Jogo 3 é hoje, sábado, dia 14, às 17h, com transmissão no YouTube do NBB, TV Cultura, SporTV e ESPN.

