Talento para vender e vender

Publicado em 03/05/2025 às 12:03

Alterado em 03/05/2025 às 12:03

Antetokounmpo, Kevin Durant, Zion Williamson, Ja Morant, Tyler Herro, Lauri Markkanen, Domantas Sabonis, Paul George e Bradley Beal. Estes são nomes que estarão ou já estão disponíveis para trocas na NBA. Só lembrando que ainda temos que esperar para ver o que Clippers, Nuggets, Rockets e Warriors farão com seus elencos quando chegar a temida eliminação nos playoffs deste ano. É muita gente boa dando sopa. A questão é como os times pretendentes irão absorver esses jogadores sem comprometer o elenco agora e no futuro. Um exemplo claro desse cenário é o Phoenix Suns, que vendeu até a alma por Kevin Durant e Bradley Beal, e agora se vê com um time que nem chegou ao play-in, terminou em 11º no Oeste, tem uma das maiores folhas salariais do mundo — independentemente do esporte — e nenhuma flexibilidade para o futuro.

Podemos começar pelo Milwaukee Bucks, que chegou a uma encruzilhada. Depois de vencer o título em 2021, fazendo um movimento agressivo por Jrue Holiday, o time tentou de todas as formas, nestes quatro anos, repetir o sucesso. O Bucks conseguiu tirar Damian Lillard do Portland Trail Blazers em uma negociação que deveria ter sido mais bem-sucedida do que foi. “Melancólico” é a palavra para descrever este Bucks que foi eliminado no jogo 5 da primeira rodada pelo Indiana Pacers, na última terça-feira (29 de abril), em uma jogada que beirou o patético (acompanhe no vídeo abaixo). Com um time envelhecido, sem escolhas futuras de draft e uma folha salarial alta, o Bucks tem um elenco que não consegue levá-lo à “terra prometida” — e um astro como Giannis Antetokounmpo. O movimento mais racional neste momento é trocar Giannis por talentos jovens, escolhas e contratos expirantes, para reconstruir o Bucks.

E para Antetokounmpo pode ser o momento de se tornar o mentor de algum jovem talento como Victor Wembanyama, do San Antonio Spurs. Além da mentoria, os Spurs têm diversas escolhas disponíveis para trocas e uma folha salarial bem tranquila para absorver o talentoso jogador do Bucks. O problema é trocar um ídolo - um astro que a torcida viu crescer - por quem se apaixonou, e que deu um título da NBA. Não é uma decisão fácil.

Não são apenas as superestrelas na casa dos 30 anos que estão no mercado. Jogadores jovens, como Zion Williamson, de 24 anos, estão na “pista”. A paciência da diretoria do New Orleans Pelicans parece ter chegado ao fim. A franquia apostou em um futuro brilhante com Zion Williamson — um dos primeiros astros criados pelo YouTube (veja os vídeos de 2018 aqui) — e o escolheu com a primeira escolha do draft de 2019. O peso da responsabilidade e do próprio corpo estragou os planos do Pelicans. O time já começou a se movimentar: demitiu o General Manager, David Griffin, e trouxe o veterano Joe Dumars. Com um novo regime, Zion pode estar em seus últimos dias na Louisiana, e o próximo time espera que o jogador chegue com apetite por vitórias.

Esses são apenas dois exemplos de talentos que estarão disponíveis no mercado. Times como Spurs, OKC e Jazz estão com a “faca e o queijo” na mão, com folhas salariais baixas e um arsenal de escolhas de draft para negociações.

Vai ser uma pós-temporada animada.

Pelo NBB, os cariocas foram muito bem na noite dessa sexta (2) e fecharam as suas séries nos playoffs. O Flamengo foi até Caxias do Sul para o jogo 4 e venceu bem o time da casa por 86 a 63. O jogo foi um resumo da série: o time da casa joga mal e perde. O Caxias vinha em um bom momento depois dos dois jogos no Tijuca (uma vitória e uma derrota), mas sucumbiu à atuação dominante do pivô rubro-negro, Ruan Miranda (20 pontos e 9 rebotes). Série fechada e agora o time de Sérgio Hernandez aguarda o vencedor da série, entre União Corinthians e Corinthians.

Já o R10 Score Vasco da Gama foi ao Vale do Paraíba encarar o São José, e Eugeniuz (21 pontos) se encarregou de entregar a vitória sobre o time da casa, 88 a 83, e a vaga para as quartas de final. Com essa vitória, o Vasco fez 3 a 1 na erie. O time de Marquinhos, Jamaal e do técnico Léo Figueiró encara o fortíssimo Minas na próxima fase dos playoffs do NBB.