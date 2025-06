Exceção à regra

Publicado em 07/06/2025 às 09:20

Alterado em 07/06/2025 às 09:20

Dizem que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. O armador Tyrese Halliburton, do Indiana Pacers, contraria essa ideia frontalmente — e tem dois jogos para provar! Isso porque, na última quinta-feira (5), o Pacers surpreendeu o mundo mais uma vez ao vencer o jogo 1 das finais da NBA contra o Oklahoma City Thunder. O placar foi um cruel 111 a 110 para Indiana. A virada veio, literalmente, no último segundo.

É quase um roteiro repetido do jogo 1 das finais de conferência contra o New York Knicks, quando Halliburton acertou um dos arremessos mais emocionantes da história da NBA, no limiar do cronômetro, para levar o jogo à prorrogação e vencer no tempo extra: 138 a 135.

Desta vez, o placar não era tão inalcançável quanto o do jogo contra os Knicks — 14 pontos de desvantagem com 4 minutos no relógio. Contra o Thunder, eram apenas 4 pontos com 3 minutos para o fim. O time de Oklahoma ainda teve a chance da vitória com o atual MVP, Shai Gilgeous-Alexander, que errou um arremesso a 10 segundos do fim.

Se o Thunder quiser confirmar o favoritismo cantado aos quatro ventos por todos que acompanham a NBA, o time precisa jogar os 48 minutos contra o resiliente e teimoso Pacers. Knicks e Cavs não entenderam isso — e pagaram caro com a eliminação. O jogo 2 acontece neste domingo, dia 8, às 21h, e é de suma importância para o OKC vencer. Ir para Indiana perdendo por 2 a 0 não é um bom negócio.

Acompanhe esse jogo e todas as finais na TV aberta pela Band, com narração de Rômulo Mendonça e comentários de Ricardo Bulgarelli.

Assista ao final do jogo aqui.

*****

Laranja e maçãs

A NBA é uma liga de grandes nomes, estrelas do mais alto olimpo do basquete mundial. Nomes como LeBron James, Kevin Durant e Steph Curry são os grandes ímãs que atraem a atenção do grande público. Mas este ano, a NBA enfrenta um desafio: depois de décadas "vendendo" seus jogadores como produto principal, as finais da NBA têm dois times de mercados pequenos — Oklahoma e Indiana —, com elencos sem grandes nomes conhecidos pelo público leigo.

É como se, nos anos 90, a final da NBA fosse entre o Cleveland Cavaliers, de Mark Price, e o Phoenix Suns, de Tom Chambers.

A resposta do comissário da NBA, Adam Silver, no programa Breakfast Ball da Fox Sports 1, foi no mínimo simplória. Ele citou como exemplo o Super Bowl que teve Green Bay Packers contra Pittsburgh Steelers. A comparação não se sustenta. O formato do Super Bowl é outro — é um único jogo — e, convenhamos, Packers e Steelers têm mais nome do que Pacers e Thunder. Mercadologicamente, por favor.

Vamos acompanhar com grande interesse a audiência dessas Finais nos Estados Unidos.

*****



Lucas Dias e Didi observam Georginho na disputa contra Ruan, do Flamengo Foto: Hermes de Paula / CRF

Zebra favorito ou favorito zebra

Quando o NBB começou, a expectativa era de que as finais não iriam fugir da trinca Minas, Flamengo e Franca. O KTO Minas se garantiu depois de vencer sua série semifinal contra o Bauru por 3 a 0. A outra vaga na final veio de um dos melhores jogos da história do NBB: o Jogo 5 entre Sesi Franca e Flamengo. Leia mais sobre o Fla aqui.

A partida aconteceu no Tijuca Tênis Clube, na última terça-feira (3), com a vitória dos francanos por 98 a 95 na prorrogação.

Com o passaporte para a final carimbado, Franca enfrenta o Minas neste sábado (7), no Jogo 1 da decisão. Existe um levíssimo favoritismo para o KTO Minas, pela temporada que o time vem fazendo no NBB. A torcida mineira, porém, se preocupa com o emocional do time, que falhou em momentos decisivos da temporada — como na semifinal da BCLA e na final do Super 8.

Sobre Franca, é aquilo: não dá para descartar nunca um time que tenha quatro jogadores que sabem vencer. Com Didi, David Jackson, Georginho e Lucas Dias em quadra, o Franca sempre será fortíssimo.

Ouça aqui a prévia das finais do NBB.

*****

Giannis no Leblon

Neste fim de semana, uma das quadras de basquete mais famosas do Rio terá uma visita ilustre. O astro do Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo, chega neste sábado (6) para participar de eventos na Cidade Maravilhosa. Um deles será a reinauguração da quadra de basquete da Praça Cláudio Coutinho, no Leblon.

Para completar, a quadra recebeu uma belíssima arte do artista Neto78.

A ação de marketing é promovida por uma conhecida casa de apostas, a Betano. Fiquem de olho nas redes sociais da empresa para confirmação do evento. Vamos torcer para não ter chuva, pessoal!