Do outro lado do muro

Publicado em 31/05/2025 às 13:41

Alterado em 31/05/2025 às 13:41

As finais da NBA e do NBB estão quase definidas. Na NBA, o New York Knicks fez valer o mando de quadra e, no Madison Square Garden, conseguiu uma sobrevida depois de vencer o jogo 5 contra o Indiana Pacers por 111 a 94. No mesmo dia, o Flamengo venceu o Sesi Franca por 86 a 75, e pode fechar o jogo 4 em Franca, neste domingo, 1º de junho, às 11 da manhã (transmissão do Sportv).

O que estas duas semifinais têm em comum? Com todo o respeito ao Minnesota Timberwolves e ao Bauru Basket, era meio que inevitável as suas derrotas para adversários que estão em, como diria Bruno Henrique do Flamengo, “outro patamar”. O Wolves foi presa fácil para o Oklahoma City Thunder no decisivo jogo 5, disputado na quarta (28). Foi um atropelo do time do jogador mais valioso da temporada da NBA, o armador Shai Gilgeous-Alexander, pelo placar de 124 a 94 no jogo 5. Com isso, a série fechou em 4 a 1. Era inevitável. O Thunder tem o melhor time e chega com méritos às finais da NBA.

Já pelo NBB, o KTO Minas fez a sua parte e eliminou o Bauru da lenda Alex Garcia em 3 jogos. A última partida da série, segunda (28), chegou a preocupar os torcedores do KTO Minas, já que o terceiro período viu o time cair assustadoramente de produção e viu o Bauru encostar perigosamente no placar. Foi só um susto. O técnico Léo Costa contou com uma boa atuação de Baralle no último período, 10 dos seus 14 pontos foram marcados no quarto decisivo, e fechou o jogo com o placar de 73 a 69.



Ruan Miranda marca 2 dos seus 20 pontos contra o Sesi Franca de Wesley Foto: Hermes de Paula/CRF

Minas acompanha de camarote a melhor série dos playoffs do NBB até o momento. Flamengo e Sesi Franca estão entregando em quadra tudo que se espera dos estelares elencos e comissões técnicas. Nesta semana, o Flamengo jogou os 2 jogos em casa, terça (27) e quinta (29), e por muito pouco não fechou em 3 a 0 a série. Isso porque no jogo 2, terça (27), uma discutível não marcação de falta do pivô francano Wesley, em Jordan Williams, faltando apenas 34 segundos, com o placar marcando 78 a 76 para o Franca, poderia ter mudado os rumos daquele jogo. O time rubro-negro se desconcentrou e acabou perdendo por 85 a 78 a série empatada em 1 a 1.

O Flamengo se recuperou bem demais para o jogo 3. Com Alexey Borges e Ruan Miranda empurrando o time, e os 1000 torcedores que fizeram barulho no Tijuca, o Flamengo conseguiu a vitória por 86 a 75 em um dos melhores trabalhos da comissão técnica de Sérgio “Oveja” Hernandez. O maior ajuste em relação ao jogo 2 foi colocar Ruan Miranda como pivô (perdão do trocadilho) do time do Flamengo. Isso porque sem o pivô reserva Gallizzi, fora da temporada por lesão, o Flamengo sofre com a escassez de jogadores especialistas na posição 5, o pivô. A outra opção é Lucas Siewert, que vem jogando improvisado. O técnico Hernandez e sua comissão foram perfeitos no uso de Ruan. Controlaram bem a minutagem e as faltas cometidas pelo jogador. Resultado: foram 20 pontos na raça do jovem pivô do Flamengo.

Se Ruan foi o pivô, o armador Alexey Borges foi o “motor” do time e das arquibancadas. Foram 19 pontos, com destaque para as 3 bandejas e 2 certeiros arremessos de 3 pontos no último quarto, que incendiaram o Tijuca.

Tudo pode finalizar já neste fim de semana. Caso o Indiana Pacers vença o jogo 6, neste sábado (6), o Knicks fecha a série e encara o Thunder no jogo 1 das finais no dia 5. Já o Flamengo, pode fechar em Franca, neste domingo (1º).

Enquanto isso, Minas e o Thunder aguardam, tranquilamente, do outro lado do muro.

Agenda:

NBA



Jogo 6

New York Knicks vs. Indiana Pacers - sábado- 31/05 - 21:00 (NBA League Pass, Prime Video)

Jogo 7 (Se necessário)

New York Knicks vs. Indiana Pacers - Segunda-feira- 02/06 - 21:00 (NBA League Pass, Prime Video)

NBB

Jogo 4

Sesi-Franca x Flamengo - domingo - 1/06 - 11:00 (Sportv)

Jogo 5 (se necessário)

Sesi-Franca x Flamengo - terça-feira - 3/06 - (Sportv)