Semana cheia!

Publicado em 20/05/2025 às 17:42

Alterado em 20/05/2025 às 17:43

Tenho que começar a nossa conversa semanal com uma confissão. Não me lembro de uma semana tão insana quanto essa que passou! De loucuras no sorteio do draft da NBA a aposentadoria de lenda do basquete nacional, passando por eliminação surpresa e jogo 7. É uma avalanche de assuntos que vou passar por aqui. E, acreditem, ficou muita coisa na edição. Vamos começar.

1,8%

Todo ano a NBA renova com a seleção de talentos jovens no draft. Para quem não conhece o funcionamento, em uma explicação muito rápida, basicamente, a NBA realiza o sorteio entre os times para ver a posição de cada um no draft. Quanto pior a sua campanha, melhores são suas chances de conseguir uma escolha alta. Nem sempre o draft é uma garantia de sucesso. Vide a turma de 2024, que não teve nenhum astro. Já na deste ano, existe um possível astro. O ala da universidade Duke Cooper Flagg parece ser um jogador que muda o destino de qualquer time. Na última segunda (12), esse mesmo destino decidiu que não vai mais ajudar times que afundam em sua incompetência, como o Washington Wizards, Charlotte Hornets e Utah Jazz, e com apenas 1.8% de chance, a escolha número 1 caiu para o Dallas Mavericks! Sim, aquele Dallas que trocou Doncic, viu Kyrie Irving se lesionar e sofreu toda a sorte de escrutínio do mundo inteiro pelas decisões do seu General Manager, Nico Harrison. Claro que a internet enlouqueceu e as teorias da conspiração voaram soltas. Para quem ainda duvida, a NBA coloca o sorteio no ar no seu site (veja aqui).

Dois pontos rápidos sobre esse assunto: A NBA deve ter respirado aliviada por ver Flagg ir para um time que quer vencer. Chega de ver talentos como Zion Williamson se perder em times que vivem no limbo basquetebolistico. E por fim, existe nome mais Texano do que “Cooper Flagg”? O Marketing do Dallas nem precisa se esforçar.



100 milhões de dólares

O campeão Boston Celtics se despediu da temporada na sexta (16) depois de ser surrado pelo Knicks no jogo 6, 119 a 81. O time de Nova Iorque fechou a série contra o Celtics por 4 a 2 e elevou o status de Jalen Brunson (26.1 pontos de média nas semifinais) a lenda do tradicional time. A derrota tem um quê de “fim” para esse Celtics. O novo controlador do tradicional time, William "Bill" Chisholm, já avisou que a folha salarial, a terceira mais alta da NBA, vai ser enxugada. Nomes como Kristaps Porziis, Al Horford e Jrue Holiday podem ter colocado o venerável uniforme verde pela última vez. Além disso, a triste lesão do astro do time, Jayson Tatum, no jogo 4, segunda (12), acabou de vez com especulações que o jogador seria o primeiro a receber 100 milhões de dólares de salário por temporada.

Espelho, espelho meu

O Cleveland Cavaliers foi o melhor time do leste na temporada regular, com 64 vitórias e 18 derrotas, acabou pagando caro por essa boa campanha. Na hora do “pega pra capar”, peças importantes se lesionaram. Com Evan Mobley (defensor do ano), Darius Garland e Donovan Mitchell machucados, o favorito do Leste foi eliminado no jogo 5 na terça (13) contra o Indiana Pacers, 114 a 105. O astro do time, Donovan Mitchell, continua com a mesma sina da época do Utah Jazz: uma boa temporada regular e um playoff abreviado.

Sem tempero

Sem Curry, o Golden State Warriors foi presa fácil para o MInnesota Timberwolves. O time de Anthony Edwards venceu o jogo 5 por 121 a 110 na quarta (14), e fechou a série por 4 a 1. Jimmy Butler não foi nem sombra do pontuador que o Warriors precisava. Pat Riley deve ter aberto um largo sorriso.

Lenda sem substituto

Pelo Brasil, as quartas de finais do NBB viram o Minas eliminar o R10 Score Vasco da Gama no jogo 3, na quarta (14) e o basquete brasileiro se despediu do seu melhor jogador dos anos 2010s. O ala Marquinhos se despediu aos 40 anos das quadras de basquete e deixou uma lacuna que ainda não foi preenchida na seleção Brasileira. Leia mais sobre Marquinhos aqui.

Com sustos

O Flamengo consegue os resultados sempre com emoção. Depois de perder o jogo 2 da sua série contra o Corinthians, 90 a 73, na terça (13), o time venceu por 85 a 83 o jogo 4, quinta (15), no fio da navalha. No domingo (18), o time voltou a oscilar, mas conseguiu fechar a série em 3 a 1 com o placar de 3 a 1. Mais sobre esse jogo aqui. ( https://bit.ly/4mmKXyF)