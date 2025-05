NBB 2024/2025: derrota amarga para o Vasco e vitória guerreira do Flamengo

Publicado em 11/05/2025 às 07:46

As quartas de final do NBB Caixa 2024/2025 chegaram para os times cariocas! O R10 Score Vasco da Gama iniciou os trabalhos na sexta (9), contra o poderoso KTO Minas, primeiro colocado na temporada regular. O time da Colina contava com o apoio da torcida para conseguir a vitória em casa e trazer mais tranquilidade para a série melhor de cinco.



Marquinhos sofre marcação dupla de Holloway e Rafael Mineiro, do Minas Foto : Mauricio Almeida/R10 Score Vasco



Pena que havia um Baralle pelo caminho — mas estamos nos adiantando. O Vasco não começou bem o jogo. O Minas chegou com pontaria certeira nas bolas de três (6 convertidas em 8 tentadas) e venceu o primeiro quarto por 25 a 13. O técnico Léo Figueiró ajustou o time, em especial a defesa, para o segundo período, e mudou o rumo da partida. Foi o melhor momento vascaíno no jogo. Pelo andar da partida, parecia possível a vitória no Jogo 1. Para azar do Vasco, dois fatores foram fatais para mudar esse cenário e consumar a derrota: os 13 dos 28 pontos de Franco Baralle, marcados no terceiro período, e a quinta falta de Marquinhos com 2:51 para o fim do quarto período, quando o placar marcava 76 a 77 para o Minas. Naquele momento, Marquinhos tinha 17 pontos e o Vasco ainda mantinha aberta a janela para a vitória.

Melhores momentos

Na disputa entre um time com rotação mais curta, que precisa de todas as peças no auge, e outro com mais opções talentosas, deu a lógica. O Minas não tem jogadores decisivos como Marquinhos e Jamaal, mas compensa com elenco profundo e qualificado. No final, fica o gosto amargo para os vascaínos de que a vitória escapou pelos dedos. Baralle teve a melhor pontuação da carreira nesta partida. Vale destacar também a entrevista de Rafael Mineiro, do Minas, durante a transmissão, em que pediu desculpas ao árbitro Gregório Lelis por um episódio ocorrido entre os dois na temporada regular. Uma bela atitude do jogador. Placar final no ginásio de São Januário: KTO Minas 96 x 90 R10 Score Vasco da Gama — 1 a 0 na série, que agora segue para Belo Horizonte, com os jogos 2 (segunda, 12) e 3 (quarta, 14).



O técnico Sérgio Hernandez observa a boa atuação do Fla Foto: Beto Miller

Já o Flamengo foi a São Paulo enfrentar o Corinthians neste sábado (10) e se saiu muito bem, apesar da apreensão antes do jogo. Afinal, o time, que já não contava com o pivô Tayá Gallizzi — fora da temporada após ruptura parcial do tendão patelar do joelho —, ainda teve, de última hora, a baixa de seu pivô titular, Ruan Miranda. Uma preocupação para os torcedores, já que o Timão tem uma excelente dupla de pivôs: Lucas Cauê e Vitão. Foi sem pivô e com muita aplicação tática que o Rubro-Negro venceu o jogo por 94 a 88, e volta para casa com 1 a 0 na série.

Não cansamos de repetir, mas é inevitável: Alexey Borges está muito bem física, técnica e mentalmente, sendo o fator crucial para a vitória. Com mais um duplo-duplo (25 pontos e 13 assistências) e ZERO erros em 34 minutos em quadra, o armador infernizou a defesa corintiana e, com uma bela bandeja e um lance livre, selou a vitória com 26 segundos para o fim da partida.

Do lado corintiano, o time teve mais uma chance de vencer o Fla nesta temporada, mas pecou demais na execução de jogadas, cometendo 19 erros em quadra. Além disso, faltou um pouco de ousadia ao técnico Jece Leite. O treinador, acertadamente, colocou Isaac Thornton (ex-Botafogo) no começo do quarto período, quando o time do Flamengo já estava desgastado. Foram cinco rápidos pontos do norte-americano, que infelizmente não ficou em quadra até o fim. Naquele momento, talvez essa fosse a hora que traria a vitória para o Corinthians.

Agora é no Rio. Os jogos 2 e 3 ocorrem no Tijuca Tênis Clube, na terça (13), às 20h15, e na quinta (15), às 18h30.